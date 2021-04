Grâce à des capacités de pointe, le portefeuille de BMC Helix fournit de manière transparente des solutions unifiées de service informatique et de gestion des opérations qui permettent aux organisations de :



Travailler plus intelligemment grâce à des informations dérivées de l’IA qui permettent de hiérarchiser et de résoudre les problèmes rapidement et de manière proactive ;



D’être plus productifs et plus efficaces grâce à la réduction des reprises et à l’automatisation des processus manuels fastidieux ; et



D’offrir en permanence des expériences numériques performantes et un service ininterrompu grâce à une collaboration et une visibilité améliorées au sein des équipes de service informatique et d’opérations.



Réaliser un business axé sur les données en orchestrant les flux de travail d’applications et de données, du cloud au mainframe et tout ce qui se trouve entre les deux ;



Offrir une expérience client transcendante grâce à une plateforme ouverte pilotée par l’IA qui rejoint les équipes de gestion des services et des opérations ;



Adopter les pratiques DevOps d’entreprise dans les environnements mainframe pour livrer et développer le code plus rapidement ;



Appliquer l’automatisation partout pour réduire et potentiellement éliminer le temps nécessaire pour diagnostiquer un problème par l’analyse des causes probables ; et



Utiliser la cybersécurité adaptative en unissant la sécurité Mainframe et les flux de travail des opérations informatiques afin de détecter et de répondre plus rapidement aux menaces de sécurité.



déclare Shannon Kalvar, directrice de recherche chez IDC.La nouvelle plateforme BMC Helix aide les équipes d’entreprise, y compris les DevOps, à atteindre leurs objectifs de qualité, de rapidité et d’expérience convaincante grâce à des capacités d’observabilité et d’automatisation. Elle réunit les équipes de services informatiques et d’opérations en fournissant une interface utilisateur commune avec une visualisation riche qui étend la visibilité et le contexte, prend en charge le lancement croisé d’une solution à l’autre et offre des flux de travail automatisés configurables pour libérer des ressources et prendre rapidement des mesures correctives. Ces flux de travail peuvent être utilisés pour automatiser des tâches, comme le déploiement d’un logiciel demandé par un utilisateur ou la collecte de détails supplémentaires sur un incident à des fins d’enrichissement. Enfin, la plateforme prend en charge des environnements en évolution rapide et les maintient à jour grâce à des modèles de services dynamiques qui ajoutent des métriques, des événements et des topologies provenant de BMC et de solutions tierces.En appliquant le traitement du langage naturel de l’IA pour détecter automatiquement les groupes d’incidents récurrents, la solution BMC Helix réduit considérablement le temps d’investigation en déterminant la cause première et les autres impacts causaux et permet un transfert transparent de l’identification du problème à l’investigation et à la fermeture. Cette capacité permet de libérer les employés pour qu’ils se concentrent sur les problèmes à forte valeur ajoutée, de réduire la charge de gestion des incidents et de prévenir les impacts négatifs sur la performance et la disponibilité des services.BMC Helix rationalise la gestion proactive des problèmes en appliquant un traitement du langage naturel par l’IA pour détecter automatiquement les groupes d’incidents récurrents.La solution BMC Helix réduit le temps nécessaire pour enquêter et résoudre des groupes d’incidents en identifiant automatiquement les incidents liés à la même situation. Les utilisateurs peuvent collecter, corréler et appliquer l’intelligence pour analyser les événements en fonction des politiques afin de réduire le bruit des événements et de mieux comprendre le problème. L’analyse des causes probables peut alors être utilisée pour identifier la cause première, ce qui permet aux équipes de résoudre les problèmes plus rapidement, plus précisément et avec moins d’efforts.BMC Helix utilise AIOps pour fournir une analyse des causes probables centrée sur le service afin de déterminer la cause première et de réduire le temps moyen de réparation.BMC Helix indique les éléments de configuration et les événements connexes qui sont très probablement la cause première d’un impact potentiel sur les performances ou les services. Les utilisateurs peuvent analyser les données et identifier une seule mesure ou un groupe de mesures qui se comportent anormalement pour déclencher des événements et des notifications en conséquence.BMC Helix donne aux utilisateurs la possibilité d’utiliser de nouvelles visualisations conviviales, telles que les cartes thermiques et les vues en mosaïque, qui montrent l’état actuel d’un service d’entreprise. Cette vue en temps réel aide les équipes à éviter tout problème potentiel en fonction des tendances et augmente la performance, la disponibilité et la qualité des services.En outre, BMC Helix identifie les domaines et les opportunités d’optimisation et d’efficience dans la vitesse, la qualité et l’allocation des ressources du centre de services. Il aide également les utilisateurs à mieux comprendre les interdépendances entre les changements et les meilleures façons de mettre en œuvre de nouveaux services.Les utilisateurs peuvent aligner dynamiquement et optimiser en permanence les ressources d’infrastructure pour répondre aux besoins uniques des applications et aux changements dans les demandes de ressources entre les applications et les services. Le portefeuille BMC Helix prend en charge Kubernetes, les microservices, les conteneurs et les pods, ainsi que les environnements privés, publics, hybrides ou multi-clouds.L’ensemble de solutions BMC Helix est désormais doté de nouveaux tableaux de bord personnalisés qui permettent de visualiser les données relatives aux incidents, aux modifications, aux demandes de service, aux conversations par chatbot, aux métriques, aux événements, à la capacité et à bien d’autres choses encore dans le cadre de la gestion des services informatiques et gestion des opérations. Il comprend une interface utilisateur et une expérience utilisateur flexibles, basées sur les personas, qui optimisent et maximisent la productivité et l’efficience., a déclaré Margaret Lee, directrice générale du Service Digital et Gestion des Opérations chez BMC.BMC Innovation Labs s’appuie sur ces offres BMC Helix en réunissant des clients, des partenaires et des employés pour accélérer le développement de nouvelles capacités et solutions. Incubée dans les Innovation Labs, la plateforme BMC Helix Edge aide les clients à obtenir une visibilité à l'échelle de l'entreprise et des informations exploitables pour gérer leur infrastructure IoT/Edge et activer les applications business numériques de nouvelle génération pour l' Autonomous Digital Enterprise.Les portefeuilles BMC Helix, BMC AMI, BMC Compuware, et Control-M continuent de soutenir la base technologique d'une Autonomous Digital Enterprise agile, centrée sur le client et axée sur la connaissance, avec des innovations récentes qui aident les clients à :