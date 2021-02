En effet, la communication non-verbale a toujours été importante et révélatrice lors des réunions physiques afin de discerner un avis positif d’un avis négatif, de ressentir des potentiels incompréhensions… Malheureusement, ces rencontres se sont rarifiées suite au développement du télétravail. Elles se font maintenant via des plateformes collaboratives.Grâce à l’Intelligence Artificielle, Webex traduit un simple mouvement de la main devant la caméra (pouce vers le haut, vers le bas, applaudissement, lever de la main) pour représenter les réactions sous forme d’icône à l’écran, sans aucun clavier. La « reconnaissance des gestes » va permettre à chacun des participants d’une réunion, d’exprimer son opinion d’un seul geste. Désormais, en un coup d’œil, il est facile de scanner l’ensemble des participants pour avoir un retour, et même les plus introvertis d’entre nous peuvent réagir. Pour cela, il suffit d’activer dans Webex la fonctionnalité en cliquant sur le bouton de réaction, et cliquer sur « reconnaître les gestes ».Xavier Hemery, Head of Collaboration Technical Expertise Collaboration Architecture – Cisco France, commente:Source : Cisco Que pensez-vous de cette fonctionnalité de reconnaissance de gestes pour Cisco Webex ?Qu'attendez-vous de l'IA pour le développement des plateformes collaboratives ?