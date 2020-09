Un robot sexuel doté d'yeux optimisés par l'IA est actuellement en cours de construction aux États-Unis, Il parlerait également d'une voix humaine 0PARTAGES 4 0 Arrivés sur le marché il y a quelques années de cela, les robots sexuels sont en passe de gonfler le niveau d’intérêt à leur égard. Abyss Creations, une société américaine spécialisée dans la fabrication et dans la commercialisation de ces robots et auteur du robot sexuel Harmony sorti en 2017, construit une nouvelle poupée sexuelle plus évoluée que les précédentes. L’entreprise a déclaré que le nouveau robot sera équipé d’yeux optimisés par l’IA pour lui permettre de parfaire sa reconnaissance d'objets et des humains. Il pourra également tenir une conversation plus aboutie avec la voix humaine.



Abyss Creations est une société basée à San Diego en Californie. La société conçoit et commercialise des robots sexuels. Selon des personnes qui ont fréquenté l’usine d’Abyss récemment, elle construit actuellement un robot sexuel de nouvelle génération qui se prétend humain. Là-bas, une équipe d'experts en IA développe une "nouvelle marque de femme" qui peut sourire, battre des paupières, faire la conversation et se souvenir des noms de ses frères et sœurs. Abyss estime que son nouveau jouet est une coupe au-dessus de votre poupée sexuelle moyenne.



Abyss a déclaré que les robots sexuels sont équipés d'yeux à intelligence artificielle afin de leur permettre de communiquer de manière adéquate et adaptée avec les personnes après les avoir identifiées. Abyss prétend aussi que sa nouvelle poupée sexuelle est à même de différencier les étrangers de ses propres habitants. De ce fait, si un étranger se rapproche d’elle, elle pourra se déplacer d'un endroit à l'autre. Par ailleurs, elle sera aussi dotée d'un système spécial pour faciliter la régulation de la température de son corps, de sorte qu'il pourra être modifié manuellement.





Selon l’entreprise, cette nouvelle poupée qu’elle conçoit est « plus qu'une simple aide à la masturbation ». « C'est une amie, une amoureuse et une partenaire de vie potentielle », dit-elle. Dans son livre “Sex Robots & Vegan Meat” paru en juillet 2020, Jenny Kleeman, journaliste britannique, étudie les innovations qui promettent à changer la manière dont nous mangeons, aimons, reproduisons et mourons à l'avenir. « Ce que vous allez lire n'est pas de la science-fiction », prévient-elle dans sa préface. Elle a en effet eu l’occasion de visiter les locaux de l’usine d’Abyss lors de ses recherches.



« Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère où la technologie va redéfinir les éléments fondamentaux de notre existence », a-t-elle continué dans la préface du livre. Selon elle, le premier de ses développements apocalyptiques est la production de sexbots animatroniques à l'aide de l'intelligence artificielle, qui, selon votre point de vue, apportent chaleur et confort aux hommes socialement isolés ou permettent aux incels misogynes de pouvoir vivre leurs fantasmes de viol. Ses recherches l'amènent chez Abyss Creations où sont créées des poupées hyperréalistes avec des cheveux.



Ces poupées ont également des tétons et des inserts vaginaux sur mesure. Cette nouvelle poupée sexuelle porterait aussi le nom “Harmony” et serait dans ce cas une nouvelle itération du tout premier robot sexuel d’Abyss du même nom, mais de sexe masculin. En effet, la société est présidée par Matt McMullen, qui a créé l'une des rares poupées sexuelles masculines à son image. Pour lui, Harmony, qui en est à sa sixième itération de matériel et de logiciels, est le couronnement de sa gloire. Kleeman a déclaré que McMullen a une vision très précise de l’avenir et se prépare activement à cela.



« Matt a de grands projets pour l'avenir d'Harmony. Ils travaillent sur son système de vision ; bientôt, sa reconnaissance faciale sera telle qu'elle se rendra compte quand quelqu'un qu'elle n'a jamais rencontré auparavant entrera dans la pièce et lui demandera qui il est », dit-elle. « Une fois que le système complet du corps sera disponible, il aura un chauffage pour qu'elle soit à la température normale du corps, et un ensemble de capteurs internes et externes, pour qu'elle sache quand elle est touchée ». Elle dit avoir peur que ces robots ne « redéfinissent l'existence humaine ».



« Quand vous pouvez avoir des interactions et que tout ce qui compte est ce que vous voulez faire et ce que vous avez envie de faire, et lorsque vous vous habituez à avoir des relations avec quelque chose qui n'a pas de libre arbitre, qui n'a pas d'ambitions indépendantes, ou avec votre belle-famille ou des amis que vous n'aimez pas, alors sortir et avoir des relations avec des êtres humains et utiliser l'empathie va être un travail plus difficile », a déclaré Kleeman à propos de sa visite dans les locaux d’Abyss Creations au média Daily Star Online. La société est-elle préparée à ces changements ? Faut-il interdire les sexbots ?



« Je pense que le danger de ces robots est leur capacité à faire travailler l'empathie plus dur parce que nous n'aurons pas besoin de l'utiliser autant dans nos relations avec ces robots », a-t-elle ajouté. « Les êtres humains sont des gens compliqués, une relation avec un être humain implique un compromis, une relation avec un robot n'implique pas de compromis ».



