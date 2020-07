le NVIDIA Deep Learning Institute collaborera avec l'Université de Floride pour développer de nouveaux programmes et cours pour les étudiants et la communauté, y compris une programmation adaptée aux besoins des jeunes adultes et des adolescents afin d'encourager leur intérêt pour les STEM et l'IA, de mieux les préparer pour les futurs programmes éducatifs et opportunités d'emploi ;

l'Université de Floride deviendra le site du dernier NVIDIA AI Technology Center, où les UF Graduate Fellows et les employés de NVIDIA travailleront ensemble pour faire progresser l'IA ;

les architectes de solutions et ingénieurs produits NVIDIA s'associeront à l'Université de Floride pour l'installation, l'exploitation et l'optimisation des ressources de calcul intensif basées sur NVIDIA sur le campus, y compris les dernières applications logicielles d'IA.

Hier, l'Université de Floride et NVIDIA, le constructeur de processeurs graphiques, ont annoncé un plan visant à construire le supercalculateur d' intelligence artificielle le plus rapide dans le monde universitaire, offrant 700 pétaflops de performances d'IA. Rappelons que l'Université de Floride est le premier établissement d'enseignement supérieur aux États-Unis à recevoir les systèmes NVIDIA DGX A100 qui sont basés sur l'architecture modulaire du NVIDIA DGX SuperPOD, qui permet le déploiement et la mise à l'échelle rapides d'une infrastructure d'IA massive.Le but est de définir un paysage de recherche pour faire face à la pandémie COVID-19, qui a vu les superordinateurs jouer un rôle de premier plan. « Notre vision est de devenir la première université d'IA du pays », a déclaré Kent Fuchs, président de l'Université de Floride. Le projet sera financé par un don de 50 millions de dollars : 25 millions de dollars de l'ancien et co-fondateur de NVIDIA Chris Malachowsky et 25 millions de dollars en matériel, logiciels, formation et services de NVIDIA. « Nous avons créé un modèle réplicable et puissant de coopération public-privé pour le bénéfice de tous », a déclaré Malachowsky lors d'un événement en ligne mettant en vedette des dirigeants de l'Université et de NVIDIA.L'Université de Floride investira 20 millions de dollars supplémentaires pour créer un supercalcul et un centre de données axé sur l'IA. Le partenariat public-privé de 70 millions de dollars promet de faire de l'Université de Floride l'une des principales universités d'IA du pays, de faire progresser la recherche universitaire et d'aider à relever certains des défis les plus complexes de l'État. « Ce sera un partenariat formidable. Alors que nous cherchons à garder nos meilleurs talents en l'état, ce sera une carotte importante, vous verrez également des gens de tout le pays vouloir venir en Floride », a déclaré le gouverneur de Floride, Ron DeSantis.En étroite collaboration avec NVIDIA, l'Université de Floride renforcera les capacités de son supercalculateur existant, HiPerGator, avec l'architecture NVIDIA DGX SuperPOD qui est annoncé pour être opérationnel au début de 2021, quelques semaines seulement après sa livraison. Cela donne aux professeurs et aux étudiants de l'Université de Floride et au-delà, des outils pour appliquer l'IA dans une multitude de domaines afin de relever des défis majeurs tels que la montée des mers, le vieillissement de la population, la sécurité des données, la médecine personnalisée, les transports urbains et l'insécurité alimentaire. L'Université de Floride prévoit de créer 30 000 diplômés grâce à l'IA d'ici 2030.« Le partenariat ici avec l'Université de Floride, l'état de Floride et NVIDIA, ancré par le généreux don de Chris, va au-delà de l'aspect financier. Nous sommes ravis de contribuer à l'expertise de NVIDIA pour travailler ensemble pour faire d'UF un leader national de l'IA et aider à relever non seulement les défis de la région, mais aussi ceux de la nation », a déclaré le PDG de NVIDIA Jensen Huang, qui a fondé NVIDIA en 1993 avec Malachowsky et Curtis Priem. NVIDIA apportera également son expertise en IA à l'Université de Floride grâce à un soutien et une collaboration continus à travers les initiatives suivantes :

le NVIDIA Deep Learning Institute collaborera avec l'Université de Floride pour développer de nouveaux programmes et cours pour les étudiants et la communauté, y compris une programmation adaptée aux besoins des jeunes adultes et des adolescents afin d'encourager leur intérêt pour les STEM et l'IA, de mieux les préparer pour les futurs programmes éducatifs et opportunités d'emploi ;

l'Université de Floride deviendra le site du dernier NVIDIA AI Technology Center, où les UF Graduate Fellows et les employés de NVIDIA travailleront ensemble pour faire progresser l'IA ;

les architectes de solutions et ingénieurs produits NVIDIA s'associeront à l'Université de Floride pour l'installation, l'exploitation et l'optimisation des ressources de calcul intensif basées sur NVIDIA sur le campus, y compris les dernières applications logicielles d'IA.

Source : NVIDIA