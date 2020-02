Deux tiers des travailleurs dont les emplois sont les plus menacés par l'automatisation n'en sont pas conscients D'après un rapport 0PARTAGES 10 0 Selon une enquête de l'Office for National Statistics, plus des deux tiers (68%) des travailleurs britanniques exerçant des emplois présentant le plus grand risque d'automatisation pensent que cela ne se produira pas au cours de la prochaine décennie.



L'enquête YouGov, commandée par la fondation mondiale pour l'innovation Nesta, une organisation caritative pour l'innovation, a interrogé ceux dont les emplois étaient considérés comme les plus vulnérables à l'automatisation, tels que les serveurs, les nettoyeurs, le personnel de vente au détail, les nettoyeurs de rue, les chauffeurs d'autobus et d'autocars, le personnel des bars et les échafaudeurs.



Selon Nesta, six millions de personnes au total occupent des emplois qui devraient changer radicalement ou disparaître d'ici 2030.



Le manque de sensibilisation au risque d'automatisation de leurs emplois est alarmant. Près de la moitié (47%) ne savent pas quel type d'emploi ils pourraient postuler, et 34% des répondants ont déclaré n'avoir reçu aucune formation au cours des cinq dernières années, ce qui a entraîné un manque de développement des compétences.



Environ la moitié (46%) des personnes interrogées, dont beaucoup occupent des emplois faiblement rémunérés, ont déclaré que le coût financier d'une formation est un obstacle à l'acquisition de nouvelles compétences. Nesta appelle le gouvernement et les employeurs à aider les travailleurs pour l'avenir en rendant les données sur les emplois et les tendances des compétences plus disponibles et en facilitant la participation des personnes à la formation.



Nesta a averti que sans « action immédiate », ces personnes risquaient de se retrouver piégées dans des « emplois précaires, de faible valeur et à bas salaire » ou être forcées à quitter leur travail. L'organisme de bienfaisance a appelé à une formation et à une requalification basées sur la technologie et a anticipé la création de nouveaux emplois pour des professions qui n'existent pas actuellement. Il a également déclaré que les travailleurs dont les emplois sont menacés ne sont « pas du tout préparés », un travailleur sur trois n'ayant reçu aucune formation officielle au cours des cinq dernières années et un autre sur sept déclarant n'avoir reçu aucune formation depuis la fin de ses études ou de ses études collégiales.





Actuellement, il existe un décalage entre les compétences dont disposent les individus et les compétences dont l'économie britannique a besoin. L'Open University estime que les pénuries de compétences coûtent au Royaume-Uni 2 milliards de livres sterling par an en salaires plus élevés, en frais de recrutement et en factures de personnel temporaire.



Ksenia Zheltoukhova, à la tête des opérations de recherche chez Nesta, a déclaré : « les gens ont besoin de savoir ce que leur réserve l'avenir, afin de pouvoir prendre des mesures pour se préparer. Si quelque deux tiers des travailleurs les plus à risque ne connaissent pas la vérité de leur situation, alors il y a un problème. Nous avons maintenant l'occasion d'exploiter la technologie afin que l'automatisation de certains emplois s'accompagne de la création de meilleurs; les gens ont besoin d'informations et de formation pour développer des compétences pour ces nouveaux emplois ».



Six millions de personnes occupent des emplois susceptibles de changer radicalement ou de disparaître complètement d'ici 2030, a déclaré Nesta. Il s'agit notamment des serveurs et serveuses, des remplisseurs d'étagères, des vendeurs au détail, des ouvriers agricoles et des nettoyeurs. Nesta a interrogé 1 200 adultes pour l'étude.



La secrétaire générale du TUC, Frances O’Grady, a déclaré: « les travailleurs dont les emplois vont être affectés doivent avoir leur mot à dire. Une approche réussie est la négociation d'accords de nouvelles technologies entre les syndicats et les employeurs. Par exemple, un accord de maintien en poste et de recyclage peut entraîner une augmentation des compétences, de meilleurs emplois et une productivité plus élevée. Nous avons besoin de cette approche dans chaque lieu de travail que l'automatisation est appelée à changer ».



Un rapport publié il y a deux ans prévoyait que seulement 3,6 millions d'emplois seraient perdus d'ici 2030, ce qui suggère que le rythme de l'automatisation pourrait maintenant se produire plus rapidement qu'on ne le pensait auparavant.



Le rapport sur l’avenir des emplois 2018 du Forum économique mondial prévoit que 75 millions d’emplois actuels seront automatisés d’ici 2022 et que 52% des emplois actuels seront réalisés par des robots d’ici 2025.



À mesure que l'intelligence artificielle et la technologie d'apprentissage automatique progressent, les emplois mieux rémunérés, y compris les rôles informatiques, pourraient également à être automatisés. Par exemple, les entreprises peuvent désormais interroger des robots logiciels lorsqu'elles recherchent de nouveaux ingénieurs de centre de services - IPsoft a récemment lancé un marché de travailleurs numériques, les ingénieurs de centre de services étant les premiers disponibles.



Au fil du temps, les robots seront introduits dans des rôles spécifiques aux fonctions commerciales, telles que les ressources humaines et les industries telles que la banque, l'assurance, les soins de santé, la vente au détail et les télécommunications. Les tâches effectuées par les robots sont décrites par IPsoft comme des « rôles à friction élevée et à faible marge ». Le marché offre à Amelia, l'agent cognitif d'IPsoft, et les entreprises peuvent examiner ses capacités pour certains rôles et même parler aux robots dans plusieurs langues avant de les sélectionner.



Chetan Dube, PDG d'IPsoft et ancien professeur adjoint d'IA à l'Université de New York, prévoit que les lieux de travail d'entreprise seront composés de personnes et de robots en nombre égal d'ici cinq ans.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de cette étude ? Les conclusions vous semble-t-elles pertinentes ?

Que pensez-vous de la sensibilisation des travailleurs dont les emplois sont les plus menacés par l'IA ?

Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 7 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Membre confirmé https://www.developpez.com Envoyé par Ryu2000 Envoyé par Je trouve qu'ils surestiment l'automatisation. J'attend de voir l'automate qui va remplacer les ouvriers agricoles.

Notamment le labour, la semence, l'épandage et la récolte des champs. Tout cela ne consiste au final qu'à passer un tracteur avec le bon outillage. Et vu comment évolue le pilotage automatique sur route, il est facile d'imaginer ça sur un champ (où il n'y a aucune circulation).

D'autres actions sont déjà lourdement automatisées (as-tu déjà vu comment s'effectue une traite ?).

Notamment le labour, la semence, l'épandage et la récolte des champs. Tout cela ne consiste au final qu'à passer un tracteur avec le bon outillage. Et vu comment évolue le pilotage automatique sur route, il est facile d'imaginer ça sur un champ (où il n'y a aucune circulation).

D'autres actions sont déjà lourdement automatisées (as-tu déjà vu comment s'effectue une traite ?).

Le truc, c'est que le métier d'agriculteur ne va pas disparaître, par contre là où on a besoin de 10 personnes, une seule suffira. Et si une exploitation n'a pas 10 employés, elle grandira pour absorber les autres (ou elle se fera absorber par une exploitation plus grande). Ça n'est pas direct, tu ne verra pas un robot débarquer et prendre la place d'un être humain (sauf en usine où j'ai été témoin de l'arrivée d'une machine qui faisait le boulot de 10 personnes en mieux).

Ce n'est pas la bonne direction à prendre, je n'aime pas l'alliance entre l'industrie chimique et l'industrie des semences, les variétés OGM ont besoin de beaucoup d'engrais et de pesticides. Les produits qu'on pulvérise sur les récoltes sont dangereux pour l'environnement et pour les hommes, les sols sont mort à cause de l'utilisation massive d'engrais.



Il faut partir totalement dans l'autre sens, il faut que chaque producteur créer ses propres graines, les plantes seront adaptées aux conditions local et elles seront résistante aux problèmes locaux.

Aujourd'hui on cultive les mêmes variétés partout sur terre, ça n'a strictement aucun sens.



Envoyé par Kazh Du Envoyé par (as-tu déjà vu comment s'effectue une traite ?).

Après je n'ai pas encore vu de robot brancher les machines à traire.



Envoyé par Askeridos Envoyé par Ils devront peut-être se former

Tu crois vraiment que c'est possible de la former en robotique ?

De toute façon au bout d'un temps il y aura des robots de maintenance.



Et c'est même pas ça le problème, l'article dit que "52% des emplois actuels seront réalisés par des robots d’ici 2025" si on prend les personnes qui occupaient ses jobs et qu'on les formes à la maintenance il y a aura beaucoup trop de mécaniciens (il n'y a pas besoin de 3 mécaniciens pour un robot, au contraire un mécanicien peut s'occuper de dizaines et de dizaines de robots en même temps, c'est comme l'administrateur réseau, quand tout va bien il n'a rien à faire).



===

Les gens qui perdront leur job, n'en retrouveront pas et ils n'auront pas de revenu, c'est inquiétant.

Comme ils n'auront pas de revenu, ils ne pourront pas consommer, par conséquent il n'y aura pas besoin de produire autant.

Envoyé par Kazh Du Envoyé par Notamment le labour, la semence, l'épandage et la récolte des champs.

Ce n'est pas la bonne direction à prendre, je n'aime pas l'alliance entre l'industrie chimique et l'industrie des semences, les variétés OGM ont besoin de beaucoup d'engrais et de pesticides. Les produits qu'on pulvérise sur les récoltes sont dangereux pour l'environnement et pour les hommes, les sols sont mort à cause de l'utilisation massive d'engrais.

Il faut partir totalement dans l'autre sens, il faut que chaque producteur créer ses propres graines, les plantes seront adaptées aux conditions local et elles seront résistante aux problèmes locaux.

Aujourd'hui on cultive les mêmes variétés partout sur terre, ça n'a strictement aucun sens.

Envoyé par Kazh Du Envoyé par (as-tu déjà vu comment s'effectue une traite ?).

Après je n'ai pas encore vu de robot brancher les machines à traire.

Envoyé par Askeridos Envoyé par Ils devront peut-être se former

Tu crois vraiment que c'est possible de la former en robotique ?

De toute façon au bout d'un temps il y aura des robots de maintenance.

Et c'est même pas ça le problème, l'article dit que "52% des emplois actuels seront réalisés par des robots d'ici 2025" si on prend les personnes qui occupaient ses jobs et qu'on les formes à la maintenance il y a aura beaucoup trop de mécaniciens (il n'y a pas besoin de 3 mécaniciens pour un robot, au contraire un mécanicien peut s'occuper de dizaines et de dizaines de robots en même temps, c'est comme l'administrateur réseau, quand tout va bien il n'a rien à faire).

===

Les gens qui perdront leur job, n'en retrouveront pas et ils n'auront pas de revenu, c'est inquiétant.

Comme ils n'auront pas de revenu, ils ne pourront pas consommer, par conséquent il n'y aura pas besoin de produire autant.

Ça risque d'être un sacré bordel le futur, mais bon il y a tellement d'autres choses qui peuvent mal tourner d'ici là...

Ce n'est pas la bonne direction à prendre, je n'aime pas l'alliance entre l'industrie chimique et l'industrie des semences, les variétés OGM ont besoin de beaucoup d'engrais et de pesticides. Les produits qu'on pulvérise sur les récoltes sont dangereux pour l'environnement et pour les hommes, les sols sont mort à cause de l'utilisation massive d'engrais.



Il faut partir totalement dans l'autre sens, il faut que chaque producteur créer ses propres graines, les plantes seront adaptées aux conditions local et elles seront résistante aux problèmes locaux.

Aujourd'hui on cultive les mêmes variétés partout sur terre, ça n'a strictement aucun sens.



Ouais et c'est super impressionnant de voir à quel point les vaches sont disciplinées

Après je n'ai pas encore vu de robot brancher les machines à traire.



Qui ça la caissière de 60 ans qui bosse depuis quelle a 14 ans ?

Tu crois vraiment que c'est possible de la former en robotique ?

De toute façon au bout d'un temps il y aura des robots de maintenance.



Et c'est même pas ça le problème, l'article dit que "52% des emplois actuels seront réalisés par des robots d’ici 2025" si on prend les personnes qui occupaient ses jobs et qu'on les formes à la maintenance il y a aura beaucoup trop de mécaniciens (il n'y a pas besoin de 3 mécaniciens pour un robot, au contraire un mécanicien peut s'occuper de dizaines et de dizaines de robots en même temps, c'est comme l'administrateur réseau, quand tout va bien il n'a rien à faire).



===

Les gens qui perdront leur job, n'en retrouveront pas et ils n'auront pas de revenu, c'est inquiétant.

Comme ils n'auront pas de revenu, ils ne pourront pas consommer, par conséquent il n'y aura pas besoin de produire autant.

On pourrait peut-être commencer à envisager un monde sans travail avec une refonte totale du "revenu" de l"argent" et des classes de manière générale ? Pardon j'ai glissé

On pourrait peut-être commencer à envisager un monde sans travail avec une refonte totale du "revenu" de l"argent" et des classes de manière générale ? Pardon j'ai glissé 1 0 On pourrait peut-être commencer à envisager un monde sans travail avec une refonte totale du "revenu" de l"argent" et des classes de manière générale ? Pardon j'ai glissé Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par Stéphane le calme Envoyé par Six millions de personnes occupent des emplois susceptibles de changer radicalement ou de disparaître complètement d'ici 2030, a déclaré Nesta. Il s'agit notamment des serveurs et serveuses, des remplisseurs d'étagères, des vendeurs au détail, des ouvriers agricoles et des nettoyeurs. Nesta a interrogé 1 200 adultes pour l'étude.

(...)

Le rapport sur l’avenir des emplois 2018 du Forum économique mondial prévoit que 75 millions d’emplois actuels seront automatisés d’ici 2022 et que 52% des emplois actuels seront réalisés par des robots d’ici 2025.

La révolution des automates ne va peut-être pas arriver si rapidement que ça.



Mais c'est vrai que si des robots prennent la place des humains, qu'est-ce que les personnes qui ont perdu leur job deviendront ?

C'est pénible de travailler dans une usine ou une grande surface, mais c'est encore pire de se retrouver au RSA (et si une grosse partie des gens qui devraient travailler ne travaille pas, comment va être financé le RSA ?)



===

Si la révolution des robots à vraiment lieu j’espère qu'il y aura une réaction opposée : les consommateurs vont vouloir des produits naturel, des légumes bio qui ont été cultivé en permaculture, sans engrais, sans insecticide, sans fongicide, etc.

Envoyé par Ryu2000 Envoyé par Je trouve qu'ils surestiment l'automatisation. J'attend de voir l'automate qui va remplacer les ouvriers agricoles.

Il suffit de taper "robot agricole" ou même "tracteur autonome" sur google pour voir qu'il y a plein de projets comme ça



Est-ce que dans les serres plastique Espagnole, là où les fraises poussent dans de la laine de roche, des robots deviendront plus rentable que les marocaines ?

Ouais à la limite il y a moyen de laisser un tracteur faire les foins tout seul, mais il y a plein d'autres tâches qui vont être beaucoup plus difficilement automatisable.

Est-ce que dans les serres plastique Espagnole, là où les fraises poussent dans de la laine de roche, des robots deviendront plus rentable que les marocaines ?

Derrière les fraises espagnoles, le cauchemar des saisonnières marocaines : exploitation, harcèlement et viols (1/2)

Ils devront peut-être se former à réparer/maintenir ces futures machines.

