Microsoft et Sony s'associent pour développer des caméras intelligentes alimentées par l'intelligence artificielle, Afin de rendre les solutions d'analyse vidéo plus accessible 0PARTAGES 3 0 Microsoft et Sony ont annoncé ce 19 mai les détails d'un nouveau partenariat. Cette collaboration vise à créer des solutions qui facilitent l'accès aux caméras intelligentes et à l'analyse vidéo alimentée par l'intelligence artificielle et leur déploiement pour leurs clients mutuels.



Grâce à ce partenariat, les entreprises pourront intégrer les capacités de l'intelligence artificielle de Microsoft Azure au capteur d’images IMX500 de Sony. IMX500 a été présenté la semaine dernière par le géant japonais comme le premier capteur d'images au monde à contenir une puce de pixels et une puce logique. Sony créera également une application de gestion de caméras intelligentes alimentée par la plateforme IoT d’Azure qui complétera le capteur IMX500. Cette application élargira la gamme et les possibilités d'analyse vidéo pour les entreprises clientes. La combinaison de ces deux solutions permettra d'associer les technologies d'imagerie et de détection de pointe de Sony, y incluse la fonctionnalité unique de traitement d’intelligence artificielle de pointe à grande vitesse, à l'expertise de Microsoft en matière de cloud computing.



« En associant la technologie innovante d'imagerie et de détection de Sony aux excellents services d'intelligence artificielle de Microsoft, nous offrirons une plateforme puissante et pratique au marché des caméras intelligentes. Grâce à cette plateforme, nous espérons soutenir la créativité de nos partenaires et contribuer à surmonter les difficultés rencontrées dans divers secteurs », a déclaré Terushi Shimizu, directeur représentatif et président de Sony.





« L'analyse vidéo et les caméras intelligentes permettent d'obtenir de meilleures informations et de meilleurs résultats commerciaux dans un large éventail de scénarios pour les entreprises. Grâce à ce partenariat, nous combinons l'expertise de Microsoft dans la fourniture de solutions d'analyse et d'intelligence artificielle fiables et de qualité professionnelle avec le leadership établi de Sony sur le marché des capteurs d'imagerie, afin de découvrir de nouvelles opportunités pour nos clients et partenaires mutuels », a déclaré Takeshi Numoto, vice-président et directeur commercial de Microsoft.



L'analyse vidéo apparaît comme un moyen pour les entreprises clientes de tous les secteurs de découvrir de nouvelles opportunités de revenus, de rationaliser les opérations et de résoudre les problèmes. Par exemple, les commerçants peuvent utiliser des caméras intelligentes pour détecter le moment où il faut recharger les produits sur une étagère ou pour mieux discerner le nombre optimal de caisses ouvertes disponibles en fonction de la longueur de la file d'attente. De plus, un fabricant peut utiliser une caméra intelligente pour identifier les dangers sur son site de fabrication en temps réel avant que des blessures ne s'y produisent. Cependant, ces applications ont traditionnellement du mal à optimiser l'allocation des ressources informatiques, ce qui entraîne une augmentation des coûts ou de la consommation d'énergie.



Pour relever ces défis, Sony et Microsoft s'associent pour simplifier l'accès aux solutions de vision par ordinateur en intégrant la technologie d’intelligence artificielle de Microsoft Azure dans le capteur IMX500 de Sony et en permettant aux partenaires d'intégrer leurs propres modèles. Cette intégration permettra d'obtenir des caméras plus perfectionnées pour une utilisation dans des scénarios d'entreprise, ainsi qu'une répartition plus efficace des ressources afin de réduire les coûts et la consommation d'énergie.



L'application de gestion des caméras intelligentes de Sony, alimentée par Azure, s'adresse aux éditeurs de logiciels indépendants spécialisés dans les solutions de vision par ordinateur et d'analyse vidéo, ainsi qu'aux fabricants d'équipements d'origine de caméras intelligentes qui souhaitent ajouter de la valeur à leur offre de matériel. L'application complétera le capteur IMX500 et servira de base aux éditeurs de logiciels et fabricants d’équipements qui pourront former des modèles d'intelligence artificielle. Ils pourront ainsi créer leurs propres solutions d'analyse vidéo et de vision par ordinateur spécifiques aux clients et au secteur d'activité qui répondent aux demandes des entreprises.



Microsoft et Sony ont également annoncé qu’ils travailleront ensemble pour faciliter l’innovation pratique avec des partenaires et des entreprises clientes dans les domaines de la vision par ordinateur et de l'analyse vidéo dans le cadre du programme AI & IoT Insider Labs de Microsoft. Le programme AI & IoT Insider Labs de Microsoft offre un accès et des installations pour aider à construire, développer et tester les solutions des clients. Les deux entreprises commenceront à travailler avec des clients sélectionnés dans le cadre de ce programme au courant de l'année en cours.



