OpenAI acquiert Astral, l'équipe à l'origine des outils de développement Python populaires uv, Ruff et ty, afin de dynamiser Codex, sa plateforme de codage IA destinée aux développeurs Python

OpenAI a annoncé son intention dacquérir Astral, une entreprise qui sest forgé une place importante au sein de la communauté des développeurs Python grâce à trois outils open source largement adoptés : uv, Ruff et ty. Ensemble, ces outils gèrent la gestion des dépendances, le linting et le formatage, ainsi que la vérification des types. Ils couvrent ainsi une grande partie des besoins des développeurs Python pour maintenir une base de code propre et efficace.
OpenAI est une entreprise américaine d'intelligence artificielle (IA) fondée en 2015 à San Francisco en Californie. L'entreprise est connue pour ses grands modèles de langage tels que GPT-4o, la série de modèles de génération d'images DALL-E et le modèle de génération de vidéos Sora. Son lancement de ChatGPT en novembre 2022 a déclenché un intérêt mondial pour les agents conversationnels et l'IA générative.
En 2023, Charlie Marsh, ancien ingénieur de Spring Discovery et de la Khan Academy, a annoncé le lancement de sa nouvelle entreprise, Astral, qui a pour but de créer des outils de développement pour l'écosystème Python. La société s'appuie sur le succès de Ruff, un linter Python rapide écrit en Rust, qui a connu un succès considérable. Réagissant à cette sortie, les développeurs ont déclaré : « Rust est en train de manger Python comme il a mangé JavaScript ».
Récemment, OpenAI a annoncé acquérir Astral, l'équipe à l'origine des outils de développement Python populaires uv, Ruff et ty. Cette opération vise à accélérer le développement de Codex, la plateforme de codage IA d'OpenAI, qui compte déjà plus de deux millions d'utilisateurs actifs par semaine. Les produits open source dAstral continueront dêtre pris en charge une fois lacquisition finalisée. Si cela se confirme, cela élargirait considérablement les contributions open source dOpenAI, qui a cessé depuis des années de proposer la plupart de ses modèles sous cette forme.
OpenAI a annoncé son intention dacquérir Astral, une entreprise qui sest forgé une place importante au sein de la communauté des développeurs Python grâce à trois outils open source largement adoptés : uv, Ruff et ty. Ensemble, ces outils gèrent la gestion des dépendances, le linting et le formatage, ainsi que la vérification des types. Ils couvrent ainsi une grande partie des besoins des développeurs Python pour maintenir une base de code propre et efficace. Tous trois sont écrits en Rust, ce qui leur confère un avantage en termes de vitesse par rapport aux anciennes alternatives basées sur Python.
L'acquisition est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et aux conditions de clôture habituelles. Jusqu'à la finalisation de la transaction, OpenAI et Astral fonctionneront comme des sociétés distinctes. Une fois la transaction conclue, l'équipe d'Astral rejoindra l'équipe Codex chez OpenAI.
Codex, l'assistant de codage alimenté par l'IA d'OpenAI, a connu une croissance rapide. La plateforme compte désormais plus de deux millions d'utilisateurs actifs par semaine, avec une croissance de l'utilisateur multipliée par 3 et une augmentation de l'utilisation multipliée par 5 depuis le début de l'année. Depuis son lancement, OpenAI a progressivement étendu Codex au-delà de la simple génération de code. GPT-5.2-Codex ciblait les workflows professionnels d'ingénierie logicielle, tandis que GPT-5.3-Codex-Spark est remarquablement rapide grâce à son exécution sur du matériel Cerebras pour une inférence ultra-rapide.
L'intégration d'Astral à OpenAI renforce encore les capacités de Codex. L'objectif déclaré d'OpenAI est de faire évoluer Codex d'une IA génératrice de code vers un système capable de participer à l'ensemble du flux de travail de développement, en planifiant les modifications, en exécutant des outils, en vérifiant les résultats et en assurant la maintenance des logiciels. Les outils d'Astral s'intègrent directement dans ces flux de travail, utilisés quotidiennement par des millions de développeurs Python.
OpenAI a déclaré qu'elle continuerait à soutenir les produits open source d'Astral après la finalisation de l'acquisition. Charlie Marsh, fondateur et PDG d'Astral, a déclaré : « Au sein de Codex, nous continuerons à faire évoluer nos outils open source pour repousser les limites du développement logiciel. »
uv sur GitHub a rassemblé plus de 500 contributeurs et reçu des centaines de mises à jour, ce qui témoigne dun engouement considérable de la communauté. Reste à voir si une intégration plus poussée avec Codex changera la façon dont ces outils évoluent pour les développeurs indépendants. De plus, les futures variantes Codex des modèles GPT ne devraient pas non plus être open source, ce qui signifie quune grande partie des capacités futures dAstral sera probablement étroitement liée aux LLM à code source fermé dOpenAI.
Quoi quil en soit, OpenAI enrichit son offre pour le langage de programmation le plus populaire au monde aujourdhui. Python est également devenu lun des langages les plus utilisés spécifiquement pour lIA, la science des données et le développement backend. Thibault Sottiaux, responsable de Codex chez OpenAI, a déclaré que lobjectif était de faire de Codex « lagent le plus à même dintervenir tout au long du cycle de vie dun développeur logiciel ».
Voici l'annonce d'OpenAI :
OpenAI va acquérir Astral
Nous annonçons aujourdhui quOpenAI va acquérir Astral(souvre dans une nouvelle fenêtre), ce qui permettra dintégrer de puissants outils de développement open source à notre écosystème Codex.
Astral a développé certains des outils Python open source les plus utilisés, aidant les développeurs à gagner en rapidité grâce à des outils modernes tels que uv, Ruff et ty. Ces outils sont au cur de millions de flux de travail de développement et font désormais partie intégrante des fondements du développement Python moderne. Conformément à notre philosophie axée sur les développeurs, OpenAI prévoit de prendre en charge les produits open source dAstral une fois la transaction finalisée. En intégrant les outils et lexpertise technique dAstral à OpenAI, nous accélérerons notre travail sur Codex et élargirons le champ daction de lIA tout au long du cycle de vie du développement logiciel.
Étendre Codex au-delà du codage
Depuis le début de lannée, Codex a déjà vu son nombre dutilisateurs tripler et son utilisation quintupler, et compte désormais plus de 2 millions dutilisateurs actifs par semaine.
Notre objectif avec Codex est daller au-delà dune IA qui se contente de générer du code pour évoluer vers des systèmes capables de participer à lensemble du flux de travail de développement en aidant à planifier les changements, à modifier les bases de code, à exécuter des outils, à vérifier les résultats et à maintenir les logiciels au fil du temps. Les outils de développement dAstral sintègrent directement dans ce flux de travail. En intégrant ces systèmes à Codex après la finalisation de lacquisition, nous permettrons aux agents IA de travailler plus directement avec les outils sur lesquels les développeurs sappuient déjà au quotidien.
« Astral sest toujours attaché à créer des outils qui transforment la façon dont les développeurs travaillent avec Python, en les aidant à livrer de meilleurs logiciels, plus rapidement. Au sein de Codex, nous continuerons à faire évoluer nos outils open source pour repousser les limites du développement logiciel. » Charlie Marsh, fondateur et PDG dAstral
Renforcer lécosystème Python
Python est devenu lun des langages les plus importants du développement logiciel moderne, alimentant tout, de lIA et de la science des données aux systèmes backend et à linfrastructure des développeurs.
Les outils open source dAstral jouent déjà un rôle clé dans cet écosystème :
- uv simplifie la gestion des dépendances et de lenvironnement
- Ruff offre un linting et un formatage extrêmement rapides
- ty aide à garantir la sécurité des types dans lensemble des bases de code
Ensemble, ces outils aident les développeurs à gérer leurs projets, à garantir la qualité et à détecter les erreurs dès les premières étapes du processus de développement. Avec larrivée dAstral chez OpenAI, nous continuerons à soutenir ces projets open source tout en explorant les moyens de les intégrer plus harmonieusement à Codex, permettant ainsi aux systèmes dIA de fonctionner tout au long du cycle de développement Python. Notre objectif est simple : aider les développeurs à aller plus vite tout en préservant la fiabilité et les performances dont dépendent leurs workflows.
« Les outils dAstral sont utilisés par des millions de développeurs Python. En intégrant leur expertise et leur écosystème à OpenAI, nous accélérons notre vision de Codex en tant quagent le plus à même dintervenir tout au long du cycle de vie du développement logiciel. » Thibault Sottiaux, responsable Codex chez OpenAI
Prochaines étapes
La finalisation de lacquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment lobtention des autorisations réglementaires. Jusquà la clôture, OpenAI et Astral resteront des sociétés distinctes et indépendantes.
Une fois lacquisition finalisée, léquipe dAstral rejoindra léquipe Codex chez OpenAI et, au fil du temps, nous explorerons des intégrations plus poussées permettant à Codex dinteragir plus directement avec les outils que les développeurs utilisent déjà, contribuant ainsi à faire de Codex un véritable collaborateur tout au long du cycle de vie du développement. Notre objectif reste le même : créer des systèmes d'IA qui aident les gens à créer, à apprendre et à développer plus rapidement, et rendre des outils de développement puissants accessibles à un plus grand nombre de personnes partout dans le monde. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe d'Astral chez OpenAI une fois la transaction finalisée.
Voici l'annonce d'Astral :
Astral rejoint OpenAI
J'ai fondé Astral pour rendre la programmation plus productive.
Dès le début, notre objectif a été de créer des outils qui transforment radicalement l'expérience de travail avec Python : des outils rapides, robustes, intuitifs et intégrés.
Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape dans cette mission en annonçant que nous avons conclu un accord pour rejoindre OpenAI au sein de l'équipe Codex.
Au cours des dernières années, nos outils sont passés de zéro à des centaines de millions de téléchargements par mois pour Ruff, uv et ty. La chaîne d'outils Astral est devenue un pilier du développement Python moderne. Les chiffres et l'impact ont largement dépassé mes attentes les plus ambitieuses à chaque étape.
L'open source est au cur de cet impact et au cur de cette histoire ; il est au centre de tout ce que nous faisons. Conformément à notre philosophie et à l'annonce faite par OpenAI, OpenAI continuera à soutenir nos outils open source une fois l'accord finalisé. Nous continuerons à développer en toute transparence, aux côtés de notre communauté et pour l'écosystème Python au sens large comme nous l'avons fait depuis le début.
Je considère la création d'outils comme une entreprise à très fort effet de levier. Comme je lai écrit dans notre article de lancement il y a trois ans : « Si vous pouviez rendre lécosystème Python ne serait-ce que 1 % plus productif, imaginez comment cet impact samplifierait ? »
Aujourdhui, lIA transforme rapidement la façon dont nous développons des logiciels, et le rythme de ce changement ne fait que saccélérer. Si notre objectif est de rendre la programmation plus productive, alors développer à la frontière de lIA et des logiciels semble être lactivité la plus rentable que nous puissions mener.
Il m'apparaît de plus en plus clairement que Codex est cette frontière. Et en apportant les outils et l'expertise d'Astral à OpenAI, nous nous mettons en position de faire avancer ce projet. Après avoir rejoint l'équipe Codex, nous continuerons à développer nos outils open source, à explorer les moyens de les faire fonctionner de manière plus fluide avec Codex, et à élargir notre champ d'action pour réfléchir plus largement à l'avenir du développement logiciel.
Mais malgré tout cela, notre objectif reste le même : rendre la programmation plus productive. Créer des outils qui transforment radicalement lexpérience de la création de logiciels.
Sur une note plus personnelle, je tiens tout dabord à remercier léquipe dAstral, qui a toujours donné la priorité à nos utilisateurs et a mis sur le marché certains des logiciels les plus appréciés au monde. Vous mavez poussé à devenir un meilleur leader et un meilleur programmeur. Je suis très impatient de continuer à créer avec vous.
Ensuite, à nos investisseurs, en particulier Casey Aylward dAccel, qui a mené nos tours de table Seed et Série A, et Jennifer Li dAndreessen Horowitz, qui a mené notre tour de table Série B. En tant que fondateur technique solo débutant, vous mavez accordé bien plus de confiance que je nen avais moi-même, et je ne loublierai jamais.
Et enfin, à nos utilisateurs. Nos outils existent grâce à vous. Merci pour votre confiance. Nous ne vous décevrons pas.
Source : Annonce d'OpenAI, Annonce d'Astral
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