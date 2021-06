Le Pentagone exploitera le potentiel de l'IA pour renforcer la Défense





La rivalité entre Pékin et Washington devrait accélérer la cadence





Les voix s'élèvent depuis de nombreuses années contre le développement d'armes létales autonomes et réclament une convention internationale sur le sujet, mais les gouvernements ne semblent pas pour l'instant disposer à aller dans ce sens. Entre drones de combats autonomes et casques de réalité augmentée pour les soldats sur le champ de bataille, les projets fusent de partout. La nouvelle initiative américaine, appelée "DoD AI and Data Acceleration initiative" (ADA), devrait permettre au DoD de faire avancer les nouveaux concepts liés aux données et à l'IA.« L'initiative ADA générera des capacités fondamentales par le biais d'une série d'expériences ou d'exercices de mise en œuvre, chacun d'entre eux visant à renforcer la compréhension par un apprentissage successif et progressif », a expliqué Hicks lors de la conférence AI Symposium. Le secrétaire adjoint à la Défense a déclaré que les motivations du Pentagone impliquent une poussée vers la "préparation à l'IA", ce qui exige une formidable base de données qui traite l'information comme un atout stratégique. Notons qu'en 2020, l'US Air Force avait annoncé qu'elle déploierait un drone de combat opérationnel sans pilote Skyborg d'ici 2023.Dans le cadre de ce nouveau projet, Hicks a expliqué que les données permettent la création de modèles algorithmiques. « Avec les bonnes données, nous sommes capables de prendre des concepts et des idées et de les transformer en réalité. Nous veillerons à ce que les données du DoD soient visibles, accessibles, compréhensibles, reliées, dignes de confiance, interopérables et sécurisées », a-t-elle déclaré. D'après elle, le DoD créera des équipes de données opérationnelles qui seront envoyées dans les 11 commandements de combat. Elles travailleront pour cataloguer, gérer et automatiser les flux de données qui éclairent la prise de décision.Selon le rapport, ces équipes resteront pour s'assurer que les données sont capturées, complètes, conservées et utilisables jusqu'à ce que les commandements de combat puissent exploiter les données nécessaires pour créer un avantage décisionnel. Il a également souligné que des équipes d'experts techniques aideront à automatiser et à rationaliser les flux de travail pendant l'intégration de l'IA dans les infrastructures des commandements de combat. Ces équipes mobiles devraient apporter des talents et des technologies avancées, en construisant des capacités réelles qui peuvent être évaluées dans des environnements opérationnels réels.Il faut également noter que l'armée américaine développe, en collaboration avec Microsoft, depuis plusieurs années des casques de réalité augmentée dans le cadre du programme IVAS (Integrated Visual Augmentation System). À travers cette collaboration, Microsoft fournira à l'armée US des casques de réalité augmentée basés sur sa technologie HoloLens 2 et soutenus par les services de cloud computing Azure. Entre autres projets, il y a deux ans, le Pentagone a également attribué à Microsoft le contrat JEDI de 10 milliards de dollars pour le développement d'une infrastructure cloud exclusivement dédié à l'armée.Toutefois, les États-Unis ne sont pas le seul pays qui envisage de mettre la puissance de l'IA au service de l'armée. La Chine, l'Israël et d'autres pays développent également des programmes d'armes futuristes alimentées par l'IA. Malgré les cris d'alerte, la course à l'armement de l'IA semble être bien lancée.Le rapport estime qu'en s'appuyant sur d'autres données opérationnelles recueillies tout au long des exercices susmentionnés, le Pentagone vise à mettre à jour son infrastructure de défense en supprimant les obstacles politiques et en garantissant l'efficacité et la fiabilité de sa capacité à faire la guerre dans le monde entier. « Il est important de noter que ces événements seront menés en conformité avec le cycle d'expérimentation et d'exercice très chargé des commandements de combat », a déclaré le secrétaire adjoint à la Défense. L'IA devrait être au cœur des interventions militaires américaines dans les années à venir.« Avec ces expériences successives, nous cherchons à comprendre les obstacles et les défis qui entravent notre capacité actuelle à mettre rapidement l'IA à l'échelle du ministère et de la force conjointe », a expliqué Hicks. « Alors que nous terminons ces exercices et expériences épisodiques, nous avons l'intention de laisser derrière nous des capacités dans notre sillage. Fidèles à notre mentalité de génie logiciel, nous visons à gagner en capacité de manière itérative et à nous adapter rapidement à d'autres environnements de commandement de combat présentant des défis similaires », a-t-elle souligné dans le rapport.Selon les analystes, cette initiative du Pentagone intervient quelques années après que le DoD a investi 2 milliards de dollars dans la recherche sur l'IA. Ainsi, des critiques estiment que, bien qu'il y ait de sérieuses préoccupations éthiques à affronter dans l'avenir de la guerre basée sur l'IA, il est difficile de contester l'urgence de mettre en œuvre l'IA dans les infrastructures de défense.« Avec la Chine et d'autres rivaux potentiels des États-Unis qui investissent massivement dans des systèmes d'IA similaires, et une fréquence accrue de piratage des infrastructures (comme Colonial Pipeline), la course à l'armement de l'IA pourrait bientôt ressembler à la course à l'armement nucléaire, en termes d'investissement et de gravité, si ce n'est en termes de menace pour l'existence de l'humanité », ont-ils fait remarquer. D'ailleurs, le Pentagone a allégué en septembre 2019 que la Chine était en avance sur les États-Unis en matière d'applications militaires de l'IA en raison de la forte collaboration entre l'armée et l'industrie technologique.« La fusion chinoise du civil et du militaire est à leur avantage. Le ministère de la Défense devra travailler dur pour renforcer les relations que nous avons avec le secteur commercial. La ruée chinoise vers l'intelligence artificielle est une stratégie nationale bénéficiant du soutien de l'armée, du gouvernement, des universités et de l'industrie. L'idée de cette fusion civile-militaire renforce leur capacité à prendre des décisions commerciales et à permettre des usages militaires aussi rapides que possible », a décalé à l'époque le général Gen Jack Shanahan, directeur du Centre commun d'intelligence artificielle du Pentagone.Par ailleurs, l'année dernière, l'Israël a dévoilé le Carmel, un nouveau concept de char d'assaut actuellement en développement. Il sera équipé de contrôleurs X-Box et d'une IA perfectionnée avec les jeux "StarCraft II" et "Doom". De même, un rapport de 2019 a indiqué que l'armée américaine prévoyait de transformer les chars d'assaut en machines à tuer alimentées par l'IA à travers un projet baptisé ATLAS.Alors qu'en Europe, l'on cherche d'abord à établir des bases solides sur une utilisation éthique des robots tueurs dotés d'IA sur le champ de bataille, les États-Unis, l'Israël et la Chine préfèrent développer ces armes avant de réfléchir à la façon dont elles seront utilisées. En fait, les robots tueurs peuvent-ils être utilisés de façon éthique ?Source : National Defense Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que l'on est plus proche de Skynet que jamais ?Devrait-on associer l'intelligence artificielle au domaine militaire ?Estimez-vous que l'Europe soit en retard dans le domaine de l'intelligence artificielle militaire ?Ou pensez-vous que l'Europe n'a rien à gagner en investissant dans le développement de telles armes ?