Une caméra IA confond la tête chauve d'un arbitre avec le ballon et le suit pendant un match de football. Les téléspectateurs suggèrent que le juge de touche porte un chapeau la prochaine fois 303PARTAGES 16 0 La technologie et le sport ont déjà une relation assez mitigée. Connectez-vous aux réseaux sociaux pendant un match de football et vous verrez probablement de multiples plaintes sur l'assistance vidéo à l’arbitrage (le dispositif vidéo qui permet à des arbitres assistants vidéo (en anglais Video Assistant Referees ou VAR) d'intervenir dans certaines situations d'arbitrage) et parfois sur la technologie de la ligne de but (adoptée par la FIFA en 2012 suite de plusieurs polémiques d'arbitrage sur des « buts fantômes », notamment lors de la Coupe du monde de football de 2010 (but non accordé aux Anglais face aux Allemands en huitièmes de finale), il s’agit d’un dispositif électronique qui permet de déterminer si un ballon a entièrement franchi la ligne de but ou non).



Les fans de l'équipe de football écossaise Inverness Caledonian Thistle FC ont connu un nouveau problème technologique hilarant lors d'un match le week-end dernier.



Pour mettre les choses en contexte, le club a annoncé il y a quelques semaines qu'il passait de l'utilisation d'opérateurs de caméra humains à des caméras contrôlées par l'IA :



« Après deux épreuves de test réussies au cours des 14 derniers jours, le club est heureux de pouvoir annoncer notre nouveau partenariat de diffusion en direct avec StreamAMG, en collaboration avec le SPFL et Pixellot.



« Ce nouveau partenariat passionnant signifie que ICTFC utilisera des images en direct fournies par le système de caméra Pixellot nouvellement installé au stade Caledonian. Le système Pixellot utilise des caméras avec une technologie intégrée de suivi de balle alimentée par l’IA pour produire des images HD en direct de tous les matchs du championnat SPFL à domicile au stade Caledonian, qui seront ensuite diffusées directement aux détenteurs de billets de saison ICTFC et à ceux qui achètent un match PPV via une plateforme de streaming centralisée chez StreamAMG.



« Les détenteurs d'un abonnement de saison ICTFC recevront un e-mail du club à l'adresse e-mail enregistrée de leur club au début de la semaine prochaine et cet e-mail comprendra un code personnalisé individuel, exclusif au siège dont vous disposez. Ce code exclusif vous permettra de vous connecter à ICTTV les jours de match pour voir nos matchs à domicile en direct et au fur et à mesure qu'ils se déroulent.



« L'e-mail comprendra des instructions sur la façon d'accéder à nos matchs à domicile diffusés en direct en ligne et comprendra également une liste de questions fréquemment posées (FAQ) et de réponses pour aider au bon déroulement de notre premier match de championnat à domicile la semaine prochaine contre Ayr United.



« Des détails sur la façon dont les fans de Caley Jags sans abonnement de saison pourront acheter un ticket pour le jour du jeu PPV seront également publiés la semaine prochaine. Ces billets pour un match unique seront au prix de 9,99 £ ».



Le club a donc fièrement annoncé que le système Pixellot se sert de caméras avec technologie IA intégrée de suivi de balle pour capturer des images HD de tous les matchs à domicile au stade Caledonian, qui seraient diffusés directement aux détenteurs de billets.



Seulement voilà : la caméra IA a semblé confondre une tête chauve au ballon pendant une grande partie du match, suivant à plusieurs reprises le juge de touche au lieu du match réel. De nombreux téléspectateurs se sont plaints de ne pas avoir pu voir leur équipe marquer un but parce que la caméra « n'arrêtait pas de penser que la tête chauve du juge de touche était la balle », et certains ont même suggéré que le club devrait fournir au juge de touche une coupe ou un chapeau.





« Inverness Caledonian Thistle n’emploie pas de caméraman, car sa caméra est programmée pour suivre le ballon tout au long du match. Le commentateur a dû s'excuser aujourd'hui tandis que la caméra ne cessait de confondre le ballon avec la tête du juge de touche... »

En l'absence de fans autorisés dans le stade en raison des restrictions de Covid-19, les fans de Inverness Caledonian Thistle FC et leurs adversaires Ayr United ne pouvaient regarder que les images retransmises par les caméras qui ont donc été principalement diffusées avec une vue de la tête du juge de touche, les moments les plus intéressants du match se déroulaient parfois hors du champ de la caméra, bien que certains fans aient vu cela comme un bonus étant donné la qualité habituelle des performances.





Comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessus, la caméra actionnée par l'IA suit en permanence la tête du juge de lignes, luttant particulièrement lorsque la balle tombe vers le sol près de lui.



Sources : réactions des téléspectateurs



Et vous ?



Que pensez-vous des caméras boostées à l'IA pour diffuser des images durant une compétition sportive en général et un match de football en particulier ?

Que pensez-vous des propositions des téléspectateurs qui suggèrent que les arbitres chauves devraient se couvrir à l'aide d'un chapeau par exemple ? La même chose devrait-elle être appliquée si un joueur venait à être chauve ?

Que pensez-vous de la qualité de la prise d'image ?



Voir aussi :



L'intelligence artificielle de Facebook censure une publicité pour des graines d'oignon, au motif de ce qu'elle l'a jugée "ouvertement sexuelle"

Un nombre croissant d'entreprises reconnaissent la nécessité d'une intelligence artificielle éthique et de confiance mais les progrès en la matière restent inégaux, selon Capgemini

66 % des organisations ont augmenté ou n'ont pas modifié leurs investissements en matière d'intelligence artificielle depuis le début de la COVID-19, selon Gartner La technologie et le sport ont déjà une relation assez mitigée. Connectez-vous aux réseaux sociaux pendant un match de football et vous verrez probablement de multiples plaintes sur l'assistance vidéo à l’arbitrage (le dispositif vidéo qui permet à des arbitres assistants vidéo (en anglaisou VAR) d'intervenir dans certaines situations d'arbitrage) et parfois sur la technologie de la ligne de but (adoptée par la FIFA en 2012 suite de plusieurs polémiques d'arbitrage sur des « buts fantômes », notamment lors de la Coupe du monde de football de 2010 (but non accordé aux Anglais face aux Allemands en huitièmes de finale), il s’agit d’un dispositif électronique qui permet de déterminer si un ballon a entièrement franchi la ligne de but ou non).Les fans de l'équipe de football écossaise Inverness Caledonian Thistle FC ont connu un nouveau problème technologique hilarant lors d'un match le week-end dernier.Pour mettre les choses en contexte, le club a annoncé il y a quelques semaines qu'il passait de l'utilisation d'opérateurs de caméra humains à des caméras contrôlées par l'IA :« Après deux épreuves de test réussies au cours des 14 derniers jours, le club est heureux de pouvoir annoncer notre nouveau partenariat de diffusion en direct avec StreamAMG, en collaboration avec le SPFL et Pixellot.« Ce nouveau partenariat passionnant signifie que ICTFC utilisera des images en direct fournies par le système de caméra Pixellot nouvellement installé au stade Caledonian. Le système Pixellot utilise des caméras avec une technologie intégrée de suivi de balle alimentée par l’IA pour produire des images HD en direct de tous les matchs du championnat SPFL à domicile au stade Caledonian, qui seront ensuite diffusées directement aux détenteurs de billets de saison ICTFC et à ceux qui achètent un match PPV via une plateforme de streaming centralisée chez StreamAMG.« Les détenteurs d'un abonnement de saison ICTFC recevront un e-mail du club à l'adresse e-mail enregistrée de leur club au début de la semaine prochaine et cet e-mail comprendra un code personnalisé individuel, exclusif au siège dont vous disposez. Ce code exclusif vous permettra de vous connecter à ICTTV les jours de match pour voir nos matchs à domicile en direct et au fur et à mesure qu'ils se déroulent.« L'e-mail comprendra des instructions sur la façon d'accéder à nos matchs à domicile diffusés en direct en ligne et comprendra également une liste de questions fréquemment posées (FAQ) et de réponses pour aider au bon déroulement de notre premier match de championnat à domicile la semaine prochaine contre Ayr United.« Des détails sur la façon dont les fans de Caley Jags sans abonnement de saison pourront acheter un ticket pour le jour du jeu PPV seront également publiés la semaine prochaine. Ces billets pour un match unique seront au prix de 9,99 £ ».Le club a donc fièrement annoncé que le système Pixellot se sert de caméras avec technologie IA intégrée de suivi de balle pour capturer des images HD de tous les matchs à domicile au stade Caledonian, qui seraient diffusés directement aux détenteurs de billets.Seulement voilà : la caméra IA a semblé confondre une tête chauve au ballon pendant une grande partie du match, suivant à plusieurs reprises le juge de touche au lieu du match réel. De nombreux téléspectateurs se sont plaints de ne pas avoir pu voir leur équipe marquer un but parce que la caméra « n'arrêtait pas de penser que la tête chauve du juge de touche était la balle », et certains ont même suggéré que le club devrait fournir au juge de touche une coupe ou un chapeau.En l'absence de fans autorisés dans le stade en raison des restrictions de Covid-19, les fans de Inverness Caledonian Thistle FC et leurs adversaires Ayr United ne pouvaient regarder que les images retransmises par les caméras qui ont donc été principalement diffusées avec une vue de la tête du juge de touche, les moments les plus intéressants du match se déroulaient parfois hors du champ de la caméra, bien que certains fans aient vu cela comme un bonus étant donné la qualité habituelle des performances.Comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessus, la caméra actionnée par l'IA suit en permanence la tête du juge de lignes, luttant particulièrement lorsque la balle tombe vers le sol près de lui.Sources : Inverness Caledonian Thistle FC Que pensez-vous des caméras boostées à l'IA pour diffuser des images durant une compétition sportive en général et un match de football en particulier ?Que pensez-vous des propositions des téléspectateurs qui suggèrent que les arbitres chauves devraient se couvrir à l'aide d'un chapeau par exemple ? La même chose devrait-elle être appliquée si un joueur venait à être chauve ?Que pensez-vous de la qualité de la prise d'image ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 4 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Membre extrêmement actif https://www.developpez.com



Comme quoi on met beaucoup d'espoir dans l'IA.

on en a encore la preuve. IA n'est pas intelligence. ce n'est qu'un algorithme, qui, si mal conçu peut faire ni'mporte quoi 4 0 Trop drole haha.Comme quoi on met beaucoup d'espoir dans l'IA.on en a encore la preuve. IA n'est pas intelligence. ce n'est qu'un algorithme, qui, si mal conçu peut faire ni'mporte quoi Membre confirmé https://www.developpez.com 2 0 Un fix rapide de ce bug serait de changer la couleur du ballon Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par fab256 Envoyé par Un fix rapide



0 0 Il faudrait que le système reconnaisse les corps et après on pourrait lui dire qu'un ballon n'est pas attaché à un corps. (quoi que parfois le ballon roule sur le joueur, donc ça ne fonctionnerait peut-être pas non plus) Membre habitué https://www.developpez.com 0 0 Pas très fut-fute cette soit disant "IA", sachant qu'un ballon de foot officiel a des caractéristiques bien précises... (couleur, diamètre, hormis la forme). Cette "IA" focalisait sur une "boule" et elle a trouvée... celle de l'arbitre !