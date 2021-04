Des ingénieurs ont transmis l'ancien catalogue de Nirvana à l’algorithme d'intelligence artificielle de Google, Magenta, qui l'a analysé à la recherche d'éléments récurrents, puis a développé un morceau entièrement nouveau. La voix dans "Drowned in the Sun" est cependant 100 % humaine, fournie par Eric Hogan, chanteur du groupe Nevermind d'Atlanta, qui reprend le répertoire de Nirvana. Mis à part cela, les créateurs de la chanson affirment que presque tout, des tournures de phrases à la performance téméraire de la guitare, est l'œuvre d'ordinateurs.La chanson n'est qu'une des sorties de Lost Tapes of the 27 Club, un projet développé par l'organisation à but non lucratif Over the Bridge, qui met en lumière les problèmes de santé mentale dans l'industrie musicale. Leur intention étant d'attirer l'attention sur la tragédie de la mort par suicide de Cobain et sur la manière dont les musiciens encore en vie peuvent se faire aider en cas de dépression.D'autres titres de Lost Tapes générés par l'IA s'inspirent de Jim Morrison, Jimi Hendrix et Amy Winehouse, qui, comme Cobain, sont morts à 27 ans. Selon Over the Bridge, 71 % des musiciens déclarent souffrir d'anxiété et de crises de panique, et 68 % ont connu la dépression, lit-on sur le site Web du projet. Les tentatives de suicide sont deux fois plus fréquentes dans l'industrie musicale que dans le grand public, d’après le groupe.« Ce problème n'a pas seulement été ignoré. Il a été romancé, par des choses comme le 27 Club – un groupe de musiciens dont les vies ont toutes été perdues à seulement 27 ans », a déclaré le groupe dans une déclaration.« Et si tous ces musiciens que nous aimons bénéficiaient d'un soutien en matière de santé mentale ? », a expliqué Sean O'Connor, qui fait partie du conseil d'administration d'Over the Bridge et qui travaille également comme directeur de la création chez l'agence de publicité Rethink. « D'une certaine manière, dans l'industrie de la musique, [la dépression] est normalisée et romancée... Leur musique est perçue comme une souffrance authentique ».Over The Bridge espère que le partage de ces "nouvelles" œuvres encouragera davantage d'initiés de l'industrie musicale à obtenir le soutien en matière de santé mentale dont ils ont besoin, « car même l'IA ne remplacera jamais la réalité ». En plus de "Drowned in the Sun", la liste des chansons du Lost Tapes of the 27 Club comprend "The Roads are Alive", inspirée par les Doors, "You're Gonna Kill Me", créée à partir du catalogue de Jimi Hendrix, et "Man I Know", la reprise par Magenta d'une chanson d'Amy Winehouse.Pour créer les chansons, O'Connor et son équipe ont fait appel au programme d'IA Magenta de Google, qui apprend à composer dans le style d'artistes donnés en analysant leurs œuvres. Google a lancé Magenta en 2016 en utilisant TensorFlow, l'énorme bibliothèque logicielle open source de la société axée sur les applications d'apprentissage profond, dans le but d'entraîner les machines à créer de la musique et de l'art.Au moins 20 chansons de chaque artiste ont été introduites dans le programme, qui en a analysé toutes les facettes, des paroles aux mélodies vocales en passant par les choix de notes et les riffs de guitare. Les chansons ont dû être dépouillées de leurs éléments individuels et saisies une par une, a expliqué O'Connor.« Nous avons pris 20 à 30 chansons de chacun de nos artistes sous forme de fichiers MIDI et nous les avons décomposées pour n'en retenir que l'accroche, le solo, la mélodie vocale ou la guitare rythmique, et nous les avons passées en revue une par une », a-t-il dit. « Si vous passez des chansons entières, [le programme] commence à s'embrouiller sur ce qu'il est censé faire. Mais si vous n'avez qu'un tas de riffs, il produira environ cinq minutes de nouveaux riffs écrits par l'IA, dont 90 % sont vraiment mauvais et inécoutables. Il faut donc commencer à écouter et à trouver les petits moments qui sont intéressants ».Pour générer les paroles, O'Connor et son équipe ont utilisé un réseau neuronal artificiel de manière similaire. Le processus n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, et bien qu'il soit facile de dire que l'IA a écrit la chanson, un élément humain est nécessaire tout au long du processus pour sélectionner les paroles et les phrases musicales qui sonnent de manière cohérente pour construire les chansons.« Il y a eu beaucoup d'essais et d'erreurs », a expliqué O'Connor, ajoutant que l'équipe a examiné « des pages et des pages » de paroles pour trouver des tournures de phrase qui correspondent syllabiquement aux mélodies vocales produites par Magenta.« Il était un peu plus difficile de s'attaquer aux instruments – Cobain ne favorisait pas les riffs facilement identifiables comme Morrison ou Hendrix. On avait tendance à obtenir un mur de son », a déclaré O'Connor à propos de la production inspirée par Nirvana. « Il n'y a pas vraiment de fil conducteur identifiable à travers toutes leurs chansons pour vous donner ce gros morceau de catalogue dont la machine pourrait s'inspirer pour créer quelque chose de nouveau ».L’équipe d’O'Connor a consacré environ un an à la recherche et au développement des chansons et six mois supplémentaires à la réalisation des enregistrements. Au fur et à mesure qu'ils travaillaient, ils recherchaient des fans de ces artistes pour les aider à détecter d'éventuels plagiats. Ils craignaient que l'air des Doors, "The Roads Are Alive", ne ressemble un peu trop à "Peace Frog" de ce groupe, mais ont finalement décidé que ce n'était pas le cas.En plus de sensibiliser les gens aux ressources en matière de santé mentale, Over the Bridge espère que le projet mettra l'accent sur la quantité de travail nécessaire pour créer de la musique d'IA. « Il y a une quantité démesurée de mains humaines au début, au milieu et à la fin pour créer quelque chose comme ça », a expliqué Michael Scriven, un représentant de Lemmon Entertainment dont le PDG fait partie du conseil d'administration d'Over the Bridge.Scriven a ajouté : « Beaucoup de gens pensent peut-être que l'[IA] va remplacer les musiciens à un moment donné, mais à ce stade, le nombre d'humains nécessaires pour arriver à un point où une chanson est écoutable est en fait assez important ».Il y aura sans doute des fans de ces artistes qui penseront que le projet est un sacrilège, a déclaré Hogan qui a prêté sa voix au projet. Mais Over the Bridge ne fait pas d'argent avec les chansons générées par l'IA. Les dons éventuels serviront à aider les musiciens et les initiés de l'industrie musicale qui luttent contre la maladie mentale.La musique générée par l'IA n'est pas nouvelle : en 2016, Sony a publié "Daddy's Car" , une chanson originale tirée de l'œuvre des Beatles. L'année suivante, des chercheurs ont créé un ordinateur "Bot Dylan" capable d'écrire sa propre musique folk. En 2020, Elis Weiss, étudiante en cinéma, a utilisé Calamity AI, un modèle d'apprentissage automatique capable de produire du contenu écrit, pour créer une "nouvelle" chanson pour la comédie musicale à succès Hamilton.« C'est terrifiant et étonnant. La réalité sera bientôt une chose que nous ne pourrons plus identifier », a écrit un commentateur. Et vous, qu’en pensez-vous ?Sources : Over the Bridge , Vidéos YouTubeQue pensez-vous du projet d’Over the Bridge qui crée des musiques inspirées des artistes décédés à 27 ans ?Quel est votre avis sur les musiques d’IA qui s’approchent des musiques originales des chanteurs ?L’IA va-t-elle pouvoir remplacer les musiciens à un moment donné ?