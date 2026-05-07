Blacklistée par le Pentagone mais cliente de Musk : Anthropic signe un accord avec SpaceX pour accéder aux capacités de calcul de Colossus 1, ce qui lui permet de doubler les limites de Claude Code

Ce qui change pour les utilisateurs : le détail des nouvelles limites

L'accord SpaceX : une alliance improbable dictée par l'urgence

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Pour comprendre pourquoi ces deux annonces arrivent ensemble, il faut partir du diagnostic qu'Anthropic a posé publiquement ces dernières semaines : la demande a littéralement écrasé les prévisions. Le PDG Dario Amodei aurait indiqué début mai que la société avait projeté une croissance de ses revenus multipliée par 10, et qu'elle avait en réalité connu une multiplication par 80. Le résultat : des abonnés payants qui se heurtaient aux limites de débit, des développeurs Claude Code qui voyaient leurs sessions bridées aux heures de pointe, et une communauté technique de plus en plus frustrée par un outil dont ils dépendaient professionnellement mais qui leur claquait la porte au nez plusieurs fois par jour.Ce n'est pas un problème de modèle ou d'algorithme. C'est un problème d'infrastructure pure : trop peu de GPU, trop peu de mégawatts, trop peu de centres de données opérationnels pour absorber une croissance qui a dépassé de plusieurs ordres de grandeur ce que l'entreprise anticipait. C'est ce contexte d'urgence qui explique à la fois les mesures d'amélioration immédiate annoncées le 6 mai et la logique du deal avec SpaceX.Anthropic a annoncé trois mesures distinctes, toutes effectives le jour même de l'annonce.La première concerne Claude Code directement. Les limites de débit de Claude Code sur cinq heures sont doublées pour les plans Pro, Max, Team et les plans Enterprise à sièges nominatifs. Concrètement, un développeur sur plan Pro ou Max peut désormais utiliser Claude Code deux fois plus longtemps sur une fenêtre glissante de cinq heures avant d'être bridé. Pour ceux qui utilisent Claude Code comme environnement de travail principal (génération de code, refactoring, débogage, documentation automatisée) c'est un changement qui modifie significativement l'ergonomie quotidienne.La deuxième mesure est peut-être la plus attendue de la communauté des développeurs intensifs. La réduction des limites aux heures de pointe sur Claude Code est supprimée pour les comptes Pro et Max. Jusqu'ici, Anthropic appliquait un plafonnement du débit accentué pendant les plages horaires les plus chargées, typiquement en journée aux États-Unis, ce qui créait une expérience dégradée précisément au moment où les développeurs professionnels ont le plus besoin de l'outil. Cette restriction disparaît pour les abonnés des deux plans premium.La troisième mesure s'adresse aux équipes qui accèdent à Claude via l'API, et en particulier à ceux qui utilisent les modèles Opus, les plus puissants et les plus utilisés pour les tâches complexes d'analyse, de raisonnement et de génération longue forme. Les limites de débit API pour les modèles Claude Opus sont relevées de manière significative, avec des plafonds en tokens par minute et en requêtes par minute nettement augmentés par rapport aux seuils précédents. Cette hausse cible directement les entreprises et les développeurs qui construisent des applications en production sur l'API Anthropic, un segment qui avait particulièrement souffert des limitations récentes.Ces trois ajustements ne tombent pas du ciel : ils sont rendus possibles précisément parce qu'Anthropic a sécurisé de nouvelles capacités de calcul, à commencer par le deal SpaceX dont les premiers GPU commencent à être mis en production dans les jours suivant l'annonce.Il y a trois mois à peine, Elon Musk publiait sur X qu'Anthropic « déteste la civilisation occidentale ». Le 6 mai 2026, ce même Musk annonçait avoir passé une semaine en compagnie des équipes dirigeantes d'Anthropic et déclarait se sentir « impressionné ». Musk a écrit que tout le monde qu'il avait rencontré était « hautement compétent et se souciait énormément de faire ce qui est juste », ajoutant que son entreprise se réservait toutefois le droit de récupérer les ressources de calcul si l'IA d'Anthropic venait à « nuire à l'humanité ».L'accord donne à Anthropic accès à plus de 300 mégawatts de nouvelle capacité, soit plus de 220 000 GPU Nvidia, dans le mois suivant la signature. Colossus 1 dispose notamment de déploiements denses de H100, H200 et d'accélérateurs GB200 de nouvelle génération, ce qui en fait l'un des clusters les plus performants pour les grands modèles de langage, les systèmes multimodaux et les simulations scientifiques à grande échelle.Pour comprendre comment ce deal a été possible, il faut revenir sur la fusion SpaceX-xAI survenue en début d'année. En février, Musk a intégré xAI à SpaceX, arguant que la demande en électricité et les besoins en refroidissement limitent la croissance des centres de données terrestres. Colossus 1 est le produit direct de cette stratégie. Musk a par ailleurs annoncé le 6 mai la dissolution définitive de l'entité xAI en tant que...