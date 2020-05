L'armée de l'air US va lancer ses drones de combat Skyborg contrôlés par une IA d'ici 2023. Un responsable l'a comparé à R2-D2 Le droïde Star Wars qui fournit à Luke Skywalker des informations utiles 4PARTAGES 15 0 L'U.S. Air Force entre enfin dans le monde des drones de combat robotisés, promettant de piloter le premier de ses drones « Skyborg » d'ici 2023. Skyborg est envisagé comme une fusion de l'intelligence artificielle avec des drones à réaction, capable de prendre des décisions en situation de combat. L’U.S. Air Force voudrait des drones capables de voler aux côtés d'avions de chasse, effectuant des missions dangereuses.



L'Air Force envisage Skyborg comme une famille de drones, chacun conçu pour une mission spécifique ou un ensemble de missions, avec des charges utiles matérielles et logicielles modulaires et un réseau fédérateur d'IA commun, qui permettra aux logiciels d'être rapidement mis à jour dans toute la flotte.



L'Armée de l'Air, selon Defense News, accordera un total de 400 millions de dollars à une ou plusieurs entreprises pour développer différents types de drones Skyborg. Les drones seront « attritable » (à des fins militaires, « attritable » est défini comme un trait de conception qui fait appel à la fiabilité, une maintenance peu coûteuse, à la réutilisabilité). Le service a publié une invitation à soumissionner le 15 mai pour des prototypes Skyborg, qui fusionneront avec des avions autonomes à bas prix avec une suite de capacités d'intelligence artificielle.



Une fois sous contrat, les entreprises « mèneront des recherches pour développer, démontrer, intégrer et faire la transition des technologies et des systèmes de véhicules aériens, de charge utile et d'autonomie qui fourniront des capacités révolutionnaires abordables au combattant grâce au programme Skyborg », a déclaré l'Air Force.



Les avions devraient « générer une puissance de combat en masse avec un minimum d’empreintes logistiques », avec un coût par unité et un prix de fonctionnement et d’entretien des véhicules aériens d’une « petite fraction » par rapport à l’inventaire actuel des chasseurs de l’Air Force, selon la sollicitation.



Le responsable de l'acquisition de l'Air Force, Will Roper, a comparé Skyborg à R2-D2, le droïde Star Wars qui fournit à Luke Skywalker des informations utiles lors du pilotage d'une X-Wing. Skyborg développerait son efficacité par le biais de l'intelligence artificielle en travaillant avec des pilotes expérimentés, qui émettraient des commandes au drone et fourniraient des commentaires sur les données qu'il présente.





Concept du laboratoire de recherche de l'Air Force qui montre comment le F-35 pourrait être lié à une série de drones

L'année dernière, Roper a déclaré à Defense News que le service étudiait la possibilité de faire équipe avec Skyborg à la fois le Lockheed Martin F-35 et le Boeing F-15EX. La possibilité d'équiper des avions de chasse avec des drones intelligents et autonomes pourrait « ouvrir la porte à une manière entièrement différente de mener des combats aériens », a-t-il déclaré en mai 2019.



« Nous pouvons prendre des risques avec certains systèmes pour en protéger d'autres », avait-il déclaré à l'époque. « Nous pouvons séparer le capteur et le tireur. À l'heure actuelle, ils sont colocalisés sur une seule plateforme avec une personne à l'intérieur. »



Les drones Skyborg sont envisagés comme des véhicules aériens de combat capables d'effectuer des missions dangereuses, telles que pourchasser ou brouiller les réseaux de défense aérienne ennemis, effectuer des missions de reconnaissance derrière les lignes ennemies ou frapper des cibles dans un espace aérien fortement défendu. Un drone Skyborg pourrait également transporter des missiles air-air pour des avions de combat furtifs comme le F-22 Raptor ou le F-35 Joint Strike Fighter, des chasseurs limités par le nombre de missiles qu'ils peuvent transporter en mode furtif.



Le magazine Air Force rapporte que le service souhaite que ses drones Skyborg « évitent de manière autonome les autres avions, le terrain, les obstacles et les conditions météorologiques dangereuses, décollent et atterrissent seuls ». Cela ouvre toute une série d'autres missions moins dangereuses, notamment le ravitaillement en carburant d'autres avions, agissant comme un nœud de communication volant, la collecte de renseignements sur les forces ennemies et même la recherche et le sauvetage. Conçu pour gérer les conflits de haute intensité, Skyborg devrait être en mesure d'assumer facilement d'autres tâches plus banales.



Quatre entreprises sont susceptibles de participer au programme Skyborg. Kratos Defence and Security Solutions travaille déjà avec l'Air Force sur son drone XQ-58A Valkyrie, qui a enregistré son quatrième vol test réussi en janvier dans le cadre du programme Low Cost Attractive Aircraft Technology.



Plus tôt ce mois-ci, Boeing a déployé son propre drone, le Airpower Teaming System. La Royal Australian Air Force s'est engagée à acheter trois de ces systèmes pour l'expérimentation dans le cadre de son programme de développement avancé Loyal Wingman. Selon le magazine Air Force, General Atomics et Lockheed Martin’s Skunk Works prévoient chacune de proposer leurs propres avions.



Un chasseur Skyborg, construit pour durer un nombre limité de missions et sans pilote, coûtera considérablement moins cher que les alternatives actuelles, permettant au service de développer sa flotte d'avions déployables sans dépenser plus d'argent.



Source : Air Force Mag



Et vous ?



Que pensez-vous de l'application de l'IA dans le domaine militaire ?

Une IA devrait-elle pouvoir prendre une décision qui pourrait entraîner la mort d'un individu ? Dans quelle mesure ? L'U.S. Air Force entre enfin dans le monde des drones de combat robotisés, promettant de piloter le premier de ses drones « Skyborg » d'ici 2023. Skyborg est envisagé comme une fusion de l'intelligence artificielle avec des drones à réaction, capable de prendre des décisions en situation de combat. L’U.S. Air Force voudrait des drones capables de voler aux côtés d'avions de chasse, effectuant des missions dangereuses.L'Air Force envisage Skyborg comme une famille de drones, chacun conçu pour une mission spécifique ou un ensemble de missions, avec des charges utiles matérielles et logicielles modulaires et un réseau fédérateur d'IA commun, qui permettra aux logiciels d'être rapidement mis à jour dans toute la flotte.L'Armée de l'Air, selon Defense News, accordera un total de 400 millions de dollars à une ou plusieurs entreprises pour développer différents types de drones Skyborg. Les drones seront « attritable » (à des fins militaires, « attritable » est défini comme un trait de conception qui fait appel à la fiabilité, une maintenance peu coûteuse, à la réutilisabilité). Le service a publié une invitation à soumissionner le 15 mai pour des prototypes Skyborg, qui fusionneront avec des avions autonomes à bas prix avec une suite de capacités d'intelligence artificielle.Une fois sous contrat, les entreprises « mèneront des recherches pour développer, démontrer, intégrer et faire la transition des technologies et des systèmes de véhicules aériens, de charge utile et d'autonomie qui fourniront des capacités révolutionnaires abordables au combattant grâce au programme Skyborg », a déclaré l'Air Force.Les avions devraient « générer une puissance de combat en masse avec un minimum d’empreintes logistiques », avec un coût par unité et un prix de fonctionnement et d’entretien des véhicules aériens d’une « petite fraction » par rapport à l’inventaire actuel des chasseurs de l’Air Force, selon la sollicitation.Le responsable de l'acquisition de l'Air Force, Will Roper, a comparé Skyborg à R2-D2, le droïde Star Wars qui fournit à Luke Skywalker des informations utiles lors du pilotage d'une X-Wing. Skyborg développerait son efficacité par le biais de l'intelligence artificielle en travaillant avec des pilotes expérimentés, qui émettraient des commandes au drone et fourniraient des commentaires sur les données qu'il présente.L'année dernière, Roper a déclaré à Defense News que le service étudiait la possibilité de faire équipe avec Skyborg à la fois le Lockheed Martin F-35 et le Boeing F-15EX. La possibilité d'équiper des avions de chasse avec des drones intelligents et autonomes pourrait « ouvrir la porte à une manière entièrement différente de mener des combats aériens », a-t-il déclaré en mai 2019.« Nous pouvons prendre des risques avec certains systèmes pour en protéger d'autres », avait-il déclaré à l'époque. « Nous pouvons séparer le capteur et le tireur. À l'heure actuelle, ils sont colocalisés sur une seule plateforme avec une personne à l'intérieur. »Les drones Skyborg sont envisagés comme des véhicules aériens de combat capables d'effectuer des missions dangereuses, telles que pourchasser ou brouiller les réseaux de défense aérienne ennemis, effectuer des missions de reconnaissance derrière les lignes ennemies ou frapper des cibles dans un espace aérien fortement défendu. Un drone Skyborg pourrait également transporter des missiles air-air pour des avions de combat furtifs comme le F-22 Raptor ou le F-35 Joint Strike Fighter, des chasseurs limités par le nombre de missiles qu'ils peuvent transporter en mode furtif.Le magazine Air Force rapporte que le service souhaite que ses drones Skyborg « évitent de manière autonome les autres avions, le terrain, les obstacles et les conditions météorologiques dangereuses, décollent et atterrissent seuls ». Cela ouvre toute une série d'autres missions moins dangereuses, notamment le ravitaillement en carburant d'autres avions, agissant comme un nœud de communication volant, la collecte de renseignements sur les forces ennemies et même la recherche et le sauvetage. Conçu pour gérer les conflits de haute intensité, Skyborg devrait être en mesure d'assumer facilement d'autres tâches plus banales.Quatre entreprises sont susceptibles de participer au programme Skyborg. Kratos Defence and Security Solutions travaille déjà avec l'Air Force sur son drone XQ-58A Valkyrie, qui a enregistré son quatrième vol test réussi en janvier dans le cadre du programme Low Cost Attractive Aircraft Technology.Plus tôt ce mois-ci, Boeing a déployé son propre drone, le Airpower Teaming System. La Royal Australian Air Force s'est engagée à acheter trois de ces systèmes pour l'expérimentation dans le cadre de son programme de développement avancé Loyal Wingman. Selon le magazine Air Force, General Atomics et Lockheed Martin’s Skunk Works prévoient chacune de proposer leurs propres avions.Un chasseur Skyborg, construit pour durer un nombre limité de missions et sans pilote, coûtera considérablement moins cher que les alternatives actuelles, permettant au service de développer sa flotte d'avions déployables sans dépenser plus d'argent.Source : Defense News Que pensez-vous de l'application de l'IA dans le domaine militaire ?Une IA devrait-elle pouvoir prendre une décision qui pourrait entraîner la mort d'un individu ? Dans quelle mesure ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 5 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Membre expérimenté https://www.developpez.com 6 0 Excellente initiative. Tout ceci m'a l'air absolument safe. Vivement les frappes chirurgicales gérés par IA, on a pas finit de dégommer des écoles et des mômes ! Membre averti https://www.developpez.com 4 0 Brillante idée, cela promet un bel avenir...! Expert éminent https://www.developpez.com 3 0 Ca promet ça … C'est beau de voir dans quoi l'humanité met de gros moyens … Nouveau membre du Club https://www.developpez.com 1 0 Skyborg ? Le dernier nom similaire que j'ai vu comme cela c'est SKYNET Expert confirmé https://www.developpez.com



Au fait, les Etats-Unis sont en guerre avec qui pour développer un truc pareil ? 0 0 Et ce bazar va fonctionner sous W10 je suppose histoire d'être compatible. Ont-ils prévus la sécurité sur ces engins; la news n'en fait pas mention.Au fait, les Etats-Unis sont en guerre avec qui pour développer un truc pareil ?

Concepteur - Développeur Back 🖥 ↳ Laou - France - Paris, Clermont-Ferrand Country Manager (Editeur de logiciels) - Belgique (H/F) ↳ Val Software - Midi Pyrénées - Blagnac (31700) Administrateur Active Directory H/F ↳ We + - Languedoc Roussillon - Montpellier (34000) Voir plus d'offres