En tant que point fort du centre de services, la juge IA est présentée à la cérémonie de lancement.

Pékin a décidé que ses IA juges peuvent statuer dans les tribunaux. Cette décision, proclamée par la Chine comme étant « la première du genre au monde», a été annoncée par la Cour Internet de Beijing, qui a lancé un centre de services de litige en ligne mettant en vedette une intelligence artificielle juge aux apparences d’une femme. D’ailleurs, l’un des juges de la cour est une femme.Ce n’est pas la première fois que la Chine dévoile ses profils informatisés : l’année dernière, le premier présentateur numérique anglophone de l’agence de presse Xinhua a suscité beaucoup d’émerveillement chez les internautes.Mais les théoriciens du complot peuvent pousser un soupir de soulagement ; l'apocalypse de l'IA n'est pas (encore) proche. Ce juge numérique, dont les compétences reposent sur des technologies intelligentes de synthèse de la parole et de l’image, ne doit être utilisé que pour réaliser un « travail de base répétitif », selon la déclaration officielle du tribunal de l’Internet de Beijing. Cela signifie qu’elle s’occupera principalement de la réception des litiges et des conseils en ligne. Le centre de services en ligne comprend également un micro-tribunal mobile et un compte officiel Weitao (service de médias sociaux de Taobao pour les marques).Plutôt que de remplacer les tribunaux peuplés d’êtres humains, la mission déclarée de l’Internet Court de Beijing consiste à utiliser les nouvelles technologies pour fournir des services publics plus efficaces et plus étendus. Selon le président du tribunal, Zhang Wen, l'intégration de l'IA et du cloud computing dans le système de service des litiges permettra au public de mieux tirer parti des avantages de l'innovation technologique en Chine.L'assistance d'IA est déjà utilisée devant les tribunaux chinois depuis le début de 2019, bien que sa participation ne comprenne généralement que la présentation de preuves relatives à des affaires et l'aide à la recherche.En effet, la collaboration homme-machine est au cœur d’un certain nombre de projets de travaux publics chinois en cours. Des « robots » et plusieurs formes d'intelligence artificielle sont utilisés en Chine pour un grand nombre de tâches diverses, allant du tri de colis de commerce électronique à la maintenance de trains à grande vitesse.Source : Beijing Internet Court Qu'en pensez-vous ?L'arbitrage par IA représente-t-elle l'évolution dans les affaires juridiques ?L'IA est-elle, selon-vous, susceptible de rendre de meilleures décisions de justice que des humains ?Après les IA juges pourriez-vous envisager les IA avocates ?Les juges devraient-ils sentir leur profession menacée au même titre que celles d'autres travailleurs ? Pourquoi ?