Sondage : quelles sont les raisons pour lesquelles l'intelligence artificielle peut être dangereuse selon vous ?

Selon vous, quelles sont les raisons pour lesquelles l'IA peut être dangereuse ? En dépit des bénéfices que l'on pourrait tirer du progrès de l'intelligence artificielle et de la robotique, ces deux domaines qui sont parfois associés constituent également une menace pour l'humanité s'ils ne sont pas correctement maîtrisés. Ce n'est toutefois pas eux-mêmes le problème, mais leur utilisation par l'Homme. L'IA n'a pas encore conquis le monde, mais ils pourraient le faire à l'avenir, comme vous l'avez vu dans de nombreux films populaires.



L'intelligence artificielle ne comprend pas forcément le vrai sens de la sécurité ou de la paix, donc si une IA n'est pas codée correctement ou si une certaine mauvaise commande est donnée ou si elle tombe entre les mains de mauvaises personnes, elle peut être dangereuse. Il y a tellement d'applications IA qui construisent notre vie quotidienne de manière pratique et économique. Le rythme auquel les nouvelles innovations arrivent, tout peut être fait avec une seule commande. La question est de savoir si nous devons nous préoccuper davantage du monde que nous créons ? Faut-il ou non avoir peur de cette "Intelligence" ?



Étant donné que la technologie de l'IA progresse si rapidement, il est vital pour nous de commencer à débattre des meilleures façons pour l'IA de se développer positivement tout en minimisant son potentiel destructeur. Toute technologie puissante peut être utilisée à mauvais escient. Les chercheurs disent qu'il est peu probable que l'intelligence artificielle manifeste des émotions humaines comme l'amour ou la haine et qu'il n'y a aucune raison de s'attendre à ce que l'IA devienne intentionnellement gentille ou méchante.





Certains grands esprits tels que le physicien Stephen Hawking suggère que l'IA pourrait être très dangereuse. Lors du National Governors Association Summer Meeting de juillet 2017, Elon Musk



En 2019, Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, réitérait



Les deepfakes



Les deepfakes audio et vidéo créés en manipulant des voix et des ressemblances font déjà des ravages. En utilisant l'apprentissage automatique, un sous-ensemble de l'IA impliqué dans le traitement du langage naturel, un clip audio d'un politicien donné pourrait être manipulé pour donner l'impression que cette personne a jeté des opinions racistes ou sexistes alors qu'en fait, elle n'a rien dit de la sorte. Si la qualité du clip est suffisamment élevée pour tromper le grand public et éviter d'être détecté, cela pourrait complètement faire dérailler une campagne politique.



Les armes autonomes



L'IA est programmée et est un système automatisé, ce qui signifie qu'elle ne dépend de personne. Il est même possible que la course aux armements nucléaires puisse être remplacée par une course aux armements autonome. Les armes autonomes sont le système automatisé de l'armée qui peut rechercher leurs cibles et viser indépendamment selon des instructions préprogrammées. Et presque tous les pays techniquement avancés du monde développent ces systèmes. Mais, il y a de nombreux risques à avoir ces armes. Il est possible que les guerres futures ne soient pas complètement menées par les humains.



Le désalignement entre les objectifs et les machines



Les humains apprécient les machines alimentées par l'IA en raison de leur efficacité. Mais, si les objectifs fixés ne sont pas clairs, cela peut être dangereux. Si une machine n'est pas programmée sur les mêmes objectifs que l'on a, alors il pourrait y avoir une disparité. Par exemple, dans le film Avengers dans lequel Ultron est fait pour apporter la paix dans le monde, Ultron pense que la paix ne peut être atteinte qu'en tuant tous les humains. Il ne connaît pas la valeur de la vie humaine. Littéralement, il y aura la paix, mais il ne restera plus d'humains pour voir cela.



La manipulation sociale



Les médias sociaux à l'aide de ses algorithmes autonomes sont très efficaces pour le marketing cible, c'est-à-dire qu'avec l'aide d'informations personnelles, les entreprises peuvent savoir quel type de produit doit être suggéré aux utilisateurs via des publicités. Cet algorithme aide à savoir qui nous sommes, ce que nous aimons. C'est un inconvénient majeur de l'IA. Il peut cibler les gens et diffuser les informations qu'ils souhaitent, dans le format qu'ils souhaitent et rechercher les informations les plus convaincantes.



Le piratage des mots de passe



Les réseaux de neurones dans l'IA sont utilisés par les criminels pour détecter et identifier les mots de passe. Les criminels parviennent à déchiffrer une partie des mots de passe à l'aide de réseaux de neurones. Aujourd'hui, il est facilement possible pour une machine de combiner certains nombres et de prédire des mots de passe inconnus. Avec un PC puissant combiné à une IA, vous pouvez essayer plusieurs combinaisons de mots de passe en utilisant des chiffres et des alphabets sans aucune limite.



Le suivi de l'information sans consentement



Les machines collectent, suivent et analysent tellement de choses sur une personne, il leur est possible de vous suivre en tant qu'individu et de posséder toutes vos informations. Il est également possible d'utiliser les informations contre cette personne. Toute technologie puissante peut être utilisée à mauvais escient.



La perte d'emplois



Alors que l'intelligence artificielle est de plus en plus avancée, elle prendra évidemment le relais des travaux effectués par l'homme. Certaines personnes croient que de nombreux emplois seront également créés grâce à l'intelligence artificielle et que cela peut un peu équilibrer les échelles. Les gens peuvent passer d'un travail physique et répétitif à un travail qui nécessite une réflexion tactique. Et les gens pourraient également avoir plus de temps à consacrer à leurs proches avec des emplois moins exigeants physiquement.



Cependant, il est plus probable que cela arrive aux personnes qui sont bien qualifiées. Cela pourrait augmenter encore plus l'écart entre les riches et les pauvres. Puisque l'ordinateur n'a pas besoin de salaire, les propriétaires d'entreprises dirigées par l'IA feront tous les bénéfices et s'enrichiront tandis que les humains qui ont été remplacés deviendront encore plus pauvres.



Le terrorisme de l'intelligence artificielle



Alors que l'intelligence artificielle peut contribuer énormément au monde, elle peut malheureusement aussi aider les terroristes pour mener des attaques terroristes. Les agences terroristes pourraient utiliser des véhicules automatiques pour livrer et faire exploser des bombes ou créer des fusils qui peuvent suivre les mouvements et tirer ou tirer des roquettes à tête chercheuse sans aucune aide humaine.



L'atteinte à la vie privée



La vie privée est un droit fondamental que tout le monde mérite. La vie personnelle d'un individu peut être facilement retracée. Chaque mouvement d'une personne peut être détecté, ce qu'il fait dans sa routine quotidienne peut être connu. Il y a des caméras partout, avec des algorithmes de reconnaissance faciale, qui vous êtes peuvent être facilement connus. L'intelligence artificielle peut atteinte à la vie privée à l'avenir. Aujourd'hui encore, il est possible de vous suivre facilement tout au long de votre journée. Les capacités de collecte de données de l'IA signifient également qu'un calendrier de vos activités quotidiennes peut être créé en accédant à vos données à partir de divers sites de réseaux sociaux.



La discrimination



Étant donné que les machines peuvent collecter, suivre et analyser tant de choses sur vous, il est très possible que ces machines utilisent ces informations contre vous. Il n'est pas difficile d'imaginer une compagnie d'assurance vous dire que vous n'êtes pas assurable en fonction du nombre de fois où vous avez été surpris devant la caméra en train de parler sur votre téléphone. Un employeur peut refuser une offre d'emploi en fonction de votre « pointage de crédit social ».



Et vous ?



Quelles sont les raisons pour lesquelles l'intelligence artificielle peut être dangereuse ?



