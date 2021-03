Sam Altman – Cofondateur et PDG d'OpenAI

La révolution de l’intelligence artificielle sera tellement importante dans les années à venir qu’elle rendra possible le partage d'une partie de la richesse qu’elle générera. C'est ce qu'a affirmé Sam Altman, cofondateur d'OpenAI, une organisation à but non lucratif spécialisée dans l'intelligence artificielle, dans un article publié un peu plus tôt ce mois. Selon lui, l'IA créera tellement de richesses que chaque adulte aux États-Unis pourrait être payé 13 500 dollars par an grâce à cette manne, et ce dès les 10 prochaines années. Altman appelle le gouvernement à adapter sa politique afin de permettre à l'IA de « rendre la société du futur beaucoup moins divisée ».Alors que plusieurs rapports disent que l'IA constitue une menace contre l'emploi dans les années à venir, Sam Altman pense que tous les citoyens de plus de 18 ans recevraient un paiement à la fois en dollars et en actions d'entreprises grâce à l’IA. Les gens pourraient faire ce qu'ils veulent avec cet argent, a-t-il expliqué dans son article. Altman appelle cela une "révolution de l'IA", et la compare par son ampleur aux révolutions technologiques agricole, industrielle et informatique.« Mon travail à OpenAI me rappelle chaque jour l'ampleur du changement socio-économique qui se produira plus tôt que la plupart des gens ne le croient », a déclaré le CEO de la société basée à San Francisco. « Les logiciels capables de penser et d'apprendre feront de plus en plus le travail que les gens font actuellement ». « Les progrès technologiques que nous ferons au cours des 100 prochaines années seront bien plus importants que tout ce que nous avons fait depuis que nous avons maîtrisé le feu et inventé la roue », a-t-il écrit.Selon l’article, l'IA permettra aux programmes informatiques de « lire des documents juridiques » et de « donner des conseils médicaux » au cours des cinq prochaines années ; dans les dix prochaines années, les ordinateurs « feront du travail à la chaîne » et « deviendront peut-être même des compagnons », a écrit Altman. « Et dans les décennies suivantes, [l'IA] fera presque tout, y compris faire de nouvelles découvertes scientifiques qui élargiront notre concept de "tout" ».À mesure que le rythme de développement s'accélère, l'IA « créera une richesse phénoménale », mais dans le même temps, le prix du travail « tombera vers zéro », a déclaré Altman. « Cela semble utopique, mais c'est quelque chose que la technologie peut offrir (et dans certains cas, c'est déjà le cas). Imaginez un monde où, pendant des décennies, tout – logement, éducation, nourriture, vêtements, etc. – deviendrait deux fois moins cher tous les deux ans ».Si l’IA va créer de la richesse pour chaque adulte aux États-Unis dans le futur, le gouvernement doit réagir en fonction des progrès technologiques. « Si la politique publique ne s'adapte pas en conséquence, la plupart des gens se retrouveront dans une situation pire qu'aujourd'hui », a déclaré Altman. Toutefois, si le gouvernement collecte et redistribue la richesse que l'IA va générer, les gains de productivité exponentiels de l'IA pourraient « rendre la société du futur beaucoup moins divisée et permettre à chacun de participer à ses gains », affirme-t-il.Selon Altman, dans ce futur, où la richesse proviendra des entreprises et des terres, les gouvernements devraient taxer le capital, et non le travail, et ces taxes devraient être distribuées aux citoyens. Altman propose un fonds d'actions américain appelé "American Equity Fund" qui taxe les entreprises suffisamment grandes. Ce fonds serait capitalisé en taxant les entreprises au-dessus d'une certaine valeur de 2,5 % de leur valeur marchande chaque année, payable en actions transférées au fonds, et en taxant à hauteur de 2,5 % de la valeur de toutes les terres privées, payable en dollars.Ainsi, tous les citoyens de plus de 18 ans recevraient sur leurs comptes un paiement à la fois en dollars et en actions d'entreprises. Selon Altman, en donnant à chaque citoyen une propriété dans le pays, la société s'améliorerait pour tous. « Tous ceux qui possèdent une action d'Amazon veulent que le prix de l'action augmente. Comme les actifs individuels des gens augmentent en même temps que ceux du pays, ils ont littéralement intérêt à ce que leur pays se porte bien », a déclaré Altman.Avec ce système à l'esprit, dans 10 ans, les 250 millions d'adultes vivant en Amérique recevraient 13 500 dollars par an, selon Altman. Pour obtenir ce chiffre, Altman a estimé que les 50 000 milliards de dollars de valeur des entreprises américaines, calculés en fonction de la capitalisation boursière, et les 30 000 milliards de dollars de terres privées aux États-Unis devaient tous deux "doubler à peu près" au cours de la prochaine décennie.« Ce dividende pourrait être beaucoup plus élevé si l'IA accélère la croissance, mais même si ce n'est pas le cas, 13 500 dollars auront un pouvoir d'achat beaucoup plus important qu'aujourd'hui, car la technologie aura considérablement réduit le coût des biens et des services », a écrit Altman. « Et ce pouvoir d'achat effectif augmentera considérablement chaque année ».Selon Altman, Elon Musk a déjà fait allusion à un futur similaire en 2016. « Il y a une assez bonne chance que nous nous retrouvions avec un revenu de base universel, ou quelque chose comme ça, en raison de l'automatisation », a déclaré Musk. « Oui, je ne suis pas sûr de ce que l'on pourrait faire d'autre. Je pense que c'est ce qui se passerait ». Musk est cofondateur d'OpenAI, mais il a quitté le conseil d'administration en 2018 en invoquant le fait que Tesla devenait une entreprise d'IA à mesure qu'elle développait des capacités de conduite autonome.Cependant, il convient de noter que, que cela soit vrai ou non, avec le climat actuel d'acrimonie politique, il est certainement discutable que les législateurs fassent aboutir le plan du cofondateur d’OpenAI, en particulier dans un délai de dix ans. Si la politique gouvernementale devait s'adapter comme il se doit, cependant, la façon dont les gens passent leur temps serait également radicalement différente, a déclaré Altman.« Comme l'IA produit la plupart des biens et services de base dans le monde, les gens seront libérés pour passer plus de temps avec les personnes qu'ils aiment, prendre soin des gens, apprécier l'art et la nature, ou travailler pour le bien social », a écrit Altman. « Les changements à venir sont imparables », a ajouté Altman. « Si nous les embrassons et les planifions, nous pouvons les utiliser pour créer une société beaucoup plus juste, plus heureuse et plus prospère. L'avenir peut être presque inimaginablement grand ».« Un grand avenir n'est pas compliqué : nous avons besoin de la technologie pour créer plus de richesses, et de la politique pour les distribuer équitablement. Tout ce qui est nécessaire sera bon marché, et tout le monde aura assez d'argent pour pouvoir se le permettre. Comme ce système sera extrêmement populaire, les responsables politiques qui l'adopteront rapidement seront récompensés : ils deviendront eux-mêmes extrêmement populaires », a ajouté Altman.Source : Sam Altman L'IA permettra d'instaurer un revenu de base de 13 500 dollars par an dans 10 ans, selon Sam Altman. Qu’en pensez-vous ?Quels commentaires faites-vous du plan d’Altman pour parvenir à ce futur ?