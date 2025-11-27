Pour consolider le monopole de Meta, Mark Zuckerberg décide de bannir de WhatsApp tous les chatbots IA concurrent comme OpenAI et Copilot, dans les nouvelles conditions d'utilisation

Le chatbot IA Copilot de Microsoft n'est pas seulement disponible dans le navigateur ou via une application sur les smartphones, mais également dans WhatsApp depuis fin 2024. Cependant, cela prendra fin à la mi-janvier de l'année prochaine. Meta Platforms a récemment mis à jour les conditions d'utilisation professionnelles de WhatsApp, interdisant l'intégration d'offres d'IA tierces à partir du 15 janvier 2026. Les chatbots IA externes seront donc supprimés du service de messagerie, seul l'IA Meta propre à l'entreprise restant disponible.
En 2022, un groupe de 46 États américains, mené par l'État de New York, a demandé à une cour d'appel de rétablir une action antitrust contre Meta (anciennement Facebook inc.) en raison du préjudice permanent causé par les actions de la société. Le procès antitrust contre Meta traite surtout des acquisitions d'Instagram en 2012 et de WhatsApp en 2014 et cherche à convaincre les juges d'obliger Meta à se séparer de ses deux applications de médias sociaux. Mark Zuckerberg, PDG de Meta, avait déclaré en 2020 qu'il n'était pas question de démanteler l'entreprise.
WhatsApp (ou WhatsApp Messenger) est une application mobile multiplateforme qui fournit un système de messagerie instantanée chiffrée de bout en bout aussi bien via les réseaux de téléphonie mobiles que par Internet. Cest également un réseau social. En 2015, elle devient l'application de messagerie la plus utilisée au monde. Elle dépasse les deux milliards d'utilisateurs actifs en février 2020. Dès 2016, l'application est devenue un moyen de communication majeur dans de nombreuses régions du monde telles que l'Amérique latine, le sous-continent indien et une grande partie de l'Europe et de l'Afrique. En 2022, elle était ainsi l'application la plus téléchargée en France.
Récemment, les nouvelles conditions d'utilisation de Meta interdisent l'intégration d'une intelligence artificielle tierce dans WhatsApp. Microsoft pointe du doigt ses propres applications Copilot. Le chatbot IA Copilot de Microsoft n'est pas seulement disponible dans le navigateur ou via une application sur les smartphones, mais également dans WhatsApp depuis fin 2024. Cependant, cela prendra fin à la mi-janvier de l'année prochaine. Meta Platforms a récemment mis à jour les conditions d'utilisation professionnelles de WhatsApp, interdisant l'intégration d'offres d'IA tierces à partir du 15 janvier 2026. Les chatbots IA externes seront donc supprimés du service de messagerie, seul l'IA Meta propre à l'entreprise restant disponible.
Tout comme Microsoft propose un bot Copilot pour Telegram Messenger, il en propose également un pour WhatsApp, qui est essentiellement un assistant IA au sein de l'application de messagerie. Les fournisseurs tiers utilisent pour cela les API professionnelles de WhatsApp. Cependant, celles-ci sont principalement destinées au service client via WhatsApp, l'une des sources de revenus de la messagerie, et non aux chatbots IA généraux. Mais les fournisseurs d'IA externes semblent utiliser de plus en plus les interfaces de programmation à cette fin ces derniers temps, ce qui met à rude épreuve les systèmes de Meta. C'est pourquoi l'opérateur WhatsApp met fin à cette pratique.
Les chatbots IA externes strictement interdits dans WhatsApp
Dans les conditions d'utilisation de WhatsApp Business, mises à jour fin octobre, il est « strictement interdit aux fournisseurs d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique, tels que les grands modèles de langage et les assistants IA, d'accéder ou d'utiliser la solution WhatsApp Business directement ou indirectement pour fournir, livrer, proposer, vendre ou mettre à disposition de quelque manière que ce soit ces technologies ». Si les fournisseurs tiers continuent à utiliser les API pour l'IA, Meta menace de révoquer l'accès et de résilier le compte.
Microsoft le rappelle à ses utilisateurs Copilot qui utilisent l'assistant IA dans WhatsApp, tout en leur proposant des alternatives. Copilot restera disponible sous forme d'application pour iOS et Android, ainsi que via le navigateur Internet. Cependant, les utilisateurs de WhatsApp doivent sauvegarder leurs historiques de chat avec le bot Copilot avant la mi-janvier de l'année prochaine s'ils souhaitent les conserver.
À partir de cette date, le seul assistant IA disponible dans WhatsApp sera le chatbot de Meta. La société a présenté Meta AI aux côtés du générateur d'images Emu il y a environ deux ans. Cependant, ce chatbot IA n'est pas bien accueilli par tous les utilisateurs de WhatsApp ; beaucoup souhaitent se débarrasser de l'anneau bleu qui apparaît sur l'écran d'accueil. WhatsApp ne le permet pas, mais il existe au moins une fonction WhatsApp permettant de désactiver l'IA dans les chats. Celle-ci permet aux utilisateurs de bloquer l'IA dans les chats individuels et de groupe afin que les participants à un chat ne puissent pas l'activer.
Si WhatsApp est populaire, l'application s'est trouvée à plusieurs reprises au centre de vives critiques portant sur sa sécurité informatique, notamment sur la confidentialité des données personnelles qui y sont échangées. En 2024, un rapport a montré que WhatsApp aurait été affecté par une vulnérabilité critique pouvant permettre aux gouvernements de savoir quels utilisateurs communiquent entre eux. Le chiffrement de bout en bout des messages ne semble pas compromis, mais la vulnérabilité est liée aux métadonnées (qui a contacté qui, quand, etc.) collectées par l'application. Ces données ne sont pas chiffrées, ce qui signifie qu'elles posent des risques de sécurité. Elles peuvent être capturées et stockées par la plateforme elle-même, si elle le souhaite, mais elles peuvent également être surveillées au niveau du réseau par les gouvernements ou les opérateurs disposant d'un accès approprié.
Même le fondateur de l'application de messagerie instantanée Telegram, Pavel Durov, a exhorté les mobinautes à utiliser « n'importe quelle application de messagerie » à l'exception de WhatsApp pour éviter que leur téléphone ne soit piraté. Il a déclaré en 2022 sur sa chaîne Telegram que WhatsApp était un outil de surveillance depuis 13 ans et que les mobinautes devraient rester à l'écart de l'application de messagerie. Il a rappelé que chaque année, il y avait un problème avec WhatsApp qui mettait en danger les données de ses utilisateurs.
Voici l'annonce de Microsoft :
Copilot quitte WhatsApp : quelle est la prochaine étape ?
Depuis son lancement fin 2024, Copilot sur WhatsApp a aidé des millions de personnes à communiquer avec leur compagnon IA dans un cadre familier et quotidien. Nous sommes extrêmement fiers de l'impact qu'il a eu. Mais à compter du 15 janvier 2026, Copilot ne sera plus disponible sur WhatsApp.
Ce changement est dû aux récentes mises à jour des politiques de la plateforme WhatsApp, qui suppriment tous les chatbots LLM de la plateforme à compter du 15 janvier. En conséquence, Copilot sera supprimé. Nous mettons tout en uvre pour assurer une transition en douceur pour les utilisateurs et leur permettre de continuer à accéder à Copilot sur mobile, sur le web et sur PC.
Que va-t-il se passer ensuite ?
Copilot sur WhatsApp restera disponible jusqu'au 15 janvier 2026. Après cette date, le service ne fonctionnera plus. Vous pouvez continuer à discuter avec Copilot à tout moment via nos interfaces :
- Application mobile Copilot : disponible sur iOS et Android
- Copilot sur le web : copilot.com
- Copilot sur Windows
Ces expériences offrent toutes les fonctionnalités essentielles auxquelles vous êtes habitué, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires telles que Copilot Voice, Vision et Mico (une présence compagnon), pour n'en citer que quelques-unes.
Si vous souhaitez conserver une trace de vos conversations, nous vous recommandons d'exporter votre historique de chat à l'aide des outils intégrés à WhatsApp avant le 15 janvier 2026.
Source : Annonce de Microsoft
Et vous ?
Pensez-vous que ces rapports sont crédibles ou pertinents ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Meta AI dépasse les 500 millions d'utilisateurs, car le chatbot est accessible dans les applications Meta, notamment Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger et l'application web, d'après Mark Zuckerberg
WhatsApp perd des millions d'utilisateurs après l'annonce de la mise à jour de ses conditions d'utilisation. Les internautes se tournant vers Signal, Telegram ou encore ICQ à Hong Kong
Meta de Mark Zuckerberg remporte un procès antitrust historique et n'aura pas à se séparer de WhatsApp et Instagram
Vous avez lu gratuitement 730 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.