Neuralink : Elon Musk fait une démo de la puce connectée à portée médicale sur des truies Les essais cliniques sur un petit nombre de personnes atteintes de paraplégie auront bientôt lieu 9PARTAGES 7 0 C’est en 2016 qu’est née Neuralink, une startup américaine de neurotechnologie cofondée par le milliardaire de la tech Elon Musk dont l’objectif est de développer des composants électroniques pouvant être intégrés dans le cerveau, par exemple pour augmenter la mémoire, mieux piloter des terminaux, aider à guérir des maladies neurologiques telles que la maladie d'Alzheimer, la démence ainsi que les lésions de la moelle épinière et éventuellement pour mieux marier le cerveau et l'intelligence artificielle.



« Un dispositif implantable peut réellement résoudre ces problèmes », a déclaré Musk lors d'une webdiffusion vendredi durant laquelle il a présenté les dernières avancées de son projet de « cerveau connectée », mentionnant des affections telles que la perte de mémoire, la perte auditive, la dépression et l'insomnie.



Musk n'a pas communiqué de calendrier pour ces traitements, semblant se rétracter après des déclarations précédentes selon lesquelles les essais sur l'homme commenceraient d'ici la fin de cette année. Les premiers essais cliniques de Neuralink se concentreront sur les personnes atteintes de paraplégie ou de tétraplégie, résultant d'une lésion de la moelle épinière cervicale. Le plan d'un premier essai consiste à recruter un « petit nombre » de ces personnes afin de tester l'efficacité et l'innocuité de la technologie, a expliqué le chirurgien en chef de la société, le Dr Matthew MacDougall.



Des neuroscientifiques non affiliés à la société ont déclaré que la présentation indiquait que Neuralink avait fait de grands progrès, mais a averti que des études plus longues étaient nécessaires.



L'entreprise a fourni une démo de la technologie. Musk a affirmé que le but de cette présentation était le recrutement et non une collecte de fonds ou tout autre type de promotion : « Nous n'essayons pas de collecter des fonds ou de faire quoi que ce soit d'autre, mais l'objectif principal est de convaincre des gens formidables de venir travailler chez Neuralink et de nous aider à porter le produit à maturation - le rendre abordable et fiable, et permettre à quiconque en voudrait un d’en bénéficier », a-t-il déclaré.



Cette présentation est donc entre autre une opération de séduction pour de nouvelles recrues : ingénieurs, chirurgiens, chimistes ou encore spécialistes de la robotique, puisque l'entreprise Neuralink ne compte aujourd'hui qu'une centaine de personnes et vise à terme 10 000 salariés.



L'objectif peut être ambitieux (et pourrait certainement être à l’origine de nombreux débats éthiques et médicaux) mais la technologie que Musk a présenté est encore loin de la terre promise. Musk a d'abord noté que Neuralink avait changé de conception depuis la révélation de l'année dernière, avec un profil d'appareil physique plus petit qui, selon lui, peut être entièrement caché sous les cheveux une fois installé dans le crâne. Il avait un appareil physique en main pour montrer sa taille.



Précisons qu’à l'origine, l'interface devait prendre la forme de minuscules électrodes implantées dans le cerveau et reliées à un appareil situé sur le crâne pour faire le lien avec un ordinateur. Le prototype présenté par Neuralink a évolué et une puce, de la taille d'une petite pièce de monnaie, a été préférée. C’est elle qui doit être implantée à l'intérieur du crâne ; elle mesure 23 mm de diamètre et 8 mm d'épaisseur.



L'implant fonctionne avec la technologie Bluetooth pour communiquer avec l'ordinateur. Il est rechargeable par induction, c'est-à-dire par un transfert d'énergie sans fil, via des ondes électromagnétiques.





Musk a présenté ce qu'il a décrit comme la « démo des trois petits cochons ». Pourquoi Neuralink a porté son choix vers ses animaux ? Musk a expliqué qu’ils «sont en fait assez similaires aux humains. Si nous voulons comprendre comment cela fonctionne sur les gens, alors les cochons représentent un bon choix »



Parmi les trois cochons, l’un (une truie baptisée Joyce) n’avait pas d’implant, un deuxième (une truie baptisée Gertrude) avait un implant (que Musk a appelé le Link) depuis deux mois déjà et un troisième (une truie baptisée Dorothy) avait un implant qui lui a été enlevé par la suite (pour montrer que l’opération était réversible).





Le prototype était relié au groin de l’animal. Musk a montré un écran qui jouait un son et montrait un pic visuel chaque fois que le Link détectait que Gertrude était en contact avec quelque chose avec son groin tandis qu’elle circulait dans l’enclos et reniflait le sol à la recherche de nourriture.



Musk a clôturé cette partie de la présentation en notant que la société « se prépare bientôt pour la première implantation humaine, en attendant les approbations requises et d'autres tests de sécurité ».



Alors que l’appareil présenté n’était qu’un appareil de lecture, recevant des données provenant des signaux dans le cerveau du porc, l’objectif est de fournir à la fois des capacités de lecture et d’écriture dans le but de pouvoir résoudre les problèmes neurologiques mentionnés ci-dessus. Musk a également précisé que la raison pour laquelle il a montré le porc dont l'implant avait été retiré en toute sécurité était que Neuralink pourrait être conduit à fournir des mises à jour du matériel au fil du temps à mesure que de meilleures versions deviendraient disponibles.



Musk a qualifié les dispositifs Neuralink de « Fitbit dans votre crâne avec de minuscules fils » à plusieurs moments de la présentation, ce qui peut ressembler en fait à une affirmation assez dystopique, selon votre point de vue. Les capacités qu'il a mises en avant incluent finalement la possibilité d'appeler votre Tesla avec une pensée et des interfaces de contrôle de jeu vidéo - y compris un contrôle complet sur Starcraft. Musk a également déclaré qu'à l'avenir, il s'attendait à ce que les personnes équipée d’un Link puissent « enregistrer et rejouer des souvenirs », ajoutant que « cela ressemble évidemment de plus en plus à un épisode de Black Mirror, mais bon, je suppose qu'ils sont assez bons pour le prédire ». Il est même allé jusqu'à dire que « vous pourriez potentiellement télécharger [des souvenirs] dans un corps de robot ».



Les projets d'Elon Musk suscitent le scepticisme dans la communauté scientifique, au sein de laquelle certains doutent des véritables avancées de Neuralink sur le terrain des implants.



Source : vidéo de présentation



Et vous ?



Que pensez-vous de Link ? Seriez-vous prêt à l'essayer ?

Êtes-vous sceptiques ou convaincus des avancées de Neuralink ?

Que pensez-vous de l'idée de commencer des tests sur des personnes atteintes de paraplégie ? C’est en 2016 qu’est née Neuralink, une startup américaine de neurotechnologie cofondée par le milliardaire de la tech Elon Musk dont l’objectif est de développer des composants électroniques pouvant être intégrés dans le cerveau, par exemple pour augmenter la mémoire, mieux piloter des terminaux, aider à guérir des maladies neurologiques telles que la maladie d'Alzheimer, la démence ainsi que les lésions de la moelle épinière et éventuellement pour mieux marier le cerveau et l'intelligence artificielle.« Un dispositif implantable peut réellement résoudre ces problèmes », a déclaré Musk lors d'une webdiffusion vendredi durant laquelle il a présenté les dernières avancées de son projet de « cerveau connectée », mentionnant des affections telles que la perte de mémoire, la perte auditive, la dépression et l'insomnie.Musk n'a pas communiqué de calendrier pour ces traitements, semblant se rétracter après des déclarations précédentes selon lesquelles les essais sur l'homme commenceraient d'ici la fin de cette année. Les premiers essais cliniques de Neuralink se concentreront sur les personnes atteintes de paraplégie ou de tétraplégie, résultant d'une lésion de la moelle épinière cervicale. Le plan d'un premier essai consiste à recruter un « petit nombre » de ces personnes afin de tester l'efficacité et l'innocuité de la technologie, a expliqué le chirurgien en chef de la société, le Dr Matthew MacDougall.Des neuroscientifiques non affiliés à la société ont déclaré que la présentation indiquait que Neuralink avait fait de grands progrès, mais a averti que des études plus longues étaient nécessaires.L'entreprise a fourni une démo de la technologie. Musk a affirmé que le but de cette présentation était le recrutement et non une collecte de fonds ou tout autre type de promotion : « Nous n'essayons pas de collecter des fonds ou de faire quoi que ce soit d'autre, mais l'objectif principal est de convaincre des gens formidables de venir travailler chez Neuralink et de nous aider à porter le produit à maturation - le rendre abordable et fiable, et permettre à quiconque en voudrait un d’en bénéficier », a-t-il déclaré.Cette présentation est donc entre autre une opération de séduction pour de nouvelles recrues : ingénieurs, chirurgiens, chimistes ou encore spécialistes de la robotique, puisque l'entreprise Neuralink ne compte aujourd'hui qu'une centaine de personnes et vise à terme 10 000 salariés.L'objectif peut être ambitieux (et pourrait certainement être à l’origine de nombreux débats éthiques et médicaux) mais la technologie que Musk a présenté est encore loin de la terre promise. Musk a d'abord noté que Neuralink avait changé de conception depuis la révélation de l'année dernière, avec un profil d'appareil physique plus petit qui, selon lui, peut être entièrement caché sous les cheveux une fois installé dans le crâne. Il avait un appareil physique en main pour montrer sa taille.Précisons qu’à l'origine, l'interface devait prendre la forme de minuscules électrodes implantées dans le cerveau et reliées à un appareil situé sur le crâne pour faire le lien avec un ordinateur. Le prototype présenté par Neuralink a évolué et une puce, de la taille d'une petite pièce de monnaie, a été préférée. C’est elle qui doit être implantée à l'intérieur du crâne ; elle mesure 23 mm de diamètre et 8 mm d'épaisseur.L'implant fonctionne avec la technologie Bluetooth pour communiquer avec l'ordinateur. Il est rechargeable par induction, c'est-à-dire par un transfert d'énergie sans fil, via des ondes électromagnétiques.Musk a présenté ce qu'il a décrit comme la « démo des trois petits cochons ». Pourquoi Neuralink a porté son choix vers ses animaux ? Musk a expliqué qu’ils «sont en fait assez similaires aux humains. Si nous voulons comprendre comment cela fonctionne sur les gens, alors les cochons représentent un bon choix »Parmi les trois cochons, l’un (une truie baptisée Joyce) n’avait pas d’implant, un deuxième (une truie baptisée Gertrude) avait un implant (que Musk a appelé le Link) depuis deux mois déjà et un troisième (une truie baptisée Dorothy) avait un implant qui lui a été enlevé par la suite (pour montrer que l’opération était réversible).Le prototype était relié au groin de l’animal. Musk a montré un écran qui jouait un son et montrait un pic visuel chaque fois que le Link détectait que Gertrude était en contact avec quelque chose avec son groin tandis qu’elle circulait dans l’enclos et reniflait le sol à la recherche de nourriture.Musk a clôturé cette partie de la présentation en notant que la société « se prépare bientôt pour la première implantation humaine, en attendant les approbations requises et d'autres tests de sécurité ».Alors que l’appareil présenté n’était qu’un appareil de lecture, recevant des données provenant des signaux dans le cerveau du porc, l’objectif est de fournir à la fois des capacités de lecture et d’écriture dans le but de pouvoir résoudre les problèmes neurologiques mentionnés ci-dessus. Musk a également précisé que la raison pour laquelle il a montré le porc dont l'implant avait été retiré en toute sécurité était que Neuralink pourrait être conduit à fournir des mises à jour du matériel au fil du temps à mesure que de meilleures versions deviendraient disponibles.Musk a qualifié les dispositifs Neuralink de « Fitbit dans votre crâne avec de minuscules fils » à plusieurs moments de la présentation, ce qui peut ressembler en fait à une affirmation assez dystopique, selon votre point de vue. Les capacités qu'il a mises en avant incluent finalement la possibilité d'appeler votre Tesla avec une pensée et des interfaces de contrôle de jeu vidéo - y compris un contrôle complet sur Starcraft. Musk a également déclaré qu'à l'avenir, il s'attendait à ce que les personnes équipée d’un Link puissent « enregistrer et rejouer des souvenirs », ajoutant que « cela ressemble évidemment de plus en plus à un épisode de Black Mirror, mais bon, je suppose qu'ils sont assez bons pour le prédire ». Il est même allé jusqu'à dire que « vous pourriez potentiellement télécharger [des souvenirs] dans un corps de robot ».Les projets d'Elon Musk suscitent le scepticisme dans la communauté scientifique, au sein de laquelle certains doutent des véritables avancées de Neuralink sur le terrain des implants.Source : vidéo de présentationQue pensez-vous de Link ? Seriez-vous prêt à l'essayer ?Êtes-vous sceptiques ou convaincus des avancées de Neuralink ?Que pensez-vous de l'idée de commencer des tests sur des personnes atteintes de paraplégie ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 143 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Membre actif https://www.developpez.com 0 0 Avec Elon c'est toujours la même chose. Ceux qui sont sceptiques au début sont impressionnés 10 ans après.