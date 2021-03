Alors, les chauffeurs d'Amazon se retrouvent-ils piégés ?





Comment Amazon veut sécuriser son réseau de livraison

Début février, Amazon annonçait à ses chauffeurs l'arrivée d'un "surveillant" par comme les autres : une caméra alimentée par l'IA installée dans leur camionnette qui se chargera de garder un œil sur eux tout le long de leur trajet de livraison. Ça a tout de suite été la panique dans le rang des concernés, car les caméras vont les enregistrer 100 % du temps pendant qu'ils sont en route et signaleront une série d'infractions à la sécurité, notamment le non-respect d'un stop, les excès de vitesse et la conduite distraite. De son côté par contre, le détaillant affirme que les caméras l'aideront à améliorer la sécurité de son réseau de livraison.La grogne a continué depuis ce temps, mais Amazon n'entend pas renoncer à cette réforme de son réseau de livraison et vient de jouer un coup de maître. Aux États-Unis, tous les livreurs doivent signer cette semaine un formulaire de "consentement biométrique" qui autorise le géant technologique à utiliser ses caméras alimentées par l'IA pour accéder à la localisation, aux mouvements et à leurs données biométriques. Si les chauffeurs-livreurs de l'entreprise, qui sont environ actuellement environ 75 000 aux États-Unis, refusent de signer ce formulaire, ils perdent purement et simplement leur emploi.Le formulaire exige que les conducteurs acceptent la reconnaissance faciale et d'autres données biométriques dans les camions qu'ils conduisent. Plus précisément, les données que les conducteurs doivent consentir à collecter comprennent des photographies utilisées pour vérifier leur identité ; la localisation et les mouvements du véhicule (y compris "les kilomètres parcourus, la vitesse, l'accélération, le freinage, les virages, la distance de suivi") ; les "infractions potentielles au Code de la route" (comme les excès de vitesse, le non-respect des panneaux d'arrêt et les ceintures de sécurité défaites).Elles surveilleront aussi "le comportement potentiellement risqué du conducteur, comme la distraction ou la somnolence au volant". « Amazon peut utiliser certaines technologies qui traitent des informations biométriques, y compris la technologie des caméras de sécurité embarquées qui collecte votre photographie dans le but de confirmer votre identité et de vous connecter à votre compte conducteur », peut-on lire dans le formulaire. « En utilisant votre photographie, cette technologie peut créer des informations biométriques, et collecter, stocker et utiliser les informations biométriques de ces photographies ».C'est ce dernier point qui semble être le plus contesté. Ce niveau de microgestion, et la possibilité pour les systèmes d'IA de se tromper, provoque la colère de certains conducteurs. Un conducteur qui s'est adressé à la fondation Thomson Reuters au début du mois a déclaré que ces caméras constituaient une "invasion de la vie privée". « Nous sommes ici à travailler toute la journée, en faisant déjà de notre mieux », a déclaré à la publication le chauffeur, Henry Search, 22 ans. « Les caméras sont juste un autre moyen de nous contrôler », a-t-il ajouté. Celui-ci a démissionné de son poste de livreur chez le détaillant.Les caméras dont il s'agit ont été conçues par la société Netradyne. Les données qu'elles collectent sont analysées et le système peut fournir un retour d'information en temps réel. Par exemple, en cas de somnolence au volant, le système peut indiquer au conducteur de faire une pause ou de garder les yeux sur la route. Auparavant, le déploiement de ce type de technologie par Amazon s'est surtout concentré sur ses employés d'entrepôt, où des travailleurs appelés "préparateurs" doivent remplir des commandes tout en étant chronométrés par des scanners portatifs.La société a breveté des bracelets qui suivent même les mains des travailleurs en temps réel. La rumeur a couru que ces bracelets utilisent un retour haptique pour amener les travailleurs à saisir un article incorrect. En outre, Amazon a récemment étendu son utilisation de techniques de "gamification" avec option d'adhésion, qui incite les travailleurs à fournir des efforts toujours plus importants en échange de récompenses numériques. Lorsque les caméras de surveillance des chauffeurs ont été introduites en février, Amazon a déclaré qu'il s'agit juste de sécuriser davantage le trajet des livreurs, ainsi que les chauffeurs eux-mêmes.« Les caméras Netradyne sont utilisées pour aider à assurer la sécurité des conducteurs et des communautés où nous livrons », a déclaré Deborah Bass, porte-parole d'Amazon. « Nous avons piloté la technologie d'avril à octobre 2020 sur plus de 3 millions de kilomètres de routes de livraison et les résultats ont produit des améliorations remarquables de la sécurité des conducteurs et de la communauté. Les accidents ont diminué de 48 %, les violations de panneaux d'arrêt ont diminué de 20 %, la conduite sans ceinture de sécurité a diminué de 60 % et la distraction au volant a diminué de 45 % ».« Ne croyez pas les critiques intéressés qui prétendent que ces caméras sont destinées à autre chose que la sécurité », a-t-elle ajouté. Par ailleurs, il est important de noter que, techniquement, les chauffeurs ne sont même pas employés par Amazon, mais par environ 800 entreprises, connues sous le nom de partenaires de service de livraison qui opèrent à partir des stations de livraison d'Amazon. Pourtant, Amazon contrôle de nombreux aspects des conditions de travail de ses chauffeurs, de leur formation à leurs uniformes en passant par leurs quotas de livraison.« J'ai eu un chauffeur qui a refusé de signer », a déclaré le propriétaire d'une agence de livraison collaborant avec Amazon dans le nord-ouest du Pacifique. Il a parlé sous couvert de l'anonymat, car il craignait des représailles de la part d'Amazon. « C'est une conversation déchirante quand quelqu'un vous dit que vous êtes sa personne préférée pour laquelle il a travaillé, mais Amazon les microgère trop », a-t-il ajouté.Source : Formulaire de consentement biométrique d'Amazon Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients de ces caméras ?Les partenaires d'Amazon devraient-ils le laisser décider des conditions de travail des livreurs ?