Google estime que l'IA est l'avenir de la recherche et vous offre la possibilité d'activer le mode IA dans vos photos et vos e-mails pour obtenir des réponses plus personnalisées

En septembre, un rapport a révélé que Google Search est sur le point de subir sa plus grande refonte à ce jour, avec le « mode IA » qui devrait devenir le nouveau mode par défaut. Logan Kilpatrick, responsable de l'AI Studio chez Google, a révélé cette grande nouvelle de manière informelle sur X dans les réponses à son propre message. après avoir partagé un lien invitant les utilisateurs à découvrir l'expérience de recherche en mode IA de Google. Une personne a alors répondu que cela « devait être le mode par défaut », qualifiant la situation de « moment Kodak » potentiel pour Google si l'entreprise n'agissait pas rapidement. La réponse brève mais significative de Kilpatrick à cet utilisateur a simplement été « bientôt ».
Même si ce n'est pas encore ça, Google offre désormais aux utilisateurs la possibilité d'activer le mode IA dans leurs photos et leurs e-mails pour obtenir des réponses plus personnalisées. La nouvelle option lancée permettra à des millions de personnes d'activer un outil récemment introduit appelé « Personal Intelligence » (intelligence personnelle) dans le mode IA disponible depuis l'année dernière sur le moteur de recherche Google. Cette technologie sera d'abord proposée aux États-Unis aux abonnés Google AI Pro et Ultra, ainsi qu'en option dans sa division expérimentale Labs pour toute personne disposant d'un compte Google personnel.
Une fois activé, le nouvel outil connectera le mode IA de Google à Gmail et à l'application Google Photos afin que la technologie puisse en apprendre davantage sur la vie de chaque utilisateur et fournir des réponses plus pertinentes, adaptées aux goûts personnels. Par exemple, une personne pourrait demander des suggestions pour une escapade le week-end et obtenir une recommandation rapide basée sur ses voyages et expériences passés. Ou, en mode IA, le moteur de recherche pourrait automatiquement connaître les restaurants préférés d'une personne ou reconnaître ses styles vestimentaires préférés en examinant d'anciennes photos stockées dans Google Photos.
« Personal Intelligence transforme la recherche en une expérience qui vous est propre en reliant les points entre vos applications Google », a écrit Robby Stein, vice-président de Google Search, dans un article de blog. Stein a également averti que Personal Intelligence ne fournirait pas toujours les meilleures réponses, un écueil que les utilisateurs peuvent aider à corriger en indiquant au mode IA leur désaccord à l'aide de mots ou d'un symbole « pouce vers le bas ».
Pour activer cette option, les utilisateurs devront faire confiance au moteur de recherche de Google pour protéger les informations qu'ils lui fournissent sur leur vie. Mais des millions de personnes le font déjà implicitement depuis des décennies en saisissant des requêtes parfois intimes dans le moteur de recherche ou en partageant des informations personnelles dans Gmail et l'application Photos. L'intégration de Personal Intelligence à la recherche Google est le dernier signe en date de l'ambition de l'entreprise de rendre son arsenal de services numériques encore plus puissant grâce au dernier modèle d'IA, Gemini 3, sorti en novembre.
Au début du mois, Google a fait ses premiers pas vers la transformation de Gmail en assistant personnel alimenté par l'IA et a désormais l'occasion de jouer un rôle plus important dans un moteur de recherche qui reste le fondement de son empire Internet. Les tentacules de Gemini s'étendront même à l'iPhone, l'iPad et le Mac après qu'Apple ait décidé la semaine dernière de s'associer à Google pour intégrer davantage d'outils d'IA à ces produits. Ce partenariat se concentrera sur un effort longtemps retardé visant à transformer Siri, l'assistant numérique souvent maladroit d'Apple, en un assistant plus conversationnel et polyvalent.
Bien que le moteur de recherche de Google ait été condamné en 2024 par un juge fédéral américain pour monopole illégal, il reste la principale porte d'entrée sur Internet tout en essayant de repousser les menaces concurrentielles des moteurs de réponse alimentés par l'IA proposés par des innovateurs prometteurs tels que ChatGPT et Perplexity. Les changements potentiellement révolutionnaires apportés par l'IA ont contribué à persuader le juge qui a qualifié Google de monopole de rejeter une proposition du ministère américain de la Justice qui aurait contraint l'entreprise à vendre son navigateur web Chrome afin de limiter les abus futurs sur le marché.
Cependant, cette annonce rappelle les craintes que l'IA serait en train de tuer le Web. En effet, les chatbots dIA changent profondément la manière dont les internautes accèdent à linformation. Autrefois, les moteurs de recherche redirigeaient les utilisateurs vers les sites qui produisent le contenu. Aujourdhui, les chatbots répondent directement, en sappuyant sur les contenus existants, sans forcément rediriger vers les créateurs. Résultat : les éditeurs enregistrent une baisse alarmante de leur trafic, donc des revenus. Les éditeurs luttent pour se faire payer par les entreprises d'IA pour l'accès à leurs contenus. En plus de ces défis, le contenu du Web devient moins fiable à cause des données synthétiques générées par l'IA.
En outre, une étude a déjà montré que les résumés générés par l'IA de Google entraînent une baisse significative des clics sur les liens des résultats de recherche. La présence des résumés générés par l'IA incite les internautes à mettre fin à leur session de navigation plus rapidement. En analysant les données, les chercheurs ont constaté que la présence d'un aperçu de l'IA sur une page de résultats de recherche réduisait de près de moitié la probabilité que les internautes cliquent sur les liens de recherche, par rapport aux pages sans un aperçu. L'analyse confirme les rapports selon lesquels l'IA ruine le trafic et le modèle économique des sites Web.
Voici un extrait de l'annonce de Google :
Obtenez des réponses basées sur l'IA grâce au mode IA dans la recherche Google
Le mode IA est l'expérience de recherche IA la plus puissante de Google. Vous pouvez poser n'importe quelle question et obtenir une réponse basée sur l'IA, avec la possibilité d'approfondir le sujet grâce à des questions complémentaires et des liens utiles vers le Web. Le mode IA élargit les possibilités des aperçus IA grâce à un raisonnement et des modes d'interaction plus avancés. Il divise votre question en sous-thèmes et effectue des recherches simultanées pour chacun d'entre eux. De cette façon, le mode IA peut explorer le Web pour trouver du contenu encore plus pertinent qui correspond à votre question.
Le mode IA s'appuie sur la compréhension approfondie des informations Web par la recherche Google, ce qui signifie que les réponses sont étayées par un contenu Web de haute qualité afin d'améliorer leur fiabilité. Dans certains cas, le mode IA fournira un ensemble de liens Web si la qualité ou l'utilité d'une réponse IA n'est pas suffisamment fiable. Comme tout produit IA à un stade précoce, le mode IA ne donne pas toujours des résultats corrects. Lorsque cela se produit, nous vous encourageons à...
