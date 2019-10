Waymo fait savoir à ses clients que des voitures autonomes sans assistance humaine, arrivent bientôt Pour des tests dans le cadre d'un programme spécial 8PARTAGES 4 0 Les voitures autonomes ont fait leur apparition depuis quelque temps déjà, mais jusqu’à présent, elles nécessitaient toujours une assistance humaine. Seulement, dans un récent email envoyé par Waymo à ses clients de la banlieue de Phoenix, en Arizona, le fabricant de voitures autonomes leur a fait savoir que des voitures Waymo complètement sans conducteur sont en chemin et donc qu’il est possible que leur prochain voyage puisse se faire sans humain au volant de la voiture.



Il est important de préciser que ce mail était destiné à environ 400 habitants de la banlieue australienne qui ont signé des accords de non-divulgation avec Waymo pour tester ses voitures autonomes dans le cadre d’un programme spécial. Pour ce programme, Waymo utilise des mini-fourgonnettes autonomes de marque Chrysler Pacifica pour transporter les résidents de Phoenix dans une zone géo-clôturée couvrant plusieurs banlieues, dont Chandler et Tempe. Mais jusqu’à présent, il y avait toujours quelqu’un derrière le volant pour prendre la relève en cas de défaillance de l’IA.



Capture du mail envoyé par Waymo à ses clients



Cet email montre donc que Waymo a suffisamment confiance en sa technologie pour se lancer dans une telle aventure. Il faut savoir que c’est depuis 2017 et de manière progressive, que la société teste ses voitures autonomes. D’ailleurs, John Krafcik, le PDG de Waymo l’a déclaré le mois dernier au salon de l’automobile à Francfort : « Nous effectuons des tests à petite échelle en mode sans conducteur depuis 2017. Et nous avons commencé à proposer de manière responsable nos offres sans conducteur aux usagers de la région métropolitaine de Phoenix ».



Dans le mail, il est précisé que les participants au programme qui seront chacun associé de façon aléatoire à une voiture autonome, recevront une notification dans leur application Waymo, leur informant de ce que la voiture sera sans conducteur derrière le volant. En cas de besoin d'assistance pendant le trajet, les participants peuvent contacter le personnel d'assistance via l'application ou via un bouton d'aide intégré au véhicule.



Bien qu’ils aient plusieurs fois déjà été aperçus, les véhicules autonomes n’ont jamais été utilisés pour le transport grand public. L’introduction de véhicules sans conducteur serait donc une étape importante pour la société bien qu’aucune date n’ait toujours été annoncée.



Source : email de Waymo



