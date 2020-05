les commentaires du patron de Tesla à propos de l’intelligence artificielle sont inappropriés et à ne pas prendre au sérieux ;

l’entrepreneur fait dans le sensationnalisme ;

une grosse partie de la communauté IA est d’avis qu’il verse dans la distraction négative ;

ses remarques vagues amènent le grand public à avoir une compréhension irréaliste du niveau de maturité de l’intelligence artificielle ;

sa posture de visionnaire est une des techniques qu’il emploie pour sonder le marché et obtenir des idées de produits innovants.

Elon Musk est assurément l’un des entrepreneurs les plus audacieux de ces dernières années, mais surtout l’un de ceux qui pensent que les avancées actuelles dans l’intelligence artificielle laissent présager d’un futur où les robots domineront sur l’humanité. Le patron de Tesla est d’avis que la création d’une intelligence artificielle générale (AGI) (confère élément vidéo) est la porte ouverte sur l’accomplissement de l’apocalypse. C’est d’ailleurs pour préparer l’humain à ce « funeste » futur qu’il travaille en secret sur un projet visant à faire fusionner un cerveau humain et un ordinateur afin de permettre aux humains de rivaliser avec l’intelligence artificielle.C’est un point de vue qui date, mais qui a pris un coup de neuf avec une récente sortie d’un des responsables de la branche intelligence artificielle de Facebook. Sans détour, Jerome Pesenti affirme qu’ « Elon Musk n’a aucune idée de ce dont il parle lorsqu’il fait allusion à l’intelligence artificielle. L’AGI n’existe pas et nous sommes loin d’atteindre un équivalent de l’intelligence humaine. » Très présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter où il a récemment reçu la distinction de twitteur préféré du PDG de la plateforme , la réaction d’Elon Musk ne s’est pas fait attendre.En fait, la réaction de Pesenti fait suite à la publication d’un article qui propose une compilation de réactions d’experts aux propos d’Elon Musk en matière d’intelligence artificielle. De façon ramassée, il en ressort que :Pesenti n'est pas le seul employé de la branche intelligence artificielle de Facebook à critiquer Musk de façon publique. Mark Zuckerberg, le PDG du réseau social, l’a qualifié d'irresponsable en 2017. Yann LeCun, également à un poste de responsabilité de la branche IA de Facebook , l'a traité de fou en 2018 pour ses remarques sur le danger en lien avec l'intelligence artificielle. Edward Grefenstette, un ancien ingénieur de DeepMind qui travaille désormais pour Facebook, fait également partie de ce lot de tiers qui ont émis des avis aux antipodes des prédictions d'Elon Musk en matière d’intelligence artificielle.Elon Musk n’a pas dit que les développements des équipes de recherche comme celle d’OpenAI (pour ne citer que celle-là) ont déjà atteint l’intelligence artificielle générale. Il a seulement estimé qu’elle pourrait nous tomber dessus plus tôt qu’on ne s’y attend ; dans 5 à 10 ans si l’on se réfère à des retours de scientifiques qui travaillent dans le domaine. En attendant d’y être, il faudrait peut-être faire l’acquisition d’un véhicule de marque Tesla histoire d’être en contact avec les prémices des développements en lien avec l’AGI. « Il serait financièrement insensé de posséder autre chose qu'une Tesla. Ce ne serait pas différent de faire l'acquisition d'un cheval », précise-t-il.Quelle pertinence trouvez-vous aux différents propos d’Elon Musk en lien avec l’intelligence artificielle ? Sont-ils plus sensationnalistes qu’autre chose ?Le fait qu’il n’y ait pas d’AGI pour le moment annule-t-il les prédictions d’Elon Musk ?Est-il impossible que la recherche en la matière aboutisse à l’intelligence artificielle générale ?