Sony Group a développé une technologie capable d'identifier la musique sous-jacente utilisée dans les morceaux générés par l'IA, afin que les compositeurs puissent exiger une compensation des développeurs d'IA

Le groupe Sony a développé un logiciel capable d'identifier la musique sous-jacente dans les chansons générées par l'intelligence artificielle (IA), offrant ainsi aux auteurs-compositeurs la possibilité de réclamer une compensation si leur musique a été utilisée. Cette technologie compare les morceaux générés par l'IA aux uvres originales existantes et estime la proportion de musique protégée par des droits d'auteur dans les résultats obtenus. Cette solution pourrait permettre aux éditeurs et aux producteurs de musique de faire valoir leurs droits de licence, garantissant ainsi une répartition équitable des revenus dans un contexte où l'IA générative bouleverse l'économie musicale mondiale.
Cette initiative survient alors que lessor de la musique générée par l'IA a déjà profondément déséquilibré les mécanismes traditionnels de rémunération dans lindustrie du streaming. Depuis plusieurs mois, les plateformes comme Spotify et YouTube sont envahies par des « fake bands » : des artistes entièrement fictifs créés par l'IA qui publient albums et singles à un rythme effréné. Si certains saluent cette nouvelle frontière créative, de nombreux professionnels y voient une menace pour les artistes réels, lauthenticité musicale et la viabilité du système de rémunération.
Sony Group Corporation, communément appelée Sony, est un conglomérat multinational japonais dont le siège social est situé à Sony City, dans l'arrondissement de Minato, à Tokyo, au Japon. Le groupe Sony englobe diverses activités, notamment l'électronique (Sony Corporation), l'imagerie et la détection (Sony Semiconductor Solutions), le cinéma (Sony Pictures Entertainment), la musique (Sony Music Group et Sony Music Entertainment Japan), les jeux vidéo (Sony Interactive Entertainment), etc.
Sony souhaite aider les détenteurs de droits à partager les revenus générés par la musique créée par l'IA, à condition qu'elle ait été créée à partir d'uvres protégées par le droit d'auteur. À cette fin, les chercheurs de Sony ont développé un logiciel capable d'identifier les chansons originales dans la musique générée par l'IA. Le modèle compare la musique provenant des deux sources et estime le pourcentage de chaque uvre originale dans les résultats générés par l'IA, par exemple « 30 % des Beatles et 10 % de Queen », rapporte Nikkei Asia.
Avec ce logiciel, Sony souhaite fournir aux éditeurs et producteurs de musique un outil d'IA leur permettant de faire valoir leurs droits de licence, écrit le magazine économique japonais. Dans le cas d'une coopération entre les détenteurs de droits et les fournisseurs de services musicaux basés sur l'IA, le logiciel peut également effectuer des analyses via une interface avec le modèle de base du fournisseur. Sony espère même que les fournisseurs intégreront cette technologie dans leurs propres modèles d'IA, l'entreprise considérant cette technologie comme la base d'un système de rémunération qui répartit les revenus générés par la musique produite par l'IA en fonction de la part des créateurs impliqués.
Le groupe Sony est l'un des plus grands détenteurs de droits musicaux au monde : outre le label Sony Music, la société exploite Sony Music Publishing, le plus grand éditeur musical, qui gère les droits de millions de chansons, notamment celles des Beatles et de Queen.
La musique générée par l'IA : un défi pour les modèles de licence traditionnels
Selon Nikkei Asia, le logiciel de reconnaissance de Sony a été développé par la division de recherche Sony AI, qui appartient à l'organisation de recherche et développement du groupe Sony. Le rapport indique qu'un article scientifique accompagnant cette étude a été accepté pour être présenté lors d'une conférence internationale.
L'IA générative est désormais capable de produire des chansons complètes à partir d'une entrée textuelle, par exemple avec des services tels que Suno ou Udio. La production massive de chansons générées par l'IA pose des problèmes aux détenteurs de droits et aux opérateurs de plateformes, car les données d'entraînement, les imitations stylistiques et l'attribution des parts aux créateurs sont controversées sur le plan juridique. Alors que certaines plateformes interdisent complètement la musique générée par l'IA, d'autres expérimentent des scénarios d'application économiques, par exemple dans les programmes radiophoniques diffusés tard dans la nuit.
En octobre dernier, Udio a conclu un accord avec Universal Music Group, l'une des plus grandes sociétés musicales au monde. Cet accord stipule qu'une nouvelle version du service obtiendra une licence pour la musique d'Universal Music nécessaire à la formation de l'IA. Les utilisateurs ont exprimé leur frustration car les chansons créées par l'IA ne peuvent être ni téléchargées ni utilisées pour leur propre contenu.
La montée en puissance des productions musicales synthétiques a trouvé une illustration frappante dans les classements américains récents. En novembre dernier, un groupe généré par l'IA baptisé Breaking Rust a propulsé son titre « Walk My Walk » en tête du classement Country Digital Song Sales de Billboard, enregistrant des millions découtes sur Spotify. Apparue en ligne à la mi-octobre, lentité numérique ne présente aucune trace dintervention humaine identifiable : son univers visuel met en scène un cowboy généré par IA et des clips automatisés, sans compositeurs ni musiciens crédités.
Ce succès illustre un basculement structurel : de la composition à la promotion, la chaîne de valeur musicale peut désormais être orchestrée par un pipeline algorithmique quasi autonome. Pour certains observateurs, cette percée dans les classements grand public marque lentrée de la musique générée par IA dans une phase pleinement mainstream, au risque daccentuer la confusion des auditeurs et la dilution des repères artistiques.
Source : Nikkei Asia
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous cette initiative du groupe Sony crédible ou pertinente ?
Voir aussi :
Un groupe généré par l'IA rassemble un demi-million d'auditeurs sur Spotify avec potentiellement des revenus substantiels, alors que les vrais artistes peinent à gagner leur vie sur la plateforme
L'outil d'IA de génération de musique Udio produirait déjà 10 chansons par seconde, l'industrie musicale est-elle prête pour la montée en puissance de la musique générée par l'IA en 2024 ?
Les employés de l'industrie musicale perdront près de 25 % de leurs revenus au profit de l'IA d'ici 4 ans, alors que le marché de la GenAI devrait passer de 3 à 64 milliards par an d'ici 2028, selon une étude
IA et musique : des artistes de renom parmi des centaines d'autres mettent en garde contre le remplacement des musiciens par l'IA, et une menace existentielle pour leurs moyens de subsistance
Vous avez lu gratuitement 894 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.