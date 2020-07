Orange et Google Cloud annoncent un partenariat stratégique autour des services de données De l'IA et de l'edge computing 0PARTAGES 4 0 Orange et Google Cloud annoncent la création d'un partenariat stratégique pour accélérer la transformation IT et digitale d'Orange ainsi que pour développer de nouveaux services cloud, en particulier dans l’edge computing.



Cet accord contribuera à l’objectif d’Orange tel que défini dans le plan stratégique Engage 2025 qui vise à placer l’IA et les données au cœur de l’amélioration de son efficacité opérationnelle et de l'expérience client. Cette collaboration ouvre également la voie à de la co-innovation dans les services de cloud et d'edge computing, ainsi que de cybersécurité, créant ainsi de nouvelles opportunités commerciales pour Google Cloud et pour Orange.



Orange et Google Cloud travailleront ensemble étroitement pour assurer la réussite du partenariat. Google apporte son savoir-faire en matière de technologies avancées dans le cloud, ses outils d'analyse de données et d’IA, ainsi qu'une démarche éprouvée d’accompagnement à la transformation. Orange mettra à profit son expertise en matière de services technologiques et de communications, ainsi que son infrastructure de réseau international.





Cet accord confirme la volonté d’Orange d'utiliser l'IA et les données pour accélérer le rythme de sa transformation en Europe, en plaçant les données au cœur du modèle d'innovation du Groupe. Pour ce faire, Orange envisage de créer une plateforme d'analyse des données et d'apprentissage automatisé de nouvelle génération, s’appuyant sur les technologies de Google. Le partenariat vise en outre à offrir aux clients particuliers et aux entreprises en Europe de nouveaux services cloud à l’edge, c’est-à-dire localisés au plus près des besoins de traitement, en adressant notamment les usages de la distribution, du gaming et ceux d’autres industries.



Le partenariat stratégique vient également élargir le portefeuille d'offres d'Orange Business Services avec les solutions Google Cloud dans les domaines de data analytics et de cloud à valeur ajoutée, renforçant ainsi la position d'Orange en tant qu’acteur de services multi-cloud pour les entreprises et leader européen dans la cybersécurité. Grâce à cet accord, Google Cloud renforce son rôle d'acteur majeur du cloud en Europe en proposant des technologies et services de pointe dans tous les secteurs d’activité, pour les petites et grandes entreprises.



Vers une nouvelle génération de services cloud



Le partenariat travaillera également sur le développement des futurs services d'edge computing dans le cadre de l’arrivée des réseaux 5G en Europe et de l’intégration de plus en plus forte du cloud dans les réseaux. L'edge computing permettra d’adresser les nouvelles attentes des clients et des entreprises demandant des services ultra-rapides, à faible latence, ainsi que la possibilité de traiter de grands volumes de données en temps réel. L'association des forces de Google Cloud et d'Orange permettra d'offrir des solutions d’edge computing flexibles et sécurisées aux marchés du B2B, du Wholesale et du B2C. Elles viendront enrichir les offres de connectivité avancée qu'Orange fournit à ses clients.



Orange et Google Cloud prévoient également de créer un laboratoire d'innovation et un centre d'excellence qui favoriseront l'innovation et la croissance :



Le laboratoire d'innovation contribuera au développement de nouvelles solutions industrielles basées sur les données et l'IA à destination de l’ensemble de l’écosystème 5G et edge.



Le centre d'excellence permettra d’avoir des équipes avec un fort niveau d’expertise sur les solutions data/IA et cloud, en soutien des projets d’Orange en France ainsi que dans ses autres filiales. Le centre proposera des formations sur les services de données, d'IA et cloud à plusieurs milliers de salariés d'Orange.





À propos du partenariat, Stéphane Richard, Président-Directeur Général d'Orange, a déclaré : « Orange est un pionnier de la transformation digitale et nous sommes ravis de collaborer avec Google pour accélérer notre transformation dans le domaine des données et de l'IA et continuer à améliorer les services fournis à nos clients. Google et Orange sont des partenaires de longue date et, comme Google poursuit actuellement ses investissements en Europe, et notamment en France, pour développer de nouveaux centres de données, c'est le moment idéal pour travailler ensemble sur de nouveaux services et opportunités sur les marchés français et européen. »



Sundar Pichai, Président-Directeur Général de Google et d’Alphabet, a déclaré : « La force du réseau d’Orange conjuguée à la plateforme Google Cloud va ouvrir la voie à de nouveaux services de cloud et d’edge computing de pointe pour le secteur des télécommunications en Europe. Nous sommes également ravis de collaborer avec Orange et de proposer de nouveaux services et applications aux particuliers et aux organisations, tout en continuant d’accompagner les entreprises européennes dans leur transformation digitale. »



A propos d'Orange



Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42 milliards d’euros en 2019 et 145 000 salariés au 31 mars 2020, dont 85 000 en France. Le Groupe servait 253 millions de clients au 31 mars 2020, dont 208 millions de clients mobile, 21 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents.



À propos de Google Cloud



Google Cloud fournit aux organisations de l'infrastructure, des fonctionnalités de plateforme et des solutions sectorielles de pointe. Google Cloud propose des solutions cloud de classe entreprise basées sur la technologie avancée de Google pour aider les entreprises à gagner en efficacité et à s'adapter à l'évolution des besoins, en offrant aux clients des bases pour l'avenir. Les clients de Google, répartis dans plus de 150 pays du monde, lui font confiance pour résoudre leurs principales problématiques commerciales.



