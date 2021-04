Microsoft a déclaré qu'il allait acquérir Nuance pour 56 dollars par action, soit une prime de 23 % par rapport au cours de clôture de l'action vendredi, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à 19,7 milliards de dollars. Cette transaction sera la deuxième plus grande acquisition jamais réalisée par Microsoft, après celle de 26,2 milliards de dollars pour le rachat de LinkedIn en 2016. Le PDG de Nuance, Mark Benjamin, continuera d'assumer ses fonctions et relèvera du responsable de l'IA et de l'informatique de Microsoft.Ces dernières années, Nuance a opéré un redressement stratégique sans précédent sous la direction de Mark Benjamin. Microsoft tente de s'implanter dans le secteur des soins de santé en vendant davantage de logiciels en Cloud aux hôpitaux et aux médecins. Depuis deux ans, Microsoft travaille avec Nuance sur un logiciel d'IA qui aide les cliniciens à saisir les discussions des patients et à les intégrer dans les dossiers médicaux électroniques, et combine les produits de la société de technologie vocale dans son application de chat Teams pour les rendez-vous de télésanté.« Nuance fournit la couche d'IA au point de prestation de soins de santé et est un pionnier dans l'application réelle de l'IA d'entreprise », a déclaré le PDG de Microsoft Satya Nadella dans le billet de blog lundi. « L'IA est la priorité la plus importante de la technologie, et les soins de santé sont son application la plus urgente. Ensemble, avec notre écosystème de partenaires, nous mettrons des solutions d'IA avancées entre les mains des professionnels du monde entier pour favoriser une meilleure prise de décision et créer des connexions plus significatives, tout en accélérant la croissance de Microsoft Cloud for Healthcare et de Nuance ».« L'accord avec Nuance serait un trophée pour Redmond », a déclaré Dan Ives, analyste chez Wedbush, faisant référence à Microsoft, dont le siège est à Redmond (Washington). « Nuance est au milieu d'un redressement stratégique sans précédent ces dernières années sous la direction du PDG Mark Benjamin et nous pensons que la société représente un atout unique sur le front des soins de santé pour Microsoft ».Pour parvenir à ces fins, Benjamin explique que l’accord arrive à point nommé. « Pour saisir cette opportunité, nous avons besoin de la bonne plateforme qui nous permettra d'offrir à nos clients et à nos partenaires des connexions plus personnelles, plus abordables et plus efficaces aux personnes et aux soins. La voie à suivre est clairement celle de Microsoft, qui propose des services Cloud intelligents à grande échelle et qui partage notre passion pour les technologies qui peuvent faire la différence. En même temps, cette combinaison offre une opportunité cruciale de fournir une valeur significative et certaine à nos actionnaires qui nous ont poussés et soutenus dans cette aventure ».Le rapport du week-end qui a faire état de l'accord entre Nuance et Microsoft, a précisé que les discussions étaient en cours et qu'elles pouvaient encore échouer. Bloomberg estimait la transaction à environ 16 milliards de dollars, selon une source familière avec le sujet. La société Nuance, dont la technologie de reconnaissance vocale a contribué au lancement de Siri, l'assistant d'Apple Inc, fabrique des logiciels pour des secteurs allant de la santé à l'industrie automobile.Sous la direction de Mark Benjamin, Nuance a recentré ses activités et s'est séparée d'activités périphériques, telles que Cerence, l'unité d'intelligence artificielle pour l'automobile qui a été séparée il y a deux ans. La société a également vendu sa division d'imagerie à Kofax (Thoma Bravo) pour 400 millions de dollars et s'est concentrée sur les partenariats avec les prestataires de soins de santé et les plus grandes entreprises de dossiers médicaux électroniques.Comme les logiciels d'IA parviennent de mieux en mieux à analyser le langage et à prédire les besoins médicaux, Nuance et Microsoft pourraient être en mesure de développer une technologie qui recherche certains mots dans les dossiers médicaux afin de faire de meilleures suggestions aux médecins pour les soins aux patients.« Cela peut vraiment aider Microsoft à accélérer la numérisation de l'industrie des soins de santé, qui a pris du retard par rapport à d'autres secteurs comme le commerce de détail et la banque », a déclaré Anurag Rana, analyste principal de Bloomberg Intelligence. « Le plus grand avantage à court terme que je peux voir est dans le domaine de la télésanté, où le produit de transcription de Nuance est actuellement utilisé avec Microsoft Teams ».Nuance, dont les produits comprennent le logiciel de reconnaissance vocale Dragon, a enregistré un bénéfice net de 91 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 1,48 milliard de dollars pour son exercice fiscal clos le 30 septembre, après avoir perdu 217 millions de dollars l'année précédente. Les actions de Nuance ont grimpé de 3,4 % cette année, conférant à l’entreprise une valeur marchande de près de 13 milliards de dollars.Avec une valeur marchande de 1,93 trillion de dollars, la plus importante au monde après Apple, Microsoft reste actif sur le front des transactions. Le mois dernier, il a été révélé que le géant des logiciels était en pourparlers pour acquérir Discord, une communauté de discussion sur les jeux vidéo, pour plus de 10 milliards de dollars. La société a également racheté le fabricant de jeux vidéo Zenimax Media pour 7,5 milliards de dollars en espèces dans le cadre d'une transaction conclue cette année.Microsoft s'est lancé dans l'IA il y a plusieurs dizaines d'années avec des projets de recherche et un cofondateur, Bill Gates, qui s'est très tôt concentré sur la recherche de moyens permettant aux gens de parler plus facilement aux ordinateurs en utilisant un anglais simple. L'année dernière, l'entreprise a dévoilé un énorme superordinateur pour le travail sur l'IA qui contenait 285 000 cœurs de processeur. En 2018, l'entreprise a acquis XOXCO , une startup qui développe une intelligence artificielle conversationnelle, également connue sous le nom de chatbots.L'acquisition de Nuance viendra compléter les efforts déployés ces dernières années, Microsoft ayant affecté des milliers d'employés à ses travaux sur l'IA et publié des outils que les clients peuvent utiliser pour créer des applications capables de comprendre et de traduire la parole, de reconnaître des images et de détecter des anomalies. L'entreprise considère l'IA comme un moteur essentiel des ventes futures de services Cloud.Cette acquisition pourrait également donner un coup de pouce à Microsoft, qui doit faire face à une concurrence féroce dans le domaine de l'IA, avec des rivaux tels que Google et Amazon.com qui investissent également massivement dans ce domaine.Source : Microsoft Que pensez-vous de l’acquisition par Microsoft de Nuance Communications pour près de 20 milliards de dollars ?Le rachat de Nuance confère-t-il à Microsoft une longueur d’avance significative sur ces concurrents sur le marché de l’IA, selon vous ?