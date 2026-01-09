Comment simplifier les téléviseurs alors que le streaming devient de plus en plus complexe ? C'est une question à laquelle de nombreux fabricants de téléviseurs tentent de répondre et l'industrie se tourne de plus en plus vers l'IA pour trouver une solution. La dernière version de Gemini on TV de Google, par exemple, indique à lutilisateur non seulement quoi regarder après avoir terminé une émission, mais lui explique aussi patiemment lintérêt de le faire, si nécessaire. Alexa Plus permet d'ajouter des titres à une liste de favoris et LG va même jusqu'à adapter les recommandations de programmes sur l'écran d'accueil de son téléviseur à chaque membre de la famille grâce à la reconnaissance vocale.
Samsung a profité de son événement First Look pour présenter une vision du futur dans laquelle les utilisateurs demanderont à leur téléviseur ce qu'ils veulent, des pronostics sportifs aux recettes de cuisine, qu'ils pourront ensuite partager sur un écran dans leur cuisine. Hisense a présenté une intégration de l'IA qui identifie les produits présentés dans certaines émissions, puis simplifie la commande depuis le téléphone de l'utilisateur grâce à un code QR.
Amazon a présenté Alexa Plus sur les téléviseurs, avec la possibilité de passer à des scènes en les décrivant simplement dans un film Prime Video. Les nouvelles fonctionnalités de Gemini incluent également la possibilité de créer des approfondissements personnalisés sur un sujet et, par exemple, de générer des explications adaptées à l'âge des enfants sur le système solaire.
Le spectre de lintrusion dans la vie privée des utilisateurs continue néanmoins de planer
Cest ce quillustre une plainte des utilisateurs en lien avec larrivée de lIA Microsoft Copilot sur les téléviseurs LG. Les implications en matière de confidentialité d'un assistant IA impossible à supprimer sur un téléviseur intelligent sont importantes. Les appareils intelligents collectent déjà de grandes quantités de données sur les utilisateurs, depuis l'historique de visionnage jusqu'aux interactions vocales.
En fait, si votre téléviseur est connecté, il vous regarde sûrement. Tout est lié à une technologie de reconnaissance automatique : ACR (Automatic Content Recognition). Cette dernière collecte des données personnelles sur vos habitudes de visionnage qui peuvent être utilisées pour vous recommander des contenus, mais aussi pour vous cibler avec des publicités adaptées à vos goûts et à vos besoins. Le problème repose en partie sur un point qui touche toutes les facettes de la réglementation dInternet : le consentement de lutilisateur et la transparence. Le 6 février 2017, la Federal Trade Commission sest prononcée contre le fabricant de smart TV Vizio, qui sest finalement vu infliger une amende de 2,2 millions de dollars (environ 2 millions deuros) pour avoir recueilli des données de visionnage sans le consentement de ses utilisateurs.
Récemment, au cur du Texas, un drame judiciaire est en train de se dérouler qui pourrait bouleverser la manière dont les géants de la technologie traitent les données des consommateurs. Un juge a émis une ordonnance restrictive temporaire contre Samsung, interdisant à l'entreprise de collecter des données de visionnage via ses téléviseurs intelligents dans l'État. Cette décision fait suite à des allégations selon lesquelles la technologie de reconnaissance automatique de contenu (ACR) de Samsung porte atteinte à la vie privée des utilisateurs en suivant ce qu'ils regardent sans leur consentement explicite. Cette affaire, menée par le procureur général du Texas Ken Paxton, met en évidence les tensions croissantes entre les fonctionnalités innovantes des téléviseurs et le droit à la vie privée.
Les téléviseurs intelligents de Samsung, équipés de la technologie ACR, capturent des captures d'écran du contenu affiché à l'écran toutes les quelques secondes afin d'identifier les émissions, les films et les publicités. Ces données alimentent la publicité ciblée, une source de revenus lucrative pour l'entreprise. Mais les détracteurs affirment qu'il s'agit d'une forme de surveillance à laquelle les utilisateurs ne peuvent pas facilement échapper. L'ordonnance restrictive, qui prend effet immédiatement, interdit à Samsung de collecter, stocker ou partager ces données provenant de résidents du Texas, dans l'attente d'une procédure judiciaire ultérieure.
Ces allégations ne sont pas nouvelles, mais cette action en justice marque une escalade significative. En 2015, les défenseurs de la vie privée avaient déjà tiré la sonnette d'alarme au sujet des fonctionnalités de reconnaissance vocale de Samsung, susceptibles d'enregistrer des conversations. Aujourd'hui, l'attention se porte sur la collecte de données visuelles, qui s'effectue silencieusement en arrière-plan. Avec la prolifération des appareils intelligents, ces pratiques soulèvent des questions sur l'équilibre entre commodité et intrusion dans la technologie quotidienne.
Évolution des débats sur la confidentialité des téléviseurs intelligents
Les origines de cette controverse remontent à plus d'une décennie. En 2015, les allégations de l'Electronic Privacy Information Center (EPIC), selon lesquelles les téléviseurs Samsung équipés d'un système d'enregistrement vocal enfreignaient les lois sur la confidentialité, a conduit à demander une enquête de la Commission fédérale des communications. Bien que cette enquête se soit concentrée sur l'audio, elle a ouvert la voie à un examen minutieux de toutes les méthodes de collecte de données.
En 2017, les révélations de WikiLeaks suggéraient que des agences de renseignement telles que la CIA et le MI5 pouvaient pirater les téléviseurs Samsung pour les espionner même lorsqu'ils étaient éteints. Bien que ces allégations concernaient le piratage externe, elles ont amplifié les craintes concernant les vulnérabilités inhérentes aux appareils intelligents. En 2024, un rapport a révélé la découverte d'un utilisateur qui avait surpris son téléviseur intelligent en train de l'espionner. Il a mis en évidence la manière dont les appareils collectent des données à l'insu des...
