Explicabilité de l'IA : D'ici 2023, plus de 40 % des systèmes décisionnels d'IA axés sur les consommateurs dans les secteurs de la finance, des soins de santé, de l'administration et autres secteurs réglementés comprendront des dispositions visant à expliquer leur analyse et leurs décisions.





Développement alimenté par l'IA : D'ici 2025, le nombre d'analystes de données et de scientifiques qui adopteront AutoML pour le pipeline d'apprentissage machine de bout en bout, de la préparation des données au déploiement des modèles, aura doublé.





Adoption de l'AIOps : D'ici 2025, AIOps deviendra la nouvelle norme pour les opérations informatiques, avec au moins 40 % des grandes entreprises qui adopteront les solutions AIOps pour automatiser les principaux processus de gestion des systèmes et des services informatiques.





IA neuro-symbolique : d'ici 2026, 20% de toutes les solutions d'IA seront plus proches de l'AGI - en utilisant des techniques neuro-symboliques qui combinent l'apprentissage profond avec des méthodes symboliques pour créer une prise de décision solide à l'image de l'homme.





IA Enabled Edge Computing : D'ici 2024, 50 % des entreprises utiliseront des modèles analytiques et d'intelligence artificielle à différents niveaux et 30 % de ces applications d'intelligence artificielle de pointe seront accélérées par des accélérateurs hétérogènes.





Les organisations en Inde ont déclaré que l'amélioration numérique des produits, des services et de l'expérience client était la priorité numéro un pour 2021-22. Les organisations cherchent à améliorer les engagements numériques d'abord et à libérer la vraie valeur des données générées par leur écosystème. L'intelligence artificielle devient essentielle pour ces organisations afin de mieux comprendre les opérations commerciales, les produits/services, les expériences et/ou les écosystèmes., explique Rishu Sharma, analyste principal, Cloud et IA, IDC Inde.Voici quelques-unes des principales prévisions de l'IA qui auront un impact sur les acheteurs et les fournisseurs de technologies en Inde en 2021 et au-delà :, explique Swapnil Shende, analyste de marché principal chez IDC India.Source : IDCQue pensez-vous de ces prévisions ?Sont-elles réalistes ?