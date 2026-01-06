Jensen Huang, PDG de Nvidia, annonce Alpamayo, un modèle d'IA open source pour les véhicules autonomes : « La première IA de véhicule autonome pensante et raisonnante au monde », chez Mercedes.

À l'occasion du Consumer Electronics Show (CES), Nvidia a lancé Alpamayo, un modèle d'IA open source pour les véhicules autonomes. En annonçant ce nouveau modèle d'IA, le PDG Jensen Huang a déclaré qu'il s'agissait du premier modèle d'IA pour véhicules autonomes au monde qui soit capable de penser et de raisonner. Il a également révélé que l'Alpamayo sera lancé sur les routes américaines dans le courant de l'année, en commençant par la Mercedes CLA.
Nvidia Corporation est une société multinationale américaine de technologie basée à Santa Clara et immatriculée dans l'État du Delaware. Il s'agit d'un éditeur de logiciels et d'une entreprise sans usine qui conçoit des processeurs graphiques (GPU), des interfaces de programmation d'applications (API) pour la science des données et le calcul intensif, ainsi que des systèmes sur une puce (SoC) pour les marchés de l'informatique mobile et de l'automobile. Le boom de l'intelligence artificielle des années 2020 fait connaître à NVIDIA une croissance financière exceptionnelle.
Jen-Hsun Huang, aussi appelé Jensen Huang, né le 17 février 1963, est un homme d'affaires taïwano-américain, ingénieur électricien, et le dirigeant de Nvidia. Il cofonde Nvidia en 1993 à l'âge de 30 ans, et en juin 2024, Nvidia devient la plus grande entreprise du monde par capitalisation boursière. En octobre 2025, Nvidia atteint le seuil des 5 000 milliards de capitalisation boursière. Jensen Huang devient alors la 8e personne la plus riche au monde, avec 179 milliards de dollars.
« Alpamayo apporte le raisonnement aux véhicules autonomes, leur permettant de réfléchir à des scénarios rares, de conduire en toute sécurité dans des environnements complexes et d'expliquer leurs décisions de conduite », a-t-il ajouté. Répondant à l'un de ces posts sur l'IA des véhicules autonomes, le PDG de Tesla, Elon Musk, a écrit : « Eh bien, c'est exactement ce que Tesla est en train de faire 😂 Ce qu'ils découvriront, c'est qu'il est facile d'atteindre 99 % et qu'il est ensuite super difficile de résoudre la longue queue de la distribution. »
Alpamayo présente des modèles Vision-Langage-Action (VLA) conçus pour les systèmes de conduite autonome. Ces modèles permettront aux véhicules autonomes de comprendre les données visuelles, d'évaluer les situations de conduite et de décider des actions à entreprendre. La plateforme comprend également de grands modèles de raisonnement, des outils de simulation pour tester des situations de conduite rares ou inhabituelles, et des ensembles de données ouverts qui peuvent être utilisés pour la formation et la validation.
Parlant d'Alpamayo, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré dans un communiqué que « le moment ChatGPT pour l'IA physique est arrivé - lorsque les machines commencent à comprendre, à raisonner et à agir dans le monde réel ». "Il s'agit d'une formation de bout en bout. Littéralement, de l'entrée de la caméra à la sortie de l'action, il raisonne sur l'action qu'il est sur le point de faire, sur la raison qui l'a conduit à cette action et sur la trajectoire", a-t-il ajouté.
"Avec une architecture de 10 milliards de paramètres, Alpamayo 1 utilise les données vidéo pour générer des trajectoires ainsi que des traces de raisonnement, montrant la logique qui sous-tend chaque décision. Les développeurs peuvent adapter Alpamayo 1 en modèles d'exécution plus petits pour le développement de véhicules, ou l'utiliser comme base pour des outils de développement AV tels que des évaluateurs basés sur le raisonnement et des systèmes d'étiquetage automatique. Alpamayo 1 fournit des poids de modèle ouverts et des scripts d'inférence open-source. Les prochains modèles de la famille comporteront un plus grand nombre de paramètres, des capacités de raisonnement plus détaillées, une plus grande souplesse d'entrée et de sortie, et des options d'utilisation commerciale", a-t-il poursuivi.
Comme indiqué plus haut, Nvidia s'est associé à Mercedes pour introduire son IA dans les véhicules autonomes. En annonçant ce partenariat, le fabricant de puces a déclaré : « NVIDIA ouvre une nouvelle ère de conduite définie par l'IA, en apportant son logiciel NVIDIA DRIVE AV avec des capacités améliorées d'assistance à la conduite point à point de niveau 2 sur les routes américaines, prévues pour la fin de cette année - en commençant par Mercedes-Benz, un partenaire de longue date dans la promotion d'une mobilité sûre et intelligente »
« La toute nouvelle Mercedes-Benz CLA, premier véhicule de la marque équipé de la plateforme MB.OS, intègre des fonctions avancées d'aide à la conduite optimisées par le logiciel DRIVE AV full-stack, l'infrastructure IA et le calcul accéléré de NVIDIA. Cette conception pourrait permettre la mise à jour à distance des futures améliorations et nouvelles fonctionnalités, notamment les améliorations prévues pour MB.DRIVE ASSIST PRO, qui pourraient être disponibles départ usine et via la boutique Mercedes-Benz. »
Cette annonce rappelle qu'en 2024, Jensen Huang, le PDG de Nvidia, lun des leaders mondiaux dans la production de puces graphiques et dinfrastructures pour lIA, a rejeté lidée selon laquelle lIA aurait atteint un plateau technologique. Huang a déclaré quil est impératif de continuer à innover pour faire progresser cette technologie, tout en reconnaissant lurgence de relever certains défis critiques.
