Plusieurs parmi nous sont devenus accros à leurs smartphones et cela est bien compréhensible avec toutes les applications innovantes qui voient le jour ces derniers temps. Dans l'utilisation des smartphones, nous faisons tous face au souci de lenteur lors de la saisie au clavier du téléphone, mais ceci est sur le point d'être résolu grâce à une application mise sur pied par Samsung. Il s'agit d'un nouveau logiciel qui utilise l'IA et l'appareil photo de votre téléphone pour suivre les mouvements de vos doigts pendant qu'ils tapent sur un clavier invisible juste en face de vous.Ce logiciel porte le nom de SelfieType et est un produit du C-Lab de Samsung, un programme d'incubation spécial qui soutient les développeurs créatifs de Samsung et les start-ups émergentes en Corée du Sud. SelfieType utilise la caméra frontale sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable pour suivre les mouvements de vos doigts et les transférer dans la disposition de clavier QWERTY standard. Vous n'aurez besoin d'aucun équipement supplémentaire.Pour l'heure Samsung n'en a montré qu'une démo et compte présenter ce projet ainsi que de nombreux autres lors du prochain CES, le festival annuel où les entreprises technologiques présentent leurs derniers gadgets et innovations. Samsung a précisé par ailleurs que 40 projets issus du C-Lab sont devenus des start-ups indépendantes. Nous ne savons pas quels plans Samsung a pour SelfieType, mais si cela fonctionne bien, cela pourrait devenir un outil puissant.Les claviers invisibles existent déjà en utilisant la projection laser, mais ils sont une nouveauté plutôt qu'un outil sérieux puisqu'ils ont tendance à être lents et inexacts. Pour s'en servir, il est nécessaire de se servir d'au moins un accessoire comme un projecteur laser, ce qui n'est pas le cas pour SelfieType. De plus, l'utilisation de l'IA dans SelfieType permettra probablement de résoudre plusieurs autres problèmes rencontrés avec les claviers invisibles jusqu'à présent.Source : Business Insider