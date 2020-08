IDC prévoit une forte croissance de 12,3% pour le marché de l'IA en 2020, Malgré les circonstances difficiles provoquées par la pandémie de coronavirus 0PARTAGES 5 0 Les revenus mondiaux du marché de l'intelligence artificielle (IA), y compris les logiciels, le matériel et les services, devraient totaliser 156,5 milliards de dollars en 2020, soit une augmentation de 12,3 % par rapport à 2019, selon le baromètre IDC. Bien que la croissance de cette année soit quelque peu plus lente que les années précédentes en raison de la conjoncture économique suite à l'impact du COVID-19, IDC estime que l'investissement dans l'IA se rétablira rapidement. Selon ses prévisions, les revenus mondiaux pourraient dépasser les 300 milliards de dollars en 2024 avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) sur cinq ans de 17,1 %.



Le logiciel est le plus grand groupe de technologie d'IA en termes de revenus, fournissant environ 80 % de tous les revenus de l'IA. La plupart des revenus logiciels proviennent des applications d'IA (120,4 milliards de dollars en 2020), les plateformes logicielles d'IA (4,3 milliards de dollars) fournissant le reste. Les applications CRM AI et les applications ERM AI sont les deux plus grands segments avec 20 % et 17 % de part du marché des applications IA. Les autres segments clés incluent l'IA pour les applications de flux de travail et de gestion de contenu, les applications de production et les applications collaboratives. Alors que les logiciels resteront la catégorie la plus importante tout au long des prévisions, ils connaîtront également la croissance la plus lente avec un TCAC sur cinq ans de 16,7 %.



« Le rôle des applications d'IA dans les entreprises évolue rapidement. Il transforme la façon dont vos clients achètent, vos fournisseurs livrent et vos concurrents rivalisent. Les applications d'IA continuent d'être à l'avant-garde des initiatives de transformation numérique (DX), stimulant à la fois l'innovation et l'amélioration au sein des opérations commerciales », a déclaré Ritu Jyoti, vice-président du programme Recherche en intelligence artificielle chez IDC.



Les applications d'IA CRM devraient occuper une place centrale sur le marché des applications d'IA, à la fois en termes de taille et d'opportunités de croissance, dans les années à venir. « L'expérience client (CX) est la nouvelle marque. Les principaux fournisseurs de CRM bâtissent l'intersection du CRM et de l'expérience client, qui aident à élaborer des stratégies visant à améliorer à la fois l'expérience de vos clients et de vos employés avec vos activités », a ajouté Ritu.



En termes de part des fournisseurs, Adobe occupait la première place sur le segment des applications CRM centrées sur l'IA, tandis que Microsoft était n°1 sur le segment des applications CRM non centrées sur l'IA. Pendant ce temps, dans les applications ERM AI, Ceridian et Intuit occupent respectivement les premières places dans les types centrés sur l'IA et non centrés sur l'IA.





La deuxième plus grande catégorie d'IA concerne les services, qui, selon IDC, atteindront les 18,4 milliards de dollars en 2020, soit une augmentation de 13 % d'une année sur l'autre. Sur le marché des services d'IA, AI IT Services représente près de 80 % des revenus de la catégorie, AI Business Services fournissant le reste.



« La pandémie a interrompu la dynamique de croissance du marché des services d'IA dans presque toutes les régions », a déclaré Jennifer Hamel, responsable de la recherche au sein de la section Analytics and Intelligent Automation Services. « Cependant, la demande des entreprises pour des capacités d'IA pour soutenir leur résilience et augmenter la productivité humaine va observer une expansion à deux chiffres en 2020, même si d'autres projets discrétionnaires connaissent des retards ».



La demande croissante d'expertise en matière d'intégration de technologies favorisant l'IA dans l'analyse commerciale et les programmes d'automatisation intelligente a conduit à un paysage de fournisseurs de services d'IA hautement compétitif et fragmenté. IDC s'intéresse actuellement a plus de 150 entreprises sous les services d'IA. Les cinq premières entreprises en termes de part de marché - IBM, Accenture, Deloitte, Infosys et Cognizant - ont capturé environ un tiers du marché mondial des services d'IA en 2019.





IDC s'attend à ce que les revenus du matériel d'IA (serveur et stockage combinés) atteignent les 13,4 milliards de dollars en 2020, ce qui représente une croissance de 10,3 % d'une année sur l'autre. Néanmoins, il s'agit d'une baisse importante par rapport à l'année précédente où ce segment avait augmenté de 33,4 %. Sur le marché du matériel, AI Storage devrait croître de 11,4 % cette année, légèrement devant AI Server, qui devrait croître de 10,1 %. Cependant, du point de vue de la taille, AI Server va récolter plus de 80% des revenus totaux du matériel d'IA. Le marché global du matériel devrait connaître une forte reprise avec une croissance de 35,5 % d'une année sur l'autre l'année prochaine.



Amita Potnis, directrice de recherche au sein de la branche IDC Enterprise Infrastructure Practice , explique en outre : « Alors que le marché global a connu un ralentissement en raison de la pandémie COVID-19, les investissements dans l'infrastructure d'IA et d'analyse se poursuivront, voire augmenteront, dans des secteurs spécifiques tels que les sciences de la vie, la santé et les médias et le divertissement. Le stockage connaîtra une croissance plus forte que les serveurs en raison de la nouvelle génération de données ainsi que des ensembles de données existants qui seront organisés pour prendre en charge les modèles d'IA avec une adoption accrue de systèmes de fichiers parallèles hautes performances et de magasins d'objets 100 % flash ».



« Le marché des serveurs d'IA devrait revenir à sa trajectoire de croissance précédente en 2021, mais les États-Unis n'ayant pas la pandémie sous contrôle, la croissance 2021 aux États-Unis sera inférieure à celle de la Chine et de l'Europe occidentale», a déclaré Peter Rutten, directeur de recherche dans la pratique d'infrastructure d'entreprise d'IDC.



En termes de part des fournisseurs, les trois premières entreprises de AI Server sont Dell, Hewlett Packard Enterprise et Inspur. Ils sont les trois seuls concurrents détenant une part de marché à deux chiffres dans cet espace de marché. Sur le marché du stockage AI, Dell Technologies, NetApp et Hewlett Packard Enterprise occupent les trois premières positions.





Sur le marché du stockage AI, Dell Technologies, NetApp et Hewlett Packard Enterprise occupent les trois premières positions.