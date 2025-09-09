53 % des consommateurs se méfient des résultats de recherche basés sur l'IA, car les résumés générés par l'IA rendent le processus de recherche plus frustrant que la recherche traditionnelle, d'après Gartner

Selon une enquête menée par Gartner, Inc., une société spécialisée dans les analyses commerciales et technologiques, 53 % des consommateurs se méfient ou manquent de confiance dans la fiabilité et l'impartialité des recherches et des résumés générés par l'IA. Cette préoccupation se reflète dans la frustration des utilisateurs, 41 % des consommateurs déclarant que les aperçus de l'intelligence artificielle (IA) générative rendent le processus de recherche plus frustrant que les méthodes de recherche traditionnelles.
Ce scepticisme se manifeste alors que Google Search est sur le point de subir sa plus grande refonte à ce jour, avec un « mode IA » qui devrait devenir le mode par défaut. Ce changement a été révélé sur le réseau social X par Logan Kilpatrick, responsable de l'AI Studio chez Google.
Une enquête menée par Gartner Consumer Community auprès de 377 consommateurs américains en juin et juillet 2025 a révélé une forte demande en matière d'autonomie des utilisateurs : une majorité (61 %) des consommateurs souhaitent pouvoir activer ou désactiver les résumés générés par l'IA, soulignant ainsi l'importance du contrôle par l'utilisateur dans le parcours de recherche.
« L'impact de l'IA va au-delà de l'amélioration de l'expérience de recherche, modifiant la façon dont les consommateurs recherchent et interagissent avec les plateformes de recherche, ainsi que la manière dont les spécialistes du marketing abordent la visibilité », a déclaré Noam Dorros, directeur analyste chez Gartner Marketing. « Les stratégies de marketing numérique doivent évoluer non seulement pour optimiser ces résultats alimentés par l'IA, mais aussi pour renforcer la confiance envers la marque grâce à des informations complètes et fiables, en reconnaissant que tous les consommateurs n'acceptent pas les résumés générés par l'IA de la même manière. »
Si les résultats générés par l'IA représentent une évolution significative dans le domaine de la recherche, leur rôle dans la recherche de produits reste limité. Les consommateurs trouvent les résumés générés par l'IA particulièrement utiles pour une première exploration des produits, mais leur utilité perçue diminue lorsqu'il s'agit d'évaluer les différentes options, et elle diminue encore davantage au moment de finaliser un achat.
« Alors que l'expérience de recherche des consommateurs continue d'être redéfinie par l'IA, les marques doivent renforcer leur réputation en tant que sources fiables et optimiser leur contenu pour améliorer leur visibilité dans les résumés générés par l'IA, tout en privilégiant la transparence et le choix des utilisateurs », conseille Noam Dorros. « Pour ce faire, les marques doivent adopter une stratégie de visibilité multicanale et optimiser leur visibilité en optimisant à la fois les aperçus générés par l'IA et le référencement traditionnel, afin de garantir que leur contenu soit structuré, fiable et pertinent à chaque étape du parcours de recherche. »
L'érosion de la confiance des utilisateurs dans les résultats de recherche basés sur l'IA corrobore les conclusions d'études précédentes indiquant que les résumés générés par l'IA de Google entraînent une baisse significative du nombre de clics sur les liens des résultats. Les conséquences vont par ailleurs au-delà de la simple commodité : l'IA est en train de tuer le Web en ruinant le trafic et le modèle économique des sites. Les chatbots IA répondent en effet directement, en s'appuyant sur les contenus existants, sans nécessairement rediriger vers les créateurs, ce qui érode le trafic web et les revenus. Les détracteurs avertissent que cela accélère la transformation d'Internet en un référentiel de contenus recyclés par des machines sans originalité.
Source : Gartner
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous les conclusions de cette étude de Gartner crédibles ou pertinentes ?
Voir aussi :
