Après qu'Anhtropic ait bloqué brutalement Openclaw techniquement et légalement, Sam Altman l'opportuniste en profite pour récupérer le bébé dans le giron d'OpenAI

On pensait avoir trouvé loutil parfait pour coder avec une IA. OpenCode permettait de jongler entre Claude, GPT-4 et dautres modèles au sein dun seul terminal, en toute fluidité. Mais en début dannée 2026, plusieurs développeurs abonnés à Claude Code ont constaté une panne soudaine : leur outil préféré, souvent un client open source comme OpenCode ou Clawdbot, ne pouvait plus accéder au modèle Claude. Très vite, la cause est identifiée : Anthropic a verrouillé son API pour empêcher tout usage non autorisé en dehors de son propre environnement. Le message est clair : Claude Code est désormais réservé à Claude Code. Fini les interfaces tierces. Seule lapplication maison est tolérée. Pour ses utilisateurs, cest la douche froide. Pour ses concurrents, un avertissement. Et pour la communauté open source, une piqûre de rappel : rien nest vraiment libre dans le monde des IA propriétaires.
Pourtant, OpenClaw, que ses utilisateurs les plus fidèles ont d'abord connu sous les noms de ClawdBot, puis Moltbot (rebaptisé sous la pression d'Anthropic, trop proche phonétiquement de « Claude »), est un agent IA agentic open source populaire. OpenClaw permet à un LLM de prendre le contrôle d'un système : gestion des emails, des calendriers, des scripts, navigation web autonome, accès aux fichiers, connexion aux messageries (WhatsApp, Telegram, Signal, Discord ). Le tout en mémoire persistante, tourné 24h/24 depuis votre machine ou votre VPS. Un développeur autrichien a même témoigné avec enthousiasme qu'OpenClaw « change sa vie » en lui permettant de devenir un « super manager » numérique.
Mais pendant que certains développeurs célèbrent cette « révolution », les experts en cybersécurité sonnent l'alarme avec une urgence rarement vue dans l'industrie. Kaspersky met en lumière plusieurs failles et mauvaises pratiques de déploiement autour dOpenClaw. Le constat est clair : des instances accessibles publiquement sur Internet présentent des vulnérabilités critiques liées à des configurations inadéquates, ouvrant la porte à des abus potentiellement graves.
C'est l'équipe STRIKE de SecurityScorecard qui a mis le feu aux poudres le 9 février avec la publication d'un rapport retentissant. Au moment de la publication, elle dénombrait 40 000 instances OpenClaw accessibles depuis l'internet. Quelques heures plus tard, ce chiffre avait déjà grimpé à 135 000. Parmi ces déploiements, 45 % sont hébergés chez Alibaba Cloud, 37 % des instances se trouvant en Chine ce qui laisse penser que des templates de déploiement non sécurisés sont réutilisés à grande échelle.
Malgré ces alertes sur les vulnérabilités dOpenClaw, OpenAI a récemment annoncé avoir embauché Peter Steinberger, le créateur du framework d'agent IA viral OpenClaw, dans ce qui pourrait être le recrutement le plus stratégique de l'entreprise cette année. Cet accord offre à Sam Altman un écosystème open source prêt à l'emploi, une plateforme d'agents distribuée à l'échelle mondiale et un fondateur qui a refusé la possibilité de créer sa propre entreprise, estimant qu'OpenAI lui permettrait d'atteindre plus rapidement ses objectifs.
Altman a annoncé cette embauche dimanche sur X, déclarant que Steinberger « pilotera la prochaine génération d'agents personnels ». OpenClaw, l'outil open source qui permet aux utilisateurs de créer des agents IA pour gérer leurs e-mails, réserver des vols, gérer leurs calendriers et communiquer entre eux sur un réseau social réservé aux bots appelé MoltBook, va évoluer vers une structure de fondation avec le soutien continu d'OpenAI.
« L'avenir sera extrêmement multi-agents », a écrit Altman. « Nous pensons que cela deviendra rapidement un élément central de notre offre de produits. » Le contexte est important ici. Anthropic vient de conclure un tour de financement de 30 milliards de dollars et a diffusé une publicité pendant le Super Bowl qui visait directement OpenAI. La rivalité a dépassé le stade de la guerre des modèles. L'enjeu est désormais la notoriété auprès des développeurs, les écosystèmes d'agents et le contrôle sur la manière dont l'IA autonome est réellement construite.
Peter Steinberger rejoint OpenAI pour développer la prochaine génération d'agents personnels. C'est un génie qui a beaucoup d'idées étonnantes sur l'avenir des agents très intelligents qui interagissent entre eux pour rendre de grands services aux gens. Nous pensons que cela deviendra rapidement un élément central de notre offre de produits.
OpenClaw sera hébergé par une fondation en tant que projet open source qu'OpenAI continuera à soutenir. L'avenir sera extrêmement multi-agents et il est important pour nous de soutenir l'open source dans ce cadre.
Cette embauche est largement considérée comme une conséquence directe de celle d'Anthropic. OpenClaw ne se contentait pas de travailler avec les modèles d'Anthropic. Il recommandait Claude Opus 4.5 comme modèle par défaut à des millions d'utilisateurs. Le projet était en fait un moteur de croissance gratuit pour Claude, qui a accumulé 145 000 étoiles GitHub, 1,5 million d'agents et 2 millions de visiteurs hebdomadaires en un temps record.
Quelle a été la réaction d'Anthropic ? Tout d'abord, elle a restreint l'accès à l'API début janvier sans avertissement, rompant du jour au lendemain l'intégration fondamentale d'OpenClaw. Ensuite, son équipe juridique a envoyé une mise en demeure, arguant que le nom original du projet, « Clawdbot », ressemblait trop à « Claude ». Steinberger s'est conformé à cette demande lors d'un appel Discord à 5 heures du matin.
Dans le chaos provoqué par la suppression des anciens identifiants, des escrocs spécialisés dans les cryptomonnaies ont piraté les comptes GitHub et X du projet et ont mis en place un système de manipulation boursière (pump-and-dump) qui leur a rapporté 16 millions de dollars. Au lieu de discuter d'un partenariat, Anthropic a envoyé des avocats. Steinberger a passé les semaines suivantes à San Francisco, où il a rencontré tous les grands laboratoires d'IA. Meta et OpenAI lui ont tous deux fait des offres. Il a choisi OpenAI.
Ce qui rendait OpenClaw si attrayant était également ce qui le rendait si précieux. La plateforme permettait aux utilisateurs d'exécuter des agents localement sur leur propre matériel, sans dépendre du cloud ni d'un modèle unique. C'est cette flexibilité qui a permis à OpenClaw de se répandre rapidement en Chine, Baidu prévoyant d'intégrer directement l'accès à OpenClaw dans son application principale pour smartphones.
Dans un article de blog, Steinberger a déclaré que créer une entreprise autour d'OpenClaw ne l'avait jamais intéressé. « Ce que je veux, c'est changer le monde, pas créer une grande entreprise, et m'associer à OpenAI est le moyen le plus rapide d'y parvenir. » Il rejoindra l'équipe Codex, où ses compétences en matière de création d'agents pourraient remodeler l'approche d'OpenAI en matière d'outils autonomes.
Cette embauche vous indique la direction que prend le secteur. La course à l'armement autour des benchmarks et de la taille des modèles cède la place à quelque chose de plus complexe et de plus pratique : amener les agents IA à faire des choses utiles dans des applications, des services et des flux de...
