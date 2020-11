2021 est l'année qui fera briller l'intelligence artificielle Selon les prévisions de Forrester 0PARTAGES 2 0 L'IA est transformationnelle. L'IA est passionnante. L'IA est mystérieuse. L'IA est effrayante. L'IA est omniprésente. Ce récit oscillant a été entendu au cours des dernières années mais en cette année sans précédent, une chose est devenue claire : les entreprises doivent trouver un moyen d'appliquer l'IA de manière sûre, créative et audacieuse pour en sortir plus fortes à court et à long terme. L'année 2020 a donné aux dirigeants l'élan, né de la nécessité et de la confiance, pour adopter l'IA avec toutes ses imperfections.



Les problèmes liés à l'IA demeurent : manque de confiance, mauvaise qualité des données, manque de données pour certains, et manque d'outils et de talents appropriés. En 2021, les entreprises et les dirigeants de niveau C s'attaqueront de front à certains de ces défis, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils doivent le faire.





En 2021, Forrester prévoit :



L'IA et l'apprentissage machine (ML) imprègneront les nouveaux cas d'utilisation et les nouvelles expériences. En 2021, les entreprises les plus sérieuses pousseront l'IA vers de nouvelles frontières, telles que les réunions holographiques pour le travail à distance et la fabrication personnalisée à la demande. Elles joueront la planification stratégique, construiront des simulations dans la salle du conseil d'administration et passeront à des expériences de pointe intelligentes. De plus, les retardataires utiliseront l'apprentissage automatique sans code (AutoML) pour mettre en œuvre cinq, 50 ou 500 cas d'utilisation de l'IA plus rapidement, devançant ainsi leurs concurrents grâce à des équipes scientifiques compétentes et bien implantées qui adoptent une approche traditionnelle de la ML, fondée sur le code.





Il y aura davantage de progrès vers des données fiables pour l'IA. L'année 2021 mettra en évidence les bons, les mauvais et les mauvais côtés des données artificielles, qui se présentent sous deux formes : les données synthétiques qui permettent aux utilisateurs de créer des ensembles de données pour l'IA d'entraînement et les données factices qui font le contraire ; elles perturbent les données d'entraînement pour perturber délibérément l'IA. Les entreprises sont également confrontées à une pression croissante de la part des groupes d'intérêt des consommateurs et des régulateurs pour prouver la lignée des données pour l'IA, y compris les pistes d'audit des données pour assurer la conformité et l'utilisation éthique. En 2021, la chaîne de blocage et l'IA commenceront à unir leurs forces plus sérieusement pour soutenir la provenance, l'intégrité et le suivi de l'utilisation des données.







