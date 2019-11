Les travailleurs col blanc bien rémunérés et bien éduqués seront lourdement touchés par l'IA, L'IA étant douée dans les tâches qui exigent de la planification, du raisonnement, selon un rapport 0PARTAGES 3 0 L’intelligence artificielle (IA) suscite de nombreuses inquiétudes dans le monde du travail de sorte que des rapports sont partagés sur la question. Pour certains, l’IA ne pourra jamais vraiment remplacer l'homme et restera juste un assistant, et que les craintes concernant son impact négatif sur l’emploi sont exagérées. D’autres craignent justement des pertes d’emplois ou les échecs de réorientation de carrière. Un nouveau rapport publié la semaine dernière par la Brookings Institution, qui examine de plus près les emplois les plus exposés à l’IA, s’est rangé du côté de ces derniers, et a conclu que les cols blancs bien rémunérés et instruits seront lourdement touchés par le développement de cette technologie.



Tandis que bon nombre des précédents rapports ont constaté que les emplois col bleu sont particulièrement susceptibles d'être perturbés par l’IA, la nouvelle étude indique que ce n'est peut-être pas le cas. En effet, pour parvenir à cette conclusion, Michael Webb, candidat au doctorat de l'Université Stanford, a analysé le chevauchement entre plus de 16 000 brevets liés à l'IA et plus de 800 descriptions de travail. Il a constaté que les travailleurs très éduqués et bien rémunérés pourraient être fortement touchés par la propagation de la technologie.





Selon la nouvelle étude, les travailleurs qui détiennent un baccalauréat, par exemple, seraient exposés à l'IA plus de cinq fois plus que ceux qui n'ont qu'un diplôme d'études secondaires. En effet, l'intelligence artificielle est particulièrement douée pour accomplir des tâches qui exigent de la planification, de l'apprentissage, du raisonnement, de la résolution de problèmes et de la prédiction, des compétences qui sont pour la plupart du temps requises pour les emplois col blanc.



Cependant, les chercheurs ont reconnu que d'autres formes d'automatisation, notamment la robotique et les logiciels, sont susceptibles d'avoir un impact sur le travail physique et de routine des cols bleus traditionnels. C’est ce constat qu’a fait une étude menée en 2017 par le cabinet de conseil McKinsey & Company, selon laquelle jusqu'à



Un autre partisan de l’IA destructrice d’emploi, c’est Kai Fu Lee, un pionnier de l’intelligence artificielle et un investisseur de capital-risque. Selon lui,



Mark Muro, chercheur principal et directeur des politiques chez Brookings et coauteur du nouveau rapport a déclaré à CNBC Make It : « Nous ne prétendons pas que ces relations avec l'IA impliquent un déplacement de travail ou une menace pour l'emploi ». « En réalité, ce que nous cartographions, ce sont les professions qui seront profondément impliquées dans l'IA, mais nous ne cartographions pas les emplois qui seront menacés », a-t-il ajouté.



Voici les emplois à forte instruction et bien rémunérés – et leur salaire médian annuel (les salaires médians indiqués sont basés sur les données du Bureau of Labor Statistics) – qui seront parmi les plus exposés à l'IA dans un proche avenir, selon l’étude :



Ingénieurs chimistes (104 910 $)

Politologues (117 570 $)

Techniciens du nucléaire (79 140 $)

Physiciens (120 950 $)

Ergothérapeutes (84 270 $)

Exploitants d'usines à gaz (83 020 $)

Juges de droit administratif, arbitres de griefs et agents d'audience (94 790 $)





Selon les chercheurs de la Brookings Institution, les gestionnaires, les superviseurs et les analystes bien rémunérés peuvent également être fortement touchés par l'IA. M. Webb a déclaré à CNBC Make It :



« L'IA est bonne pour les tâches qui impliquent du jugement et de l'optimisation, qui ont tendance à être accomplies par des travailleurs hautement qualifiés ». « Donc, si vous optimisez les publicités en tant que spécialiste du marketing en ligne ou en tant que radiologue interprétant des scans médicaux, il faut beaucoup de temps pour que les humains soient bons dans tous ces domaines. Mais quand il s'agit d'algorithmes, une fois que vous avez les bonnes données d'entraînement, ils ont tendance à être meilleurs que les humains », a-t-il ajouté.



Toutefois, selon M. Webb, l’IA ne constitue pas une déchéance pour les travailleurs. Pour lui, les travailleurs qui occupent des emplois à fort potentiel d'exposition vont devoir s'adapter davantage. « Les gens qui savent s'adapter peuvent s'épanouir - et l'IA peut augmenter la productivité et les salaires, et cela peut être bon pour eux ».



« La pensée que les robots volent nos emplois est absurde »



Selon CNBC Make It, Anima Anandkumar, directrice de la recherche en apprentissage machine chez Nvidia, un fabricant d'unités de traitement graphique, a déclaré que les travailleurs devraient évaluer l'avenir de leurs propres rôles en posant trois questions : Mon travail est-il assez répétitif ? Y a-t-il des objectifs bien définis pour évaluer mon emploi ? Existe-t-il une grande quantité de données accessibles pour former un système d'IA ?



Selon M. Anandkumar, si la réponse à ces trois questions est oui, cela signifie que l'exposition à l'IA de l’emploi est probable. Il suggère dans ce cas que les travailleurs devraient viser des emplois qui exigent plus de créativité et d'intuition humaine. « Cela ne signifie pas nécessairement un changement de carrière complet. Par exemple, pour les avocats et les comptables, il y a des aspects du travail qui exigent une interaction humaine, une collaboration, une stratégie de haut niveau et de la créativité. Ils seront plus précieux à l'avenir », a-t-il indiqué.



Martin Fleming, économiste en chef chez IBM, a déclaré à CNBC Make It :



« Nous voyons qu'il y a un petit nombre de professions où un grand nombre de tâches se prêtent à l'apprentissage automatique ». « Mais il y a un grand nombre de métiers où un petit nombre de tâches se prêtent à l'apprentissage automatique ». Bref, « la pensée que les robots volent nos emplois est absurde », a-t-il ajouté.



Obed Louissaint, directeur des talents chez IBM, a également déclaré que les employeurs devraient envisager de redéfinir les rôles professionnels en mettant fortement l'accent sur les compétences requises pour accomplir le travail non seulement aujourd'hui, mais aussi plus tard, à mesure que l'IA continue de progresser. Pour lui, un candidat ayant un fort esprit de croissance peut être plus disposé et capable d'acquérir de nouvelles compétences que les emplois futurs dans son domaine pourraient exiger.



Source :



Et vous ?



Quel est votre avis sur les conclusions de ce rapport ? Des prédictions exagérées ou réalistes ?

Selon vous, l'IA menace-t-elle les emplois col blanc dans cette mesure ?

« La pensée que les robots volent nos emplois est absurde », selon Martin Fleming, économiste en chef chez IBM. Quel commentaire en faites-vous ?

Que pensez-vous des mesures que doivent prendre les travailleurs et les employés évoquées respectivement par Anima Anandkumar et Obed Louissaint pour se prémunir contre l’avancée de l’IA ?



