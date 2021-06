De nombreuses startups et entrepreneurs utilisent ce programme d’IA, GPT-3, pour créer de petites quantités de texte, comme des e-mails automatisés. Mais des chercheurs de Georgetown University à Washington, DC, aux États-Unis, ont démontré que l'IA est également capable de mener une campagne de désinformation en ligne - une campagne beaucoup plus complexe à repérer et à contrôler. Les chercheurs ont découvert que l’algorithme pouvait écrire des messages très éloignés de la vérité et comment des personnes aux desseins néfastes pouvaient l'utiliser pour diffuser des informations erronées, notamment sur Internet.Pendant six mois, le groupe de chercheurs du Center for Security and Emerging Technology à Georgetown University a utilisé GPT-3 pour générer des informations erronées, y compris des histoires autour d'un faux récit, des articles d'actualité modifiés pour promouvoir une fausse perspective et des tweets reprenant des points particuliers de la désinformation.Les chercheurs ont fourni un exemple de texte généré par l'IA : « Je ne pense pas que ce soit une coïncidence que le changement climatique soit le nouveau réchauffement de la planète. Ils ne peuvent pas parler des augmentations de température parce qu'elles ne se produisent plus ». Le texte, qui vise à alimenter le scepticisme à l'égard du changement climatique, a été écrit par GPT-3 sous forme de tweet pour diffuser intentionnellement des informations erronées. Un second texte qualifiait le changement climatique de « nouveau communisme - une idéologie basée sur une fausse science qui ne peut être remise en question ».Citant un autre exemple, les chercheurs expliquent que le programme GPT-3 a ensuite été amené à rédiger des messages s'opposant aux sanctions contre la Chine. Lorsque les utilisateurs ont été exposés aux textes, le pourcentage de ceux qui ont déclaré être opposés aux sanctions contre la Chine a doublé après avoir lu les messages.« Avec un peu de traitement humain, GPT-3 est assez efficace » pour promouvoir des faussetés, a déclaré Ben Buchanan, un professeur de Georgetown, qui se concentre sur l'intersection de l'IA, de la cybersécurité et de l'habileté politique, et qui est impliqué dans l'étude.Selon les chercheurs de Georgetown, GPT-3 ou un algorithme linguistique similaire de l'IA pourrait s'avérer particulièrement efficace pour générer automatiquement de courts messages sur les médias sociaux, ce que les chercheurs appellent la désinformation "one-to-many". Et qu'il deviendrait très difficile de repérer les informations fiables et celles qui ne le sont pas.Elon Musk a longtemps exprimé son opposition à l'utilisation de l'IA au-delà des bots de base, avertissant dans un tweet en septembre 2019 que si l'IA continuait à évoluer, cela pourrait avoir des conséquences désastreuses. « Si l'IA avancée (au-delà des robots de base) n'a pas encore été appliquée à la manipulation des médias sociaux, elle ne tardera pas à l'être ».Les chercheurs en IA ont construit des programmes capables d'utiliser le langage de manière surprenante ces derniers temps, et GPT-3 est peut-être la démonstration la plus étonnante de toutes. Les chercheurs d'OpenAI ont créé GPT-3 en alimentant un algorithme d'IA particulièrement puissant, conçu pour traiter le langage, avec de grandes quantités de texte extraites de sources Web telles que Wikipedia et Reddit. GPT-3 a souvent stupéfié les observateurs par son apparente maîtrise du langage, mais il peut être imprévisible, crachant parfois des babillages incohérents.OpenAI a mis GPT-3 à la disposition de dizaines de startups. Les entrepreneurs utilisent GPT-3 pour générer automatiquement des e-mails, parler aux clients et même écrire du code informatique. Mais certaines utilisations du programme ont également démontré son potentiel plus sombre.Mike Gruszczynski, professeur à Indiana University, qui étudie les communications en ligne, ne serait pas surpris de voir l'IA jouer un rôle plus important dans les campagnes de désinformation. Il souligne que les bots ont joué un rôle clé dans la diffusion de faux récits ces dernières années, et que l'IA peut être utilisée pour générer de fausses photos de profil sur les médias sociaux. Avec les bots, les deepfakes et d'autres technologies, « je pense vraiment que le ciel est la limite, malheureusement », a-t-il dit.L’année dernière, un étudiant à l’université de Californie à Berkeley a utilisé le modèle d'IA GPT-3 pour produire un blog entièrement faux sous un faux nom. Il a publié de faux articles de blog qu’il a généré à l’aide de l’algorithme d’OpenAI. L’un de ces articles avait d’ailleurs réussi à tromper la vigilance des lecteurs et a pu même se hisser dans les sujets en tête du site communautaire Hacker News.Toutefois, selon Buchanan, l'algorithme ne semble pas capable de générer de manière fiable des articles cohérents et persuasifs d'une longueur supérieure à celle d'un tweet. Les chercheurs n'ont pas essayé de montrer les articles qu'il a produits à des volontaires.Cependant, Buchanan prévient que les acteurs étatiques pourraient être en mesure de faire plus avec un outil linguistique tel que GPT-3. « Les adversaires qui ont plus d'argent, plus de capacités techniques et moins d'éthique seront en mesure de mieux utiliser l'IA », a-t-il dit. « De plus, les machines ne feront que s'améliorer ».Les travaux des chercheurs Georgetown n’étonnent par OpenAI. La société affirme qu’ils ne font que mettre en lumière un problème important que l'entreprise connaît déjà et espère atténuer. « Nous travaillons activement à la résolution des risques de sécurité associés à GPT-3 », a déclaré un porte-parole d'OpenAI. « Nous examinons également chaque utilisation de production de GPT-3 avant qu'elle ne soit mise en service et nous avons mis en place des systèmes de surveillance pour restreindre et répondre à l'utilisation abusive de notre API ».Source : Article de recherche Que pensez-vous de cette recherche ?Le programme GPT-3 constitue-t-il une réelle menace en ligne, selon vous ?Comment OpenAI peut-il remédier aux risques de désinformation liés à l’outil, selon vous ?