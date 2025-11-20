Depuis l'essor de ChatGPT fin 2022, lIA sinvite dans les salles de classe, suscitant espoirs et inquiétudes. Dun côté, de plus en plus d'enseignants sappuient sur ces assistants pour corriger des copies ou préparer leurs cours, gagnant un temps précieux. De lautre, les élèves se voient souvent défendre dy recourir, sous peine dêtre accusés de triche. Cependant, dans la pratique, il est encore difficile de contrôler l'usage des chatbots par les apprenants.
Pour enrichir davantage la gamme d'outils disponibles pour les enseignants et les responsables scolaires, OpenAI lance « ChatGPT for Teachers ». Cette nouvelle version de ChatGPT sera gratuite pour les enseignants du primaire et du secondaire aux États-Unis jusqu'en juin 2027.
Envoyé par OpenAI
La société a déclaré que les données des élèves seront protégées et que tout ce qui sera partagé dans ChatGPT for Teachers ne sera pas utilisé pour entraîner ses modèles. ChatGPT for Teachers n'est pas destiné aux élèves, mais OpenAI a déclaré que le fait de donner aux enseignants une expérience pratique des outils d'IA les aiderait à comprendre et à établir les meilleures pratiques dans leurs classes. Toutefois, de nombreux experts se disent inquiets.
« Aujourd'hui, tous les élèves grandissent avec l'IA, et les enseignants jouent un rôle central pour les aider à apprendre à utiliser ces outils de manière responsable et efficace. Pour soutenir ce travail, les enseignants ont besoin d'un espace leur permettant d'explorer l'IA par eux-mêmes », a déclaré OpenAI.
En juillet 2025, OpenAI a lancé un produit au sein de ChatGPT appelé « mode étude ». Le mode étude a été conçu pour les étudiants de l'enseignement supérieur et vise à les aider à résoudre des problèmes étape par étape avant d'arriver à une réponse. Mais cette fonctionnalité a été vivement critiquée. OpenAI a déclaré avoir conçu le mode étude comme « une première étape dans un long processus visant à améliorer l'apprentissage dans ChatGPT ».
Des inquiétudes quant à l'impact de l'IA dans les salles de classe
Les enseignants à travers le monde ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'impact de l'IA sur les salles de classe, craignant qu'elle n'encourage les enfants à privilégier la réussite scolaire plutôt que l'apprentissage. OpenAI a donc décidé de combattre le feu par le feu et de donner aux enseignants accès à ChatGPT for Teachers. Les enseignants peuvent enfin demander à leur chatbot de noter le travail des chatbots de leurs élèves. Problème résolu.
Il est clair que les écoles sont devenues un terrain de bataille pour les entreprises d'IA qui souhaitent désespérément implanter leur produit dans le plus grand nombre d'établissements possible, en partie parce qu'elles constituent une source riche en données uniques pouvant être utilisées pour former des modèles, et parce qu'elles disposent souvent de budgets considérables et renoncent rarement à un service une fois qu'elles s'y sont engagées.
La société xAI d'Elon Musk a offert aux étudiants un accès gratuit à son chatbot Grok pendant la période des examens, et Google propose gratuitement Gemini AI aux étudiants jusqu'à la fin de l'année scolaire prochaine. À l'heure actuelle, on ne sait pas si la présence des chatbots dans ces espaces profite vraiment à quelqu'un d'autre qu'aux fabricants de ces produits. Les enseignants ont déjà du mal à motiver les élèves à s'investir dans leur travail.
Selon les critiques, l'IA pourrait accentuer la baisse du niveau des apprenants. Par exemple, les États-Unis ont déjà pris beaucoup de retard en mathématiques, à tel point que l'université de Californie à San Diego a lancé un cours de rattrapage, car de nombreux nouveaux étudiants ne maîtrisaient pas les mathématiques du niveau collège. Certains étudiants se tournent vers les chatbots pour terminer leurs cours sans apprendre eux-mêmes la matière.
Il existe déjà de plus en plus de preuves que le recours à l'IA peut nuire aux capacités de réflexion critique, une aptitude que l'on souhaite développer chez les enfants, du moins pendant les heures de classe. Selon des études, les gens se déchargent des tâches cognitives les plus difficiles et s'appuient sur l'IA comme raccourci lorsqu'elle est disponible, ce qui finit par nuire à leur capacité à accomplir ces tâches lorsqu'ils ne disposent pas de cet outil.
Les enseignants font appel à lIA pour alléger leur charge de travail
De plus en plus denseignants explorent les outils dIA pour automatiser certaines tâches fastidieuses, comme la correction de copies, afin de se recentrer sur laccompagnement pédagogique. Lordinateur devient donc un précieux allié des professeurs. Aux États-Unis, un logiciel comme Writable permet à lenseignant de soumettre les devoirs écrits de ses élèves à une analyse par ChatGPT, qui génère des commentaires et suggestions personnalisés.
Le professeur na plus quà valider ou ajuster ces retours avant de les transmettre aux élèves. Au Royaume-Uni, certains enseignants vont plus loin en utilisant la plateforme dIA connue sous le nom de « Real Fast Reports » pour produire en quelques secondes des appréciations détaillées et sur mesure sur chaque élève : l'enseignant saisit quelques notes en vrac, et lalgorithme rédige un commentaire bien structuré pour le bulletin scolaire de l'apprenant.
Pourquoi un tel engouement ? Dabord parce que les professeurs y gagnent un temps considérable. La correction manuelle de dizaines de copies ou la rédaction de rapports personnalisés sont des tâches chronophages. Grâce à lIA, un enseignant peut, en théorie, fournir plus rapidement des feedbacks à ses élèves. Des outils comme ChatGPT peuvent laider à préparer des quiz, formuler des explications plus claires, ou varier les exemples dans un cours.
« Ces technologies peuvent aider les enseignants », affirme Yann Houry, directeur de linnovation pédagogique dans un lycée international, soulignant quelles peuvent aider à mieux différencier la progression de chaque élève et repérer plus tôt ceux en difficulté. Mais les avantages l'emportent-ils sur les inconvénients ?
Les universités restreignent souvent l'utilisation de l'IA sur le campus
Certaines écoles interdisent purement et simplement l'utilisation de l'IA ou la soumettent à des restrictions. Les étudiants ont été parmi les premiers à adopter ChatGPT après son lancement à la fin de l'année 2022, constatant rapidement qu'ils pouvaient terminer leurs dissertations et leurs devoirs en quelques secondes. Depuis lors, de nombreux enseignants s'efforcent d'identifier et de sanctionner l'utilisation de l'IA par leurs élèves dans le cadre du travail.
Aujourd'hui, la situation s'est quelque peu inversée. Les étudiants se rendent sur des sites tels que « Rate My Professors » pour se plaindre de l'utilisation ou de la surutilisation de l'IA par leurs enseignants. En outre, ils estiment que l'utilisation de l'IA par leurs enseignants porte atteinte aux frais qu'ils paient pour recevoir un...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.