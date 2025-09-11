Un travailleur sur cinq utilise mal l'IA générative et 31 % des chefs d'entreprise trouvent les modèles de formation plus difficiles que prévu, d'après une enquête d'Abbyy

Une nouvelle enquête menée par ABBYY met en évidence les obstacles auxquels sont confrontées les entreprises lors de l'adoption de l'IA générative, révélant que de nombreuses entreprises ont besoin d'outils d'IA supplémentaires pour obtenir les résultats escomptés. L'étude, réalisée par Opinium, montre que 31 % des chefs d'entreprise trouvent les modèles d'entraînement plus difficiles que prévu. 28 % déclarent que les outils GenAI sont difficiles à intégrer, tandis que 26 % citent des problèmes de gouvernance. 21 % des personnes interrogées ont signalé une mauvaise utilisation par le personnel, ce qui suggère que certains déploiements ne font pas l'objet d'une surveillance adéquate.
En août, un rapport du MIT a révélé que 95 % des projets pilotes d'IA générative en entreprise échouent, en raison de difficultés de développement en interne, d'objectifs flous, de données de mauvaise qualité et d'un engouement excessif. Les outils prêts à l'emploi des fournisseurs réussissent plus souvent, avec un taux de réussite de 20 à 30 %. Pour prospérer, les entreprises doivent donner la priorité aux solutions éprouvées, à la gouvernance des données et à des objectifs alignés pour créer de la valeur à long terme.
Une nouvelle enquête menée par ABBYY met en évidence les obstacles auxquels sont confrontées les entreprises lors de l'adoption de l'IA générative, révélant que de nombreuses entreprises ont besoin d'outils d'IA supplémentaires pour obtenir les résultats escomptés. Le rapport, intitulé « State of Intelligent Automation: GenAI Disillusionment and AI Wishlist » (État de l'automatisation intelligente : désillusion vis-à-vis de l'IA générative et liste de souhaits en matière d'IA), souligne que la formation, l'intégration et la gouvernance constituent les principaux points d'achoppement.
Pour combler ces lacunes, les entreprises s'appuient sur d'autres systèmes d'IA. L'enquête a révélé que 35 % se sont tournés vers l'intelligence des processus, 35 % ont utilisé l'IA documentaire et 25 % ont ajouté la génération augmentée par la récupération.
Selon ABBYY, ces mesures ont contribué à ce que 98 % des répondants se déclarent satisfaits de la GenAI, citant des résultats plus cohérents, une meilleure intégration dans les flux de travail, une précision améliorée et une confiance accrue. Malgré ces résultats positifs, les investissements futurs semblent prudents. La plupart des entreprises s'attendent à ce que leur budget IA n'augmente que de 16 à 20 % l'année prochaine, et seulement 11 % prévoient d'augmenter leurs dépenses de 50 % ou plus.
« Les entreprises ont dépensé de l'argent pour des outils GenAI qui promettaient plus qu'ils ne pouvaient offrir. Dans certains cas, elles n'en avaient même pas besoin », a déclaré Maxime Vermeir, directeur principal de l'IA chez ABBYY. « Avant d'aller de l'avant avec les outils GenAI pour l'automatisation agentique, les entreprises doivent d'abord évaluer leurs processus actuels et créer une carte de visibilité de leur flux de travail à l'aide d'outils d'analyse de données tels que l'intelligence des processus. »
Les conclusions d'ABBYY font écho à d'autres recherches sur l'IA au travail. Une autre enquête menée par Howdy auprès de plus de 1 000 professionnels à temps plein aux États-Unis a montré que 75 % des travailleurs sont désormais censés, de manière formelle ou informelle, utiliser l'IA dans leur travail. Pourtant, 22 % se sentent obligés de l'utiliser d'une manière qui les met mal à l'aise, et 16 % admettent qu'ils font parfois semblant d'utiliser l'IA alors qu'ils ne le font pas. Ces résultats suggèrent un écart entre l'enthousiasme pour l'IA au niveau de l'entreprise et le soutien apporté aux employés qui sont censés l'adopter.
Une étude de Tray.io en 2024 avait déjà montré que plus de 90 % des entreprises éprouvent des difficultés à intégrer l'IA dans leur pile technologique. Près des trois quarts des entreprises (73 %) déclarent que plus de la moitié des applications de leur pile technologique sont dotées de capacités d'IA ou de fonctions augmentées par l'IA, et 96 déclarent qu'elles prévoient d'utiliser ces fonctions pour améliorer l'efficacité des processus et la productivité des employés, augmenter les taux de satisfaction de la clientèle et réduire les coûts.
L'IA parallèle devient également une source de préoccupation. Le rapport d'ABBYY révèle que 20 % des dirigeants affirment que leurs employés utilisent l'IA générative pour améliorer leur productivité personnelle plutôt que dans le cadre d'initiatives officielles. Quarante et un pour cent admettent que l'une des raisons de son adoption était que le personnel apportait déjà ses propres outils au travail. Les employés déclarent utiliser l'IA pour réduire leur charge de travail, augmenter leur productivité ou même « paraître plus intelligents et plus professionnels ».
Ulf Persson, PDG d'ABBYY, a déclaré : « La GenAI crée des opportunités remarquables pour repenser la manière dont le travail est effectué, ce qui suscite à juste titre beaucoup d'enthousiasme. Cependant, l'IA parallèle, lorsque des individus utilisent des outils couramment disponibles tels que ChatGPT, Grok ou Perplexity sans surveillance au travail, soulève potentiellement de sérieuses préoccupations en matière de confidentialité des données et de conformité. Les avantages potentiels de la GenAI pour les entreprises ne se concrétisent véritablement que lorsque les dirigeants encouragent une adoption sécurisée et stratégique, en accordant la priorité à la gestion des risques. »
À propos d'ABBYY
ABBYY aide les organisations à optimiser leurs processus, à accélérer leurs décisions et à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'IA des processus et à l'IA des documents. Plus de 10 000 entreprises, dont de nombreuses sociétés du classement Fortune 500, font confiance aux 35 années d'innovation d'ABBYY pour transformer leurs données commerciales en informations exploitables qui améliorent notre façon de travailler et de vivre.
Source : "State of Intelligent Automation: Generative AI Disillusionment"
