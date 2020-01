La course à la voiture entièrement autonome a commencé depuis un moment déjà et les entreprises du secteur font de leur mieux pour réaliser cette révolution dans l’industrie de l’automobile. Il est tout à fait permis de croire en la conduite entièrement autonome, mais certains estiment qu’il est aussi possible que cela n’arrive jamais. Selon Alex Hitzinger, patron de la division de la conduite autonome chez Volkswagen, les difficultés qui se présentent aux constructeurs sont actuellement énormes, ce qui peut faire en sorte que l’autonomie complète ne devienne jamais une réalité.Il semblerait qu’après des années de promesses et de publicités sur la voiture entièrement autonome, certains constructeurs aient commencé à se rendre compte que les difficultés à franchir sont encore considérables et loin d’avoir une approche de solution. Lors du CES 2020 (Consumer Electronic Show) il y a quelques jours, le PDG de la division consacrée à la conduite autonome de Volkswagen a admis que l'autonomie de niveau 5, c'est-à-dire le contrôle informatique complet d’une voiture sans aucune limitation, pourrait ne jamais se produire.Selon lui, cela ressemble au projet de l’homme d’aller sur la planète Mars. « C'est l'un des problèmes les plus difficiles que nous ayons. C'est comme si nous allions sur Mars. Peut-être que ça n'arrivera jamais », a-t-il dit à propos du niveau d’autonomie 5. D’après lui, dans le meilleur des cas, l’industrie parviendra à atteindre le niveau 4. Ce dernier représente aussi une autonomie complète, mais dans un environnement strictement défini, comme la conduite sur l'autoroute ou le stationnement. Il reste à savoir si cela va attirer plus de consommateur vers les voitures autonome.En effet, selon les règles du SAE International, une organisation qui met en place des normes pour l’industrie de l’automobile, le niveau 0 n'est pas du tout une automatisation. Le niveau 1 est une assistance partielle pour certains aspects de la conduite, comme l'assistance au maintien de la trajectoire ou le régulateur de vitesse adaptatif. Le niveau 2 est une étape vers des systèmes qui peuvent prendre le contrôle du véhicule dans certaines situations, comme le Pilote automatique de Tesla ou le Super Cruise de Cadillac, tout en demandant au conducteur de rester attentif.Pour certains, dépasser cela et nous entrons dans le domaine de la spéculation : le niveau 3 promet un contrôle informatique complet dans des conditions définies pendant un voyage et le niveau 4 étend cela à une technologie autonome du début à la fin qui est limitée seulement par des protections virtuelles comme une géofence. Enfin, le niveau d’autonomie 5 est une expérience totale de “mains libres”, où que vous alliez. Après sa déclaration, Hitzinger a aussi ajouté que le fourgon Kombi renaissant de Volkswagen est destiné à devenir son premier véhicule de niveau 4.Si Volkswagen reconnaît un niveau de difficulté très élevé, ce n’est pas forcément le cas pour les autres constructeurs de voitures autonomes les plus en vu. En mai dernier, Elon Musk, PDG de Tesla, l’une des sociétés les plus citées dans la conduite autonome, a annoncé que dès 2020 les propriétaires de Tesla pourront faire de leur voiture des taxis autonomes. « À partir de l’année prochaine, un propriétaire d’une voiture autonome Tesla peut activer un commutateur dans l’application Tesla et envoyer sa voitures faire du taxi ou d’autres courses pour lui », a-t-il déclaré.L’entreprise semble y croire plus que les autres. En décembre, elle a annoncé que son réseau neuronal peut désormais identifier les couleurs changeantes des feux de circulation, les panneaux de signalisation, les poubelles, les marquages sur la chaussée et plus encore. De même, tout semble indiquer que l’entreprise exploite une technologie développée par DeepScale , une société d’IA, afin de contribuer au développement de son logiciel Autopilot, le système de pilotage automatique embarqué dans les voitures autonomes de la marque.Hitzinger est tout à fait confiant dans la capacité de Volkswagen à fabriquer un véhicule autonome de niveau 4, mais il croit peu en l’arrivée d’une voiture autonome de niveau 5. A-t-il raison de dire cela ou estime-t-il que son entreprise a atteint ses limites ? Elon Musk a promis des voitures entièrement autonome d’ici la fin de 2020. Il faudra attendre pour voir si Tesla atteindra cet objectif ou s’il ne s’agissait que d’une promesse de plus.Source : Wards Auto Quel est votre avis sur le sujet ?Êtes-vous du même avis que Alex Hitzinger ? Pourquoi ?