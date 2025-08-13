Mistral AI dévoile Mistral Medium 3.1, pour améliorer l'IA avec des performances et une convivialité supérieures, tout en conservant un rapport coût-efficacité et une simplicité de déploiement radicaux

Mistral AI a présenté Mistral Medium 3.1, qui établit de nouvelles normes en matière d'intelligence artificielle (IA) multimodale, de préparation des entreprises et de rentabilité pour les grands modèles de langage (LLM). S'appuyant sur son IA en pleine expansion, Mistral continue de se positionner en tant que leader européen, allant de l'avant avec des capacités d'avant-garde tout en brisant les barrières de coût et de déploiement.
Mistral AI SAS est une start-up française d'intelligence artificielle dont le siège est à Paris et qui dispose de bureaux au Royaume-Uni, ainsi que d'antennes à Palo Alto et à Singapour. Fondée en 2023, elle est spécialisée dans les grands modèles de langage (LLM) à poids ouvert, avec des modèles d'IA open-source et propriétaires. Durant sa première année d'existence, Mistral AI a réalisé trois levées de fonds successives, d'un montant total de plus d'un milliard d'euros, et serait valorisée en juin 2024 à près de six milliards d'euros. Mistral est considérée comme l'un des leaders européens de l'IA.
L'annonce du modèle Medium 3.1 fait suite à la publication par Mistral AI de Mistral Small 3.1, un modèle d'IA léger open source que l'entreprise décrit comme surpassant Gemma 3, Claude et GPT-4o. Malgré son architecture compacte de 24 milliards de paramètres, Mistral Small 3.1 peut traiter à la fois les textes et les images et, selon l'entreprise, offre des performances équivalentes ou supérieures à celles des principaux modèles propriétaires beaucoup plus volumineux proposés par ses principaux concurrents.
Avec le lancement de Mistral Medium 3.1, Mistral AI poursuit ainsi ses avancées techniques en matière d'innovation et propose un modèle dont les performances rivalisent avec celles des géants, tout en conservant un rapport coût-efficacité et une simplicité de déploiement radicaux. Ses prouesses multimodales, sa personnalisation pour l'entreprise et ses solides scores de référence en font non seulement un jalon technologique, mais aussi une solution accessible pour les organisations à la recherche d'une IA avancée sans coûts prohibitifs.
Pour les ingénieurs, les entreprises et les développeurs à la recherche d'une alternative européenne dans le domaine du LLM, Mistral Medium 3.1 est une option qui change la donne en conciliant puissance, prix et facilité de déploiement.
Principales caractéristiques techniques de Mistral Medium 3.1
Amélioration générale des performances : Mistral Medium 3.1 apporte des améliorations majeures au niveau du raisonnement de base, des capacités de codage et de la compétence multimodale. Les utilisateurs bénéficient d'une génération de code plus précise et d'une meilleure compréhension de divers contenus (textes, images, etc.).
Capacités multimodales améliorées : Le modèle traite nativement les entrées textuelles et visuelles, excellant dans des tâches telles que la programmation, le raisonnement STEM, la compréhension de documents et l'analyse d'images. Les analyses comparatives révèlent des scores de premier ordre dans les tâches multimodales et à contexte long, égalant ou surpassant souvent des modèles phares comme Llama 4 Maverick, Claude Sonnet 3.7 et GPT-4o.
Amélioration du ton et de la cohérence : Mistral Medium 3.1 offre un ton de conversation transparent et cohérent, que les invites et les outils du système soient utilisés ou non. Cette amélioration garantit des interactions plus naturelles et plus cohérentes, ce qui est essentiel pour les déploiements auprès des particuliers et des entreprises.
Recherches sur le web plus intelligentes : Le modèle est équipé d'algorithmes optimisés pour récupérer et synthétiser les informations du web, ce qui permet d'obtenir des résultats de recherche plus précis, plus complets et plus pertinents en termes de contexte dans les interfaces de chat et les interfaces API.
Faibles coûts d'exploitation : L'une des principales caractéristiques de Mistral Medium 3 est son efficacité : son coût est 8 fois inférieur à celui des grands modèles traditionnels. Avec des prix aussi bas que 0,40 dollar par million de jetons d'entrée et 2 dollars par million de jetons de sortie, les entreprises peuvent mettre en place des services intelligents à un prix abordable.
Adaptabilité à l'échelle de l'entreprise : Conçu pour être flexible, Mistral Medium 3.1 prend en charge les déploiements hybrides, sur site et en VPC. Les entreprises clientes peuvent exécuter le modèle sur des configurations auto-hébergées avec seulement quatre GPU, ce qui le rend très accessible et réduit les frictions au niveau de l'infrastructure.
Prise en charge des langues et du codage : Le modèle prend en charge des dizaines de langues humaines et plus de 80 langages de codage, ce qui en fait un outil puissant pour les applications multilingues, les entreprises internationales et les outils de développement. Il offre des appels de fonction avancés et des flux de travail agentiques pour une automatisation complexe.
Intégration et personnalisation : Mistral Medium 3.1 permet une post-entraînement personnalisé, un réglage fin complet et une intégration approfondie dans les bases de connaissances de l'entreprise. Il est conçu pour une intelligence adaptative, spécifique à un domaine, un apprentissage continu et des exigences commerciales en constante évolution.
Impact en entreprise
Mistral Medium 3.1 est conçu pour une utilisation professionnelle exigeante :
- Assistants de codage : Précision et génération de code de premier ordre pour les flux de travail des développeurs.
- Intelligence documentaire : Raisonnement avancé sur des documents longs et complexes, idéal pour les secteurs juridique, financier et médical.
- Engagement des clients : Dialogue personnalisé avec une connaissance approfondie du contexte.
- Déploiements sécurisés et personnalisés : Options hybrides et sur site pour les secteurs sensibles aux données.
Le lancement de Mistral Medium 3.1 s'inscrit dans la continuité de l'entrée de Mistral AI sur le marché des assistants de codage, avec le lancement de Mistral Code et de sa version entreprise, un fork du projet open source Continue. Promettant une productivité décuplée de dix fois pour les développeurs grâce à une suite de modèles de langage de pointe, ces outils concurrencent des acteurs établis tels que GitHub Copilot.
Source : Mistral AI
