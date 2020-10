Les nouvelles annonces de NVIDIA sur les dernières innovations de l'entreprise DPU, DGX, IA, Cloud, Azure, science des données... 0PARTAGES 4 0 Au cours de son discours d'ouverture de la GTC virtuelle, Jensen Huang, CEO de NVIDIA, a fait plusieurs annonces sur les dernières innovations de l’entreprise fondées sur l'IA et la science des données.



NVIDIA présente une nouvelle famille de DPU, BlueField



DPU - unité de traitement des données - NVIDIA dévoile un nouveau type de processeur - supporté par DOCA, une nouvelle architecture de centre de données sur puce qui permet des performances de pointe en matière de réseau, de stockage et de sécurité.

Adoption généralisée des DPU NVIDIA - Les principaux fabricants de serveurs dans le monde -- dont ASUS, Atos, Dell Technologies, Fujitsu, GIGABYTE, H3C, Inspur, Lenovo, Quanta/QCT et Supermicro -- ont prévu d'intégrer les DPU NVIDIA dans leurs solutions de serveurs professionnels.

Kit de développement logiciel NVIDIA DOCA - Le nouveau kit de développement logiciel NVIDIA DOCA permet aux développeurs de créer des applications sur des services d'infrastructure de centre de données accélérés par les DPU, tout comme le modèle de programmation NVIDIA CUDA® permet aux développeurs de créer des applications accélérées par les GPU. DOCA fournit aux développeurs une plateforme complète et ouverte pour créer des applications logicielles réseau, permettant d’augmenter la capacité de stockage, la protection et la gestion de données, en s’exécutant avec la famille de DPU BlueField.





Les leaders technologiques mondiaux adoptent la plateforme d'intelligence artificielle NVIDIA EGX Edge pour le déploiement de l’IA de pointe au sein de chaque entreprise



La plateforme NVIDIA EGX AI - Des centaines de sociétés spécialisées dans la vision par ordinateur, la 5G, le CloudRAN, la sécurité et les outils de collaboration et réseaux font équipe avec les principaux fournisseurs d'infrastructure pour utiliser NVIDIA EGX et offrir une intelligence artificielle embarquée et évolutive à tous les secteurs d’activité.

Logiciel d'IA optimisé pour les systèmes Edge et les centres de données - Au cœur de la plateforme EGX se trouve une pile logicielle d’intelligence artificielle optimisée, disponible sur NVIDIA NGC™. Dans ce catalogue de logiciels offrant une gamme de kits d'outils de développement d’intelligences artificielles spécifiques à l'industrie et des modèles préformés pour faciliter la création et le déploiement d'applications d’IA sur NVIDIA-Certified systems™.

Déployer et gérer les serveurs EGX n'importe où - Pour simplifier et sécuriser le déploiement et la gestion des applications et modèles d'IA sur ces serveurs à grande échelle, NVIDIA a annoncé un programme d'accès anticipé à un nouveau service appelé NVIDIA Fleet Command™. Cette plateforme cloud hybride combine la sécurité et les capacités de traitement en temps réel de l’informatique en périphérie de réseau avec la gestion à distance et la simplicité d’usage du Software-as-a-Service.







NVIDIA lance des SuperPOD NVIDIA DGX prêts à l'emploi



Des supercalculateurs prêts à l'emploi - NVIDIA dévoile ses DGX SuperPOD destinés aux professionnels. Ce sont les premières infrastructures d’intelligence artificielle clé en main au monde. Parmi leurs principales caractéristiques, les SuperPOD offrent la possibilité aux organisations d'installer des supercalculateurs IA exceptionnellement puissants et très rapides - réduisant le temps de déploiement à quelques semaines seulement.

Une infrastructure de pointe pour l'innovation en matière d'IA - La solution DGX SuperPOD pour les entreprises est le fruit de plusieurs années de recherche et de développement afin de créer le système d'IA le plus avancé au monde capable d’alimenter l'ingénierie dans les domaines de l'automobile, de la santé, de l'IA conversationnelle, des systèmes de recommandation, des sciences des données et du graphisme informatique.

Déploiements d'IA entièrement intégrés, des systèmes aux logiciels - De la planification de capacité personnalisée et des services de conception des centres de données aux tests de performance des applications et à la formation des développeurs, la solution DGX SuperPOD est la voie la plus rapide vers l'innovation en matière d'IA à grande échelle. Chaque DGX SuperPOD est entièrement racké, empilé et configuré par des partenaires certifiés NVIDIA.





NVIDIA lance la plateforme de streaming vidéo Cloud-AI pour mieux connecter télétravailleurs et étudiants en distanciel dans un monde en plein chamboulement



NVIDIA Maxine AI Platform - La plateforme NVIDIA Maxine AI accélérée par GPU permet aux fournisseurs de vidéoconférence d'améliorer considérablement la qualité de la diffusion en continu pour des millions de personnes travaillant et étudiant à distance, avec en autres avancées, une résolution améliorée, une correction du regard, la création de sous-titres en direct.

L'efficacité révolutionnaire de l'IA réduit la bande passante pour améliorer la qualité des appels - La plateforme Maxine réduit considérablement la bande passante nécessaire pour les appels vidéo. Au lieu de diffuser en continu tout l'écran de pixels, le logiciel d'IA analyse les points clés du visage de chaque personne qui passe un appel, puis réanime intelligemment le visage dans la vidéo côté réception. La vidéo peut ainsi être diffusée en continu en monopolisant moins de données dans les deux sens.

Les fonctionnalités de l'IA améliorent les expériences de visioconférence - Les nouvelles percées des chercheurs de NVIDIA qui seront incluses dans Maxine donnent à la visioconférence l'aspect d'une conversation en face à face. Les fournisseurs de services de visioconférence pourront profiter des recherches de NVIDIA sur les GAN, ou réseaux adversaires générateurs, pour offrir une variété de nouvelles fonctionnalités comme l'alignement des visages, les avatars animés ou l'intégration d'assistants virtuels.





NVIDIA AI sur Microsoft Azure Machine ou comment apprendre à alimenter les suggestions grammaticales de l'éditeur Microsoft pour Word



Word Online - Microsoft lance un correcteur grammatical enrichi à l’IA, dorénavant à la portée de millions de personnes. La solution Microsoft Word s’appuie désormais sur NVIDIA Triton Inference Server, ONNX Runtime et Azure Machine Learning pour offrir une foule d'expériences intelligentes dans les applications de productivité Office.

Accroître sa productivité avec Office grâce à l'IA - Les utilisateurs des applications de productivité de Microsoft Office pourront découvrir la magie de l'intelligence artificielle. De nouvelles expériences permettant de gagner du temps leur seront proposées, notamment des suggestions grammaticales en temps réel, des questions et réponses dans les documents - pensez à la recherche de documents avec Bing - et des textes prédictifs pour aider à compléter les phrases.

Inférence haute performance avec Triton sur Azure Machine Learning - La pile d'exécution NVIDIA Triton permet d'effectuer des inférences de haute performance évolutives. Les utilisateurs d'Azure Machine Learning peuvent profiter de la prise en charge de Triton pour les cadres multiples, l'inférence en temps réel, en batch et en streaming, le batch dynamique et l'exécution simultanée.





