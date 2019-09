Deepfake : les vidéos manipulées et parfaitement réelles, pourront être créées par n'importe qui d'ici 6 à 12 mois D'après Hao Li, un pionnier de cette technologie 15PARTAGES 8 0 Un deepfake est une technique de synthèse d'images basée sur l'intelligence artificielle. Elle sert principalement à superposer des images et des vidéos existantes sur d'autres images ou vidéos. Cette technologie est en développement et des chercheurs continuent d’améliorer les méthodes qui contribueront certainement à révolutionner certains secteurs d’activité. Les méthodes de deepfake deviennent incroyablement sophistiquées et permettent même déjà de créer de fausses vidéos difficilement identifiables en tant que telles.



D’ailleurs, il se pourrait que très bientôt, nous ne soyons plus en mesure de distinguer une vidéo originale d’une vidéo manipulée par une méthode de deepfake. C’est ce qu’a déclaré au cours d'une interview, Hao Li, un pionnier de cette technologie. Hao Li est professeur agrégé en informatique à l'université de Californie du Sud, et il a créé un deepfake du président russe Vladimir Poutine, qui a été présenté lors d'une conférence technique organisée par le MIT il y a quelques jours. Il soutient le développement de cette technologie, mais s’inquiète de l’usage qui pourrait en être fait.





Li fait savoir que pour le moment, il est encore possible de facilement identifier une vidéo manipulée, bien qu’il en existe déjà aussi des très convaincantes, mais qu’elles nécessitaient encore beaucoup d’efforts pour être réalisées. Mais ceci risque ne plus être un souci, car d’après les prévisions de Li à ce sujet, des images et des vidéos manipulées qui semblent parfaitement réelles pourront être réalisées par n’importe qui dans 6 à 12 mois. Il faut savoir que Li avait déjà déclaré quelques jours auparavant qu’il pensait que le deepfake parfait arriverait dans 2 ou 3 ans.



Il déclare avoir changé d’avis après avoir observé les récents développements de cette technologie, notamment l’apparition de la très populaire application chinoise Zao. Pour ceux qui ne savent pas, Zao est une application qui permet aux utilisateurs de prendre une photo et de l’insérer dans des émissions de télévision et des films populaires. Elle est actuellement l’une des applications les plus populaires en Chine.



Pour soutenir ses dernières prévisions annonçant l’avènement des deepfakes parfaits dans les 6 à 12 prochains mois, Li déclare : « Nous savons déjà comment faire, c’est juste une question de formation avec plus de données et de son implémentation ».



S’il devenait aussi difficile comme le prétend Li, de détecter des vidéos manipulées, cela deviendrait un très grave problème et on imagine que très peu comment ceci contribuerait à la propagation de la désinformation, en particulier à l'approche de l'élection présidentielle américaine de 2020. Il devient donc plus qu’urgent de trouver des solutions qui permettront de détecter assurément ces deepfakes.



Source : CNBC



