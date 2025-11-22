Dans l'ombre, Google a discrètement autorisé Gmail à accéder à tous vos messages privés et pièces jointes pour entraîner ses modèles d'IA Gemini, à moins que vous choisissiez d'opt-out : Voici comment faire

Si vous utilisez Gmail, vous devez être conscient du changement important qui est en train d'être mis en place discrètement. Selon certaines informations, Google aurait récemment commencé à autoriser automatiquement les utilisateurs à permettre à Gmail d'accéder à tous les messages privés et pièces jointes afin d'entraîner ses modèles d'IA. Cela signifie que vos e-mails pourraient être analysés afin d'améliorer les assistants IA de Google, tels que Smart Compose ou les réponses générées par l'IA. À moins que vous ne décidiez d'agir.
Récemment, Google a annoncé Gemini 3, un modèle d'intelligence artificielle amélioré, près de huit mois après le lancement de Gemini 2.5. La société a déclaré que sa dernière suite de modèles d'IA exigera des utilisateurs qu'ils fournissent « moins d'indications » pour obtenir les résultats souhaités. Google a également annoncé une nouvelle plateforme d'agents appelée « Google Antigravity », qui permet aux développeurs de coder « à un niveau supérieur, axé sur les tâches ».
Mais un nouveau rapport a révélé que Google a discrètement ajouté des fonctionnalités qui permettent à Gmail d'accéder à tous les messages privés et pièces jointes afin d'entraîner ses modèles d'IA. Gmail est considéré comme le plus grand service de messagerie électronique au monde, avec 1,8 milliard d'utilisateurs. Le service comprend 15 gigaoctets de stockage gratuit pour les utilisateurs individuels, ce qui inclut toute utilisation par d'autres services Google tels que Google Drive et Google Photos ; la limite peut être augmentée via un abonnement payant à Google One. Les serveurs de messagerie de Google analysent automatiquement les e-mails afin de filtrer les spams et les logiciels malveillants.
Voici notamment un message d'alerte :
« Message IMPORTANT pour tous les utilisateurs de Gmail.
Vous avez été automatiquement INSCRIT pour autoriser Gmail à accéder à tous vos messages privés et pièces jointes afin d'entraîner des modèles d'IA.
Vous devez désactiver manuellement les fonctionnalités intelligentes dans le menu Paramètres à DEUX endroits.
[TWITTER]<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">IMPORTANT message for everyone using Gmail. <br>You have been automatically OPTED IN to allow Gmail to access all your private messages & attachments to train AI models. <br>You have to manually turn off Smart Features in the Setting menu in TWO locations.<br><br>Retweet so every is aware. <a href="https://t.co/54FKcr4jO2">pic.twitter.com/54FKcr4jO2</a></p>— Dave Jones (@eevblog) <a href="https://twitter.com/eevblog/status/1991293066175492297?ref_src=twsrc%5Etfw">November 19, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
La raison derrière cela est la volonté de Google de doter Gmail de nouvelles fonctionnalités grâce à son IA Gemini, qui vous aide à rédiger des e-mails plus rapidement et à gérer votre boîte de réception plus efficacement. Pour ce faire, Google utilise le contenu réel des e-mails, y compris les pièces jointes, pour entraîner et affiner ses modèles d'IA. Certains utilisateurs signalent désormais que ces paramètres sont activés par défaut au lieu de demander un consentement explicite.
Cela signifie que si vous ne désactivez pas manuellement ces paramètres, vos messages privés pourraient être utilisés pour l'entraînement de l'IA en arrière-plan. Même si Google promet des mesures de confidentialité strictes, telles que l'anonymisation et la sécurité des données pendant l'entraînement de l'IA, cela peut ne pas être rassurant pour toute personne traitant des informations sensibles ou confidentielles.
Certes, votre expérience Gmail serait plus intelligente et plus personnalisée. Des fonctionnalités telles que la saisie prédictive et l'aide à la rédaction alimentée par l'IA s'appuient sur ce type de données. Mais cela vaut-il la peine de prendre des risques ? Oui, ces fonctionnalités peuvent rendre Gmail plus intelligent et plus personnalisé. Mais l'absence de consentement explicite semble être un pas en arrière pour les personnes qui souhaitent contrôler l'utilisation de leurs données personnelles.
Voici comment opt-out selon Pieter Arntz de malwarebytes :
Comment se désinscrire (opt-out) ?
Pour opt-out, vous devez modifier les paramètres à deux endroits. Pour vous désinscrire complètement, vous devez désactiver les « fonctionnalités intelligentes » de Gmail à deux endroits distincts dans vos paramètres. N'en oubliez aucun, sinon l'entraînement de l'IA pourrait se poursuivre.
Étape 1 : désactivez les fonctionnalités intelligentes dans les paramètres de Gmail, Chat et Meet
- Ouvrez Gmail sur votre ordinateur ou votre application mobile.
- Cliquez sur l'icône en forme de roue dentée → Voir tous les paramètres (ordinateur) ou Menu → Paramètres (mobile).
- Recherchez la section intitulée « Fonctionnalités intelligentes » dans Gmail, Chat et Meet. Vous devrez faire défiler la page vers le bas.
- Décochez cette option.
- Faites défiler vers le bas et cliquez sur Enregistrer les modifications si vous êtes sur un ordinateur de bureau.
Étape 2 : désactivez les fonctionnalités intelligentes de Google Workspace
- Toujours dans les paramètres, recherchez les fonctionnalités intelligentes de Google Workspace.
- Cliquez sur Gérer les paramètres des fonctionnalités intelligentes de Workspace.
- Vous verrez deux options : Fonctionnalités intelligentes dans Google Workspace et Fonctionnalités intelligentes dans d'autres produits Google.
- Désactivez les deux.
Enregistrez à nouveau dans cet écran.
Étape 3 : vérifiez que les deux sont désactivées
- Assurez-vous que les deux options restent désactivées.
- Actualisez votre application Gmail ou déconnectez-vous puis reconnectez-vous pour confirmer les modifications.
Pourquoi deux endroits ?
Google sépare les fonctionnalités intelligentes de « Workspace » (e-mail, chat, Meet) des fonctionnalités intelligentes utilisées dans les autres applications Google. Pour refuser complètement que vos données soient utilisées pour l'entraînement de l'IA, les deux doivent être désactivées.
Remarque
Il se peut que ces paramètres ne soient pas encore activés par défaut dans votre compte. Google semble les déployer progressivement. Mais si vous êtes soucieux de votre vie privée et du contrôle de vos données, vérifiez vos paramètres dès aujourd'hui.
Ce rapport intervient alors que qu'en août, Gemini a été critiqué pour ces performances. Une étude de Gartner parue au terme de lannée 2023 place lintelligence artificielle générative au sommet des attentes exagérées en matière de technologies émergentes. Les faits sur le terrain le confirment quand on prend en compte que certaines entreprises sappuient sur des humains en arrière-plan pour simuler lintelligence artificielle. Grosso modo, les capacités de lintelligence artificielle sont surestimées comme le mettent encore en avant des retours dutilisateurs de Google Gemini. Cest la raison des appels de certains observateurs à plus de prudence face à cette technologie.
Source : Pieter Arntz de Malwarebytes
Et vous ?
Pensez-vous que ces rapports sont crédibles ou pertinents ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
