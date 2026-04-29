Bulle de l'IA : OpenAI n'aurait pas atteint ses objectifs de chiffre d'affaires, ce qui fait chuter le cours de l'action Oracle, alors que les deux entreprises ont conclu un partenariat de 300 milliards $

OpenAI est une entreprise américaine d'intelligence artificielle (IA) fondée en 2015 à San Francisco en Californie. L'entreprise est connue pour ses grands modèles de langage tels que GPT-4o, la série de modèles de génération d'images DALL-E et le modèle de génération de vidéos Sora. Son lancement de ChatGPT en novembre 2022 a déclenché un intérêt mondial pour les agents conversationnels et l'IA générative.
À mesure que lintelligence artificielle générative simpose comme un pilier stratégique pour les grandes entreprises technologiques, la réalité économique qui la sous-tend apparaît de plus en plus contrastée. Derrière limage dune OpenAI toute-puissante, portée par le succès planétaire de ChatGPT, se dessine un modèle financier sous tension, marqué par des pertes colossales anticipées et une dépendance accrue à des partenariats géopolitiques et industriels. Entre projections internes alarmantes et tournées diplomatiques de son dirigeant, lentreprise incarne aujourdhui les paradoxes dune IA devenue incontournable, mais encore loin dêtre rentable.
Selon un rapport de janvier 2026, OpenAI s'attend à perdre 44 milliards de dollars entre 2023 et fin 2028, avant de dégager un bénéfice de 14 milliards de dollars en 2029. De manière quelque peu incongrue, le rapport affirme également que la consommation de trésorerie d'OpenAI n'est pas aussi grave qu'on le pensait auparavant, la société n'ayant dépensé que 340 millions de dollars au cours du premier semestre de l'exercice financier le plus récent. La manière dont cela s'accorde avec les pertes globales se chiffrant en plusieurs milliards n'est pas expliquée.
Récemment, les actions des entreprises liées aux infrastructures d'intelligence artificielle ont chuté après la publication d'un rapport indiquant qu'OpenAI n'avait pas atteint ses objectifs de croissance internes, soulevant de nouvelles questions quant à la viabilité du rythme des dépenses dans ce secteur. Oracle, qui a conclu un partenariat de 300 milliards de dollars sur cinq ans pour fournir de la puissance de calcul à OpenAI pour ses opérations d'IA, a chuté de 4 %.
Les fabricants de puces, notamment Broadcom et Advanced Micro Devices, ont reculé respectivement de 4 % et 3 %. L'action de Nvidia a chuté de plus de 1 %. Qualcomm a reculé de 0,2 %, mais a clôturé en hausse par rapport à ses plus bas niveaux. Le titre avait légèrement progressé lundi après des informations selon lesquelles la société travaillerait avec OpenAI sur des puces pour smartphones liées aux ambitions matérielles de cette dernière. Le titre CoreWeave, spécialisé dans le néocloud, a chuté de plus de 5 %. En Asie, SoftBank Group, l'un des principaux investisseurs d'OpenAI, a plongé d'environ 10 %.
Le Wall Street Journal a rapporté qu'OpenAI n'avait récemment pas atteint ses propres prévisions en matière de croissance du nombre d'utilisateurs et de chiffre d'affaires. Ce déficit a suscité des inquiétudes en interne quant à la capacité de l'entreprise à tenir le rythme des engagements financiers colossaux nécessaires pour construire des centres de données et garantir une capacité de calcul à long terme.
Selon l'article, la directrice financière Sarah Friar a averti ses collègues que si la croissance du chiffre d'affaires ne s'accélérait pas, l'entreprise pourrait rencontrer des difficultés à financer ses futurs contrats de calcul. OpenAI a réfuté ces informations. « C'est ridicule. Nous sommes tout à fait d'accord pour acheter autant de puissance de calcul que possible et nous y travaillons d'arrache-pied ensemble chaque jour », a déclaré l'entreprise.
Oracle a défendu la trajectoire de...
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