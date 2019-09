McDonald’s, le géant américain de la restauration rapide, a récemment conclu un nouvel accord illustrant la volonté du groupe de s’arrimer aux technologies avant-gardistes à fort potentiel. Après avoir annoncé en mars dernier l’acquisition de Dynamic Yield, une entreprise américaine spécialisée dans la personnalisation et la technologie décisionnelle. McDonald’s vient de confirmer le rachat de la startup américaine Apprente qui tente d’automatiser le service dédié à la gestion des commandes des automobilistes au niveau des points de ventes des fast-foods (service baptisé Drive chez McDo).Apprente, une entreprise de la Silicon Valley fondée en 2017, utilise l’intelligence artificielle (IA) pour analyser et traiter les commandes passer depuis les points de collecte accessibles en voiture qui sont généralement situés à l’extérieur des fast-foods. Le procédé développé par cette société permettrait de réduire les délais d’attente et d’optimiser le service de manière générale.Signalons au passage que la technologie de Dynamic Yield implémentée chez McDonald’s permet de modifie les menus du service « Drive » en fonction de l’heure de la journée, de la météo, du trafic et de la commande du client pour l’inciter à dépenser davantage. D’ici la fin de 2019, cette technologie devrait être déployée par McDonald’s sur l’ensemble des marchés américains et australiens.McDonald’s a déjà testé la technologie d’Apparente et estime qu’elle pourrait très bien être utilisée dans ses différents magasins, aussi bien pour les commandes effectuées via les applications mobiles que pour les commandes libres. Cette technologie permettrait également à McDo de prendre une longueur d’avance sur ses concurrents.Les employés d’Apprente devraient intégrer le McD Tech Labs, un nouveau groupe qui fera partie de l’équipe technologique mondiale de McDonald’s. Le géant américain de la restauration rapide semble vouloir accroître sa présence dans la Silicon Valley en embauchant davantage d’experts techniques, notamment des ingénieurs et des spécialistes des données. Cette initiative relance toutefois le débat sur les menaces que font planer l’automatisation et de l’adoption massive de nouvelles technologies sur les emplois des travailleurs humains.Source : CNBCQuel est votre avis sur cette annonce ?Cette initiative devrait-elle être étendue à l’Hexagone ?Ne risque-t-elle pas de mettre en péril de nombreux emplois ?Pensez-vous qu’il devrait exister des limites à l’automatisation en entreprise afin de protéger les emplois ?