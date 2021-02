Kim Kwang-seok Kim Kwang-seok

Le système d'intelligence artificielle vocale - Singing Voice Synthesis (SVS) - a appris 20 chansons de Kim grâce à un outil d'entraînement avec plus de 700 chansons coréennes pour améliorer la précision, afin que le système puisse imiter une nouvelle chanson dans le style de Kim, selon la société d'intelligence artificielle Supertone qui a recréé la voix du chanteur disparu.Dans le cadre d'une émission télévisée qui sera diffusée vendredi par la chaîne sud-coréenne SBS,, la voix du défunt chanteur est utilisée pour interpréter "I miss you", une ballade publiée en 2002 par le célèbre chanteur du pays, Kim Bum-soo., a déclaré Kim Min-ji, une productrice de l'émission., a-t-elle ajouté.Pour être précis, il était important que la voix et la performance soient suffisamment ressenties, a déclaré Nam Sang-moon, producteur en chef du spectacle., a déclaré Nam.Les craintes liées à l'IA en termes de droits d'auteur et d'éventuelles violations de l'éthique doivent être prises en compte mais ne doivent pas éclipser l'ensemble du domaine, ont déclaré les producteurs., a déclaré M. Nam.Un résident de Séoul, cependant, n'était pas d'accord.a déclaré Im Uk-jin, 29 ans.Source : SupertoneQu'en pensez-vous ?Quelle est votre opinion sur le système d'intelligence artificielle vocale ?