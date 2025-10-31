OpenAI prépare l'une des plus importantes introductions en bourse de tous les temps, qui pourrait le valoriser à 1,3 Mds $ mais avec des pertes à 13,5 Mds $, ça ne fait que gonfler dangereusement la bulle IA

OpenAI prépare le terrain pour une introduction en bourse qui pourrait valoriser l'entreprise à 1 000 milliards de dollars, dans ce qui pourrait être l'une des plus importantes introductions en bourse de tous les temps. La directrice financière Sarah Friar a déclaré à certains associés que la société visait une introduction en bourse en 2027. Mais certains conseillers prévoient qu'elle pourrait avoir lieu encore plus tôt, vers la fin de 2026. Avec un chiffre d'affaires annualisé qui devrait atteindre environ 20 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, les pertes s'accumulent également au sein de cette entreprise évaluée à 500 milliards de dollars. Un situation qui fait gonfler dangereusement la bulle IA.
OpenAI a achevé une restructuration majeure qui lui permet désormais d'opérer en tant qu'entreprise à but lucratif, tout en conservant le contrôle via sa fondation à but non lucratif. Ce changement met fin à une année d'incertitude quant à la manière dont l'entreprise à l'origine de ChatGPT allait lever les sommes colossales nécessaires au développement de la technologie d'IA, la nouvelle structure lui offrant davantage de flexibilité pour lever des fonds. OpenAI est actuellement évaluée à 500 milliards de dollars.
Dans le cadre du nouveau dispositif, la fondation à but non lucratif OpenAI Foundation conserve le contrôle de l'entreprise, a indiqué la société , avec une participation de 26 % évaluée à environ 130 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des organisations caritatives les plus riches au monde. Microsoft, qui a investi plus de 13 milliards de dollars dans OpenAI depuis 2019, obtient une participation de 27 % évaluée à 135 milliards de dollars, tandis que les 47 % restants sont détenus par d'autres investisseurs et membres du personnel.
OpenAI prépare le terrain pour une introduction en bourse qui pourrait valoriser l'entreprise à 1 000 milliards de dollars, selon trois personnes proches du dossier, dans ce qui pourrait être l'une des plus importantes introductions en bourse de tous les temps. OpenAI envisage de déposer une demande auprès des autorités de régulation des marchés financiers dès le second semestre 2026, ont déclaré certaines de ces personnes.
Lors des discussions préliminaires, la société a envisagé de lever 60 milliards de dollars au minimum, et probablement plus, ont déclaré ces personnes. Elles ont toutefois précisé que les discussions en étaient encore à un stade précoce et que les plans, y compris les chiffres et le calendrier, pourraient changer en fonction de la croissance de l'activité et des conditions du marché.
La directrice financière Sarah Friar a déclaré à certains associés que la société visait une introduction en bourse en 2027, ont indiqué ces personnes. Mais certains conseillers prévoient qu'elle pourrait avoir lieu encore plus tôt, vers la fin de 2026. « Une introduction en bourse n'est pas notre priorité, nous n'avons donc pas pu fixer de date », a déclaré un porte-parole d'OpenAI. « Nous construisons une entreprise durable et poursuivons notre mission afin que tout le monde puisse bénéficier de l'AGI. »
Les préparatifs de l'introduction en bourse témoignent d'une nouvelle urgence au sein de l'éditeur de ChatGPT à exploiter les marchés publics, maintenant qu'une restructuration complexe visant à réduire sa dépendance vis-à-vis de Microsoft est achevée. Une introduction en bourse ouvrirait la voie à une levée de fonds plus efficace et permettrait des acquisitions plus importantes à l'aide d'actions publiques, contribuant ainsi à financer les projets du PDG Sam Altman d'investir des milliards de dollars dans l'infrastructure de l'IA, selon des personnes proches de la société.
Avec un chiffre d'affaires annualisé qui devrait atteindre environ 20 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, les pertes s'accumulent également au sein de cette entreprise évaluée à 500 milliards de dollars, ont déclaré ces personnes. Lors d'une diffusion en direct mardi, Altman a évoqué la possibilité d'une introduction en bourse. « Je pense qu'il est juste de dire que c'est la voie la plus probable pour nous, compte tenu des besoins en capitaux que nous aurons », a-t-il déclaré.
OpenAI a démarré en tant qu'organisation à but non lucratif en 2015. Quelques années plus tard, l'entreprise a de nouveau remanié sa structure afin que l'organisation à but non lucratif puisse superviser et contrôler la branche à but lucratif. L'objectif principal de l'organisation à but non lucratif était de garantir qu'OpenAI développe la technologie d'IA en toute sécurité, plutôt que de donner la priorité aux profits comme une entreprise traditionnelle.
OpenAI s'est une nouvelle fois réorganisée. Elle est toujours contrôlée par une organisation à but non lucratif, désormais appelée OpenAI Foundation, mais celle-ci détient une participation de 26 % dans OpenAI Group et un bon de souscription lui permettant d'obtenir des actions supplémentaires si l'entreprise atteint certains objectifs. Ce changement fait de l'organisation à but non lucratif un acteur important dans la réussite financière d'OpenAI.
Pourtant, le premier semestre 2025 dOpenAI ressemble à une équation paradoxale. Lentreprise a affiché 4,3 milliards de dollars de revenus, en hausse de 16 % par rapport à lannée précédente, confirmant la puissance de ses produits sur le marché mondial de lintelligence artificielle. Pourtant, ce chiffre daffaires impressionnant saccompagne dun revers massif : une perte nette estimée à 13,5 milliards de dollars. Derrière ces chiffres, se dessine un modèle économique encore fragile, qui repose sur une course effrénée à linnovation, à la conquête de parts de marché et à lexpansion mondiale.
En août, Sam Altman a reconnu ce que le reste de l'industrie de l'IA ne veut pas admettre : « nous sommes en présence d'une grosse bulle spéculative ». Le PDG d'OpenAI a comparé la réaction du marché à l'IA à la bulle des dotcoms, lorsque la valeur des startups Internet a grimpé en flèche avant de s'effondrer brusquement en 2000. Selon lui, la bulle de l'IA est le résultat de la surexcitation des investisseurs à l'égard de la technologie. Sam Altman a ajouté qu'il trouve « insensé » le fait que certaines startups spécialisées dans l'IA, composées de « trois personnes et d'une idée », reçoivent des financements à des valorisations aussi élevées.
Puis récemment, il a mis en garde contre l'éclatement catastrophique de la bulle spéculative qui entoure le secteur de l'IA, qui pourrait entraîner des pertes financières dues à un surinvestissement, à l'image de ce qui s'est produit à l'époque des dot-com. Malgré cela, il reste optimiste quant au potentiel transformateur de l'IA, notamment en ce qui concerne la superintelligence d'ici 2030, et préconise des stratégies prudentes pour gérer les risques.
Cependant, une offre réussie d'OpenAI marquerait une victoire majeure pour des investisseurs tels que SoftBank, Thrive Capital et MGX d'Abu Dhabi. Microsoft, l'un de ses plus grands soutiens, détient désormais environ 27 % de l'entreprise après avoir investi 13 milliards de dollars.
Ces délibérations interviennent alors que l'IA est à l'origine d'une forte hausse des marchés publics. Au début de l'année, la société d'IA cloud CoreWeave est entrée en bourse avec une valorisation de 23 milliards de dollars et a depuis environ triplé sa valeur. Récemment, Nvidia est devenue la première entreprise à atteindre une valeur marchande de 5 000 milliards de dollars, grâce à une reprise qui a consolidé son rôle au centre du boom mondial de l'IA.
