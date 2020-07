A350-1000 XWB, l'avion autonome d'Airbus vient de terminer avec succès les tests de roulage, de décollage et d'atterrissage, Ouvrant la porte à un vol entièrement autonome 16PARTAGES 5 0 Déjà, nous parlons de voitures autonomes avec Tesla, Waimo, et autres. Désormais, nous parlerons aussi d'avions autonomes avec Airbus. Actuellement, les avions parviennent à voler eux-mêmes après le décollage grâce au pilote automatique, et les pilotes (humains) peuvent s'asseoir et se détendre pendant la majeure partie du vol. Cependant, Airbus, le constructeur aéronautique européen dont le siège social se trouve à Blagnac dans la banlieue de Toulouse en France, vient de passer à l'étape supérieur. Avec son projet dénommé ATTOL (Autonomous Taxi, Take-Off and Landing), Airbus a réalisé un roulage, un décollage et un atterrissage autonomes d'un avion commercial grâce à des tests en vol entièrement automatiques basés sur la vision utilisant la technologie de reconnaissance d'images embarquée - une première dans l'aviation.



Plusieurs centaines de vols ont été effectués avec le nouvel Airbus A350-1000 XWB qui a utilisé avec succès la "technologie de reconnaissance d'image" pour donner essentiellement à l'avion une paire d'yeux. La technologie, intégrée aux caméras extérieures de l'A350, lui a permis d'effectuer les phases de vol de manière entièrement autonome, selon les déclarations d'Airbus. La première étape importante de la campagne d'essais en vol a eu lieu en décembre, lorsqu'Airbus a pu démontrer avec succès des décollages autonomes depuis l'aéroport de Toulouse-Blagnac en France. Tout ce que les pilotes avaient à faire lors du premier test était d'aligner l'avion avec la piste, puis de s'asseoir et de regarder l'avion dévaler la piste, décollant de lui-même.



Avec Airbus prouvant que son jet peut également atterrir et rouler seul, la porte est désormais ouverte à des vols entièrement autonomes. Au total, plus de 500 vols d'essai ont été effectués. Environ 450 de ces vols étaient dédiés à la collecte de données vidéo brutes, à la prise en charge et à la mise au point d'algorithmes, tandis qu'une série de six vols d'essai, chacun comprenant cinq décollages et atterrissages, ont été utilisés pour tester les capacités de vol autonome.





Le projet ATTOL a été lancé par Airbus pour explorer comment des technologies autonomes, y compris l'utilisation d'algorithmes d'apprentissage automatique et d'outils automatisés pour l'étiquetage, le traitement et la génération de modèles de données, pourraient aider les pilotes à se concentrer moins sur les opérations aériennes et plus sur la prise de décision stratégique et la gestion de mission. Airbus est désormais en mesure d'analyser le potentiel de ces technologies pour améliorer les opérations futures des aéronefs, tout en améliorant la sécurité des avions, garantissant ainsi le maintien des niveaux sans précédent d'aujourd'hui.



L'entreprise dit qu'elle poursuivra ses recherches sur l'application de technologies autonomes parallèlement à d'autres innovations dans des domaines tels que les matériaux, les systèmes de propulsion alternatifs et la connectivité. En tirant parti de ces opportunités, Airbus ouvre des possibilités de création de nouveaux modèles commerciaux qui transformeront la façon dont les avions sont développés, fabriqués, pilotés, propulsés et entretenus.



Selon Arne Stoschek, directeur du projet Wayfinder, « le principal défi des capacités d'auto-pilotage est de savoir comment le système réagit aux événements imprévus. C'est le grand saut d'automatisé à autonome ». Les technologies des avions autonomes s'avèrent prometteuses à cet égard. En fait, la technologie a déjà réduit le nombre de pilotes dans le cockpit de trois à deux, et le pilote automatique est couramment utilisé dans de nombreuses phases de vol aujourd'hui. En plus de remédier aux pénuries de pilotes, les technologies autonomes ont également le potentiel d'améliorer la gestion du trafic aérien, d'améliorer les performances de durabilité et d'améliorer encore la sécurité des aéronefs tout en garantissant le maintien des niveaux de sécurité sans précédent d'aujourd'hui.



Outre les défis techniques, les technologies de vol autonome doivent également être acceptées par le public. En termes simples, les passagers ont l'habitude d'avoir deux pilotes sur le pont d'envol. Mais Arne pense que cela peut changer avec le temps. « Les ascenseurs avaient des opérateurs, par exemple, mais ce concept semble étrange aujourd'hui. Grâce à nos antécédents en matière de sécurité, Airbus est idéalement positionné pour conduire ce changement », dit-il.



Pour Airbus, le vol autonome n'est pas une proposition du tout ou rien. C'est une combinaison sur mesure d'humain et de machine qui évoluera avec le temps. Les systèmes se concentrent sur la gestion de l'avion tandis que le pilote reste au cœur de l'opération pour prendre des décisions, se voyant présenter toutes les informations nécessaires et disposer de temps pour les analyser. C'est un objectif pour lequel la technologie de traitement d'image de détection et d'évitement derrière ATTOL et Wayfinder est essentielle.



Que pensez-vous de la technologie de vol autonome d'Airbus ?

Quelle est votre attente par rapport aux avions autonomes ?

Dans combien de temps seriez-vous prêts à bord d'un avion autonome ?



Aussi il y a sans doute d'autres domaines d'application pour du 100% autonome, le transport de marchandises par exemple, une éventuelle défaillance de la machine aurait dans ce cas moins de conséquences. 0 0 Intéressant, merci. Même si je pense qu'il me faudra (beaucoup) de temps pour monter à bord d'un avion avec 0 pilote, je pense qu'avec 1 seul pilote ça pourrait le faireAussi il y a sans doute d'autres domaines d'application pour du 100% autonome, le transport de marchandises par exemple, une éventuelle défaillance de la machine aurait dans ce cas moins de conséquences.