L'IA, les robots et les "fermes verticales" intègrent l'agriculture pour produire 400 fois plus de rendement, En utilisant 95 % moins d'eau et 99 % moins d'espace 0PARTAGES 6 0 Les agriculteurs exploitants de fermes horizontales ont beaucoup innové ces dernières années en utilisant de nouveaux outils pour améliorer ou faciliter l'agriculture. Cependant, les "fermes plates" ou horizontales utilisent encore beaucoup d'eau et de terre. Tandis qu'une "ferme verticale" de la société Plenty peut produire la même quantité de fruits et de légumes qu'une ferme plate de 720 acres (environ 291 hectares), mais sur seulement sur 2 acres (environ 0,8 hectare), en utilisant les robots et l’intelligence artificielle. Selon Nate Storey, cofondateur de Plenty, l'avenir des fermes est vertical.



Les acteurs de "l’agriculture plate", comme l'appelle Storey, utilisent des drones et des robots pour améliorer l'entretien des cultures, tandis que l'intelligence artificielle est également en hausse, avec plus de 1 600 startups et des investissements totaux atteignant des dizaines de milliards de dollars. Plenty est l'une de ces startups. Pendant que les fermes plates utilisent beaucoup d'eau et de vastes superficies de terre pour produire une certaine quantité de production, une ferme verticale de Plenty peut produire la même quantité de fruits et de légumes en utilisant 95 % moins d'eau et 99 % moins d'espace.





Plenty est une startup d’AgTech de San Francisco, cofondée par Nate Storey, qui réinvente les fermes et l'agriculture. Dans une interview accordée au journaliste John Koetsier, Storey, qui est également le directeur scientifique de l'entreprise, affirme que l'avenir des fermes est vertical et intérieur de sorte que les aliments peuvent pousser partout dans le monde, tout au long de l'année. La vision de l'avenir des fermes selon Plenty utilise également la robotique et l'IA pour améliorer continuellement la qualité de la croissance des fruits, des légumes et d’autres herbes.



« La réalité est qu'il y a cinq endroits dans le monde où l'on peut cultiver des fruits et légumes frais de manière vraiment économique, et toutes ces terres sont déjà utilisées », a expliqué Storey. « L'agriculture verticale existe parce que nous voulons augmenter la capacité mondiale de fruits et légumes frais, et nous savons que c'est nécessaire », a-t-il dit. « L'objectif de toute technologie devrait vraiment être de permettre la joie humaine, n'est-ce pas ? » a demandé Storey lors de l’interview.



Selon Storey, les Américains ne mangent que la moitié des fruits et légumes frais qu'ils devraient consommer, et au niveau mondial, c'est encore pire : 30 % en moyenne. Dans les pays riches, l'absence d'un régime alimentaire sain se traduit par une augmentation des taux d'obésité, de diabète et d'autres problèmes de santé ; dans les pays pauvres, il se peut qu'il n'y ait pas assez de nourriture, quelle qu'elle soit, pour tout le monde.



En outre, certains pays dont les terres cultivables sont limitées ou dont les conditions de culture sont mauvaises, comme les déserts, sont confrontés à des risques existentiels lorsqu'ils ne peuvent pas contrôler leur propre approvisionnement alimentaire.



« Si vous êtes une nation dans ce monde qui a une sécurité alimentaire limitée, vous devez tout importer, la valeur de votre nourriture est très différente de ce qu'elle est ici aux États-Unis », dit Storey. « Ce qui signifie que ce que vous êtes prêt à payer pour cela est très différent. Et ce que vous êtes prêt à payer pour cette indépendance et ce contrôle est tout à fait différent ».



La ferme intérieure au climat contrôlé de Plenty comporte des rangées de plantes poussant à la verticale, suspendues au plafond. Des lumières LED qui imitent le soleil les éclairent, des robots les déplacent et l'intelligence artificielle (IA) gère toutes les variables de l'eau, de la température et de la lumière, et apprend et optimise en permanence comment faire pousser des cultures plus importantes, plus rapidement et de meilleure qualité. Ces caractéristiques futuristes garantissent une croissance parfaite de chaque plante tout au long de l'année, selon Storey. Les conditions sont si bonnes que la ferme produit 400 fois plus de nourriture par hectare qu'une ferme plate en plein air.





« Un rendement 400 fois plus élevé par acre de terre n'est pas seulement une amélioration progressive, et utiliser presque deux ordres de grandeur de moins d'eau est également essentiel à une époque de stress environnemental croissant et d'incertitude climatique. Tout cela change vraiment la donne, mais ce n'est pas le seul objectif ».



La production de proximité, un autre avantage de "l’agriculture verticale"



Un autre avantage de l'agriculture verticale, énuméré par Storey, est la production locale de nourriture. Les fruits et légumes ne sont pas cultivés à plus de 1 000 km d'une ville, mais dans un entrepôt proche. Cela signifie que de nombreux kilomètres de transport sont supprimés, ce qui permet de réduire les émissions de CO2 et les prix pour les consommateurs de millions de tonnes par an. Les fruits et légumes importés sont plus chers, ce qui désavantage les plus démunis de la société sur le plan nutritionnel. Pour Storey, les fermes verticales pourraient résoudre ce problème.



« Les ruptures de la chaîne d'approvisionnement résultant de la pandémie de covid-19 et les perturbations naturelles comme les incendies de forêt de cette année en Californie démontrent la nécessité d'un approvisionnement prévisible et durable de produits ne pouvant provenir que de l'agriculture verticale », a déclaré Storey.



Déstresser les plantes est une clé pour le changement, selon le directeur scientifique Plenty : « Notre problème est que nous devons pousser les rendements et la qualité à un point tel que nous devons éliminer tout stress des plantes », a expliqué Storey. « C'est vraiment difficile, il s'avère. Tout le monde peut cultiver des plantes à faible rendement, ce n'est pas difficile. Les plantes sont préparées pour résister à beaucoup de choses. Mais essayer de les faire pousser à des taux de croissance et des qualités sans précédent... c'est vraiment difficile, en fait ».



Storey dit que c'est comme « construire une navette spatiale ». Il y a des millions de pièces, des millions de gènes, et les plantes ont tendance à faire « toutes sortes de choses sauvages ». « C'est une sorte d'arrogance humaine moderne de penser que nous avons tout sous contrôle », ajoute-t-il.



La startup est assez précoce dans sa mission qui consiste à réinventer la façon dont les produits sont cultivés. Elle possède une ferme à San Francisco, surnommée Tigris, et une autre en construction à Compton, en Californie. De plus, la société a des plans d'expansion bien plus importants, utilisant 400 millions de dollars de capitaux injectés par des investisseurs comme Softbank, Jeff Bezos d'Amazon, et l'ancien président de Google, Eric Schmidt.





Il faut noter que Plenty a aussi beaucoup de concurrence, et pas seulement de la part des fermes de l'Iowa, du Nebraska et de la Californie. AeroFarms et BrightFarms sont deux concurrents américains dans le domaine de l'agriculture intérieure, tandis qu'InFarm et Agricool font partie des concurrents européens. D'autres, comme FreightFarms, se concentrent sur la culture de denrées alimentaires dans des conteneurs maritimes. L'idéal serait que Plenty diversifie ses cultures, et ouvre des fermes verticales partout aux États-Unis et au-delà.



Selon un commentateur, bien que la culture verticale soit une solution de production locale, elle n’est pas une solution à la pénurie alimentaire. « Jusqu'à présent, tous ceux qui cultivent à la verticale font des cultures qui sont presque entièrement composées d'eau, car ce sont les seules qui poussent assez vite pour être rentables. Ils les vendent ensuite aux riches qui paient 5 fois plus pour le goût et le sentiment de manger local. Il s'agit d'un produit de qualité différenciée, et non d'une solution à la pénurie ou à la sécurité alimentaire », a-t-il écrit. « Tant que quelqu'un ne pourra pas faire de cultures de rente, l’agriculture verticale ne fera pas de différence », a-t-il ajouté. Et vous, qu’en pensez-vous ?



Source : Vidéo de l’interview de Nate Storey



Et vous ?



Que pensez-vous des "fermes verticales" de Plenty qui utilise l’IA et les robots ?

Pensez-vous que l’agriculture verticale et intérieure assistée par l’IA pourrait être une solution de sécurité alimentaire ?



Et vous, qu'en pensez-vous ?

Source : Vidéo de l'interview de Nate Storey

On n'a pas fini de bouffer de la "merde"...