Anthropic accuse une nouvelle fois des entreprises chinoises davoir volé les capacités de ses modèles dIA. Ce laboratoire américain pionnier en IA a accusé le géant chinois Alibaba davoir illégalement extrait les capacités de son modèle dIA « Claude », dans ce quil a qualifié de plus grande attaque de ce type jamais connue contre lentreprise. Anthropic affirme que des sociétés affiliées à Alibaba et à son laboratoire dIA ont effectué 28,8 millions déchanges avec ses modèles à laide denviron 25 000 comptes frauduleux entre le 22 avril et le 5 juin. Anthropic a indiqué que la distillation est un moyen de contribuer à accélérer la capacité de la Chine à atteindre les capacités avancées de Mythos Preview dAnthropic.
Le 23 avril 2026, l'administration Trump a officiellement accusé des entités chinoises de mener des campagnes organisées pour copier les modèles d'intelligence artificielle américains. La technique en cause, la distillation, se situe à la frontière floue entre pratique légitime et espionnage industriel. Pékin balaie ces accusations d'un revers de main et DeepSeek, visé implicitement, publie le jour suivant son modèle V4 en fanfare.
Pour comprendre l'enjeu, il faut saisir ce qu'est la distillation dans le domaine de l'IA. Il s'agit d'un procédé d'entraînement dans lequel un modèle plus petit (le « modèle élève ») apprend non pas à partir de données brutes, mais à partir des réponses produites par un modèle plus grand et plus capable (le « modèle enseignant »). Tous les grands laboratoires y recourent pour créer des versions allégées de leurs propres systèmes. Le problème survient lorsque ce procédé est appliqué à un modèle concurrent, sans autorisation et à une échelle massive. Les entreprises américaines s'inquiètent que des laboratoires d'IA chinois créent des imitations de leurs chatbots, ce qui pourrait avoir des implications pour la sécurité nationale.
Anthropic PBC est une entreprise américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Elle a développé une série de grands modèles de langage (LLM) baptisés « Claude » et met l'accent sur la sécurité de l'IA. Anthropic a été fondée en 2021 par danciens membres dOpenAI, notamment les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, respectivement présidente et PDG. Lentreprise est privée mais prévoit dentrer en bourse. En mai 2026, sa valorisation était estimée à 965 milliards de dollars, ce qui en fait lentreprise spécialisée exclusivement dans lIA la plus valorisée au monde.
Alibaba Group Holding Limited, connue sous le nom dAlibaba, est une multinationale technologique chinoise spécialisée dans le commerce électronique, la vente au détail, Internet et les technologies. Fondée le 28 juin 1999 à Hangzhou, dans la province du Zhejiang, la société propose des services de vente de particulier à particulier (C2C), dentreprise à particulier (B2C) et dentreprise à entreprise (B2B) via des places de marché chinoises et internationales, ainsi que des services locaux destinés aux consommateurs, dans les domaines des médias numériques et du divertissement, de la logistique et du cloud computing. Alibaba Cloud est une entreprise de cloud computing, filiale du groupe Alibaba. Alibaba Cloud fournit des services de cloud computing aux entreprises en ligne et à lécosystème de commerce électronique dAlibaba.
Récemment, Anthropic accuse une nouvelle fois des entreprises chinoises davoir volé les capacités de ses modèles dIA. Ce laboratoire américain pionnier en IA a accusé le géant chinois Alibaba davoir illégalement extrait les capacités de son modèle dIA « Claude », dans ce quil a qualifié de plus grande attaque de ce type jamais connue contre lentreprise. Anthropic a adressé une lettre à la commission sénatoriale américaine des affaires bancaires, du logement et des affaires urbaines, accusant lentreprise technologique chinoise Alibaba davoir tenté « effrontément » et « illégalement » dextraire ses capacités en matière dintelligence artificielle.
Anthropic accuse le géant chinois Alibaba davoir illégalement extrait les capacités de son modèle dIA « Claude »
La lettre, adressée le 10 juin aux sénateurs Tim Scott (républicain de Caroline du Sud) et Elizabeth Warren (démocrate du Massachusetts), indiquait quAlibaba avait mené « la plus grande attaque de distillation jamais connue contre Anthropic à ce jour ». Anthropic affirme dans cette lettre que des sociétés affiliées à Alibaba et à son laboratoire dIA ont effectué 28,8 millions déchanges avec ses modèles à laide denviron 25 000 comptes frauduleux entre le 22 avril et le 5 juin.
« Nous pensons que la lutte contre la menace que représente la distillation illicite nécessite une action coordonnée entre le gouvernement et le secteur privé, et nous continuerons à travailler avec le Congrès et ladministration pour préserver le leadership américain en matière dIA », a déclaré un porte-parole dAnthropic dans un communiqué.
La « distillation » est une méthode dentraînement de lIA qui consiste à construire un petit modèle moins performant à partir des résultats dun modèle existant plus puissant. La lettre décrit la « distillation » comme un processus consistant à entraîner un modèle moins performant à partir des résultats dun modèle plus puissant. Anthropic a indiqué dans la lettre que la distillation est un moyen de contribuer à accélérer la capacité de la Chine à atteindre les capacités avancées de Mythos Preview dAnthropic.
Ce nest pas la première fois quAnthropic porte plainte contre la Chine. En février de cette année, Anthropic avait déclaré avoir identifié une campagne menée par la start-up chinoise DeepSeek dont le modèle dIA à bas coût avait fait sensation dans le monde de la technologie en janvier 2025 ainsi que par deux autres laboratoires chinois dIA, visant à extraire illicitement des capacités de sa plateforme dIA Claude. Elle a précisé que lopération de DeepSeek impliquait plus de 150 000 échanges, tandis que celle de Moonshot AI atteignait plus de 3,4 millions et celle de MiniMax plus de 13 millions.
Lentreprise avait également déclaré à lépoque que ces campagnes gagnaient en « intensité et en sophistication » et que pour faire face à cette menace, il faudrait « une action rapide et coordonnée entre les acteurs du secteur, les décideurs politiques et la communauté mondiale de lIA ». La fuite du code source de Claude Code fin mars 2026 a notamment révélé un mécanisme anti-distillation pour la concurrence.
Ce mécanisme indique au serveur d'injecter silencieusement de fausses définitions d'outils dans le prompt système. L'idée : si quelqu'un enregistre le trafic API de Claude Code pour entraîner un modèle concurrent, les faux outils viennent polluer ces données d'entraînement. Il semble donc que malgré son plan anti-distillation, Anthropic ne sais pas se protéger actuellement contre la distillation.
Ajouté à une liste noire, Alibaba engage une action en justice contre le Pentagone
Alibaba a récemment été ajouté à la liste des entreprises militaires chinoises établie par le Pentagone ce mois-ci, une désignation que la société conteste. Le groupe Alibaba a engagé une action en justice contre le Pentagone afin dêtre retiré de cette liste noire. Le géant chinois du commerce électronique a saisi la justice américaine pour contester une désignation que lentreprise juge arbitraire et injustifiée.
Dans sa requête, la société basée à Hangzhou fait valoir que le Pentagone la associée à lArmée populaire de libération (APL) chinoise sans fournir de preuves substantielles ni dexplications. Elle qualifie linterdiction prononcée par le Pentagone, fondée sur des liens présumés avec lAPL, de violation des garanties constitutionnelles dune procédure régulière et du droit à la liberté dexpression de lentreprise chinoise.
Alibaba a indiqué dans sa plainte que son inscription sur la liste 1260H lempêche désormais de retenir les services de certains lobbyistes qui la représentent depuis des années. Selon lentreprise, cela inclut des avocats et des défenseurs dont elle a besoin pour contester létiquette de « soutien à larmée ». Elle a en outre fait valoir que le gouvernement américain navait pas respecté les garanties constitutionnelles de procédure régulière, puisquelle a appris sa désignation en tant que « soutien à larmée chinoise » en lisant le Federal Register.
Pendant ce temps, la Chine rattrape les USA sur l'IA et risque même de les dépasser à l'avenir. Un rapport de Stanford en avril 2026 indique que la Chine est en passe de supprimer l'avance technologique des États-Unis dans le domaine de l'IA. Bien que les Américains conserve une supériorité en matière de capitaux investis et de nombre de modèles, la Chine domine désormais les brevets, les publications scientifiques et les installations robotiques. L'écart de performance entre les modèles des deux puissances s'est considérablement réduit, soutenu par une infrastructure énergétique chinoise plus robuste que le réseau électrique vieillissant des États-Unis. La Chine a un grand vivier de talents, dépassant les États-Unis en matière de scientifiques de haut niveau.
Source : Anthropic
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