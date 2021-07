Cette perception positive de l’IA en général est étayée par une enquête mondiale commanditée par ARM dans laquelle 54 % des répondants ont confirmé leur intérêt de l’utilisation de l’IA comme compagnon ou assistant personnel.Il en va de même concernant les rencontres en ligne avec des services utilisant des algorithmes intelligents pour accompagner les célibataires dans leur quête de l’âme sœur en sélectionnant et en recommandant des profils appropriés et compatibles. Près d’un Français sur deux interrogé (46 %) contre 54 % à l’échelle mondiale s’accorde à dire que les applications de rencontres en général ont grandement facilité le processus. De plus, 43 % d’entre eux (même chiffre au niveau local et international) ne rencontreraient que les profils recommandés par l’algorithme.Mais si faire confiance est une chose, sélectionner une personne sur la seule recommandation de l’IA en est une autre. En effet, 59 % des Français interrogés (vs 56 % à l’échelle mondiale) ne sont pas certains que les algorithmes puissent couvrir toute l’étendue de la complexité des facteurs d’attractivité entre individus. De plus, 46 % des utilisateurs français contre seulement 39 % dans le monde trouvent que le fait d’être mis en correspondance par l’algorithme est un processus déshumanisant.David Jacoby, chercheur en sécurité chez Kaspersky, commente :Les thérapeutes Birgitt Hölzel et Stefan Ruzas du cabinet munichois Liebling + Schatz, déclarent :Ils poursuivent :Et concluent :Cette étude en ligne a été menée en juin 2021 par Sapio pour le compte de Kasperky auprès de plus de 18 000 répondants. L’échantillon comprenait 2000 répondants du Royaume-Uni, 1000 de l’Allemagne, de l’Espagne, de l’Italie et des Pays-Bas, 1000 de la République tchèque, de l’Italie et des Pays-Bas et 500 dans chacun des pays suivants : Suisse, Autriche, Hongrie, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Turquie, Égypte, Chine, Japon, Inde, Australie, Indonésie, Brésil, Colombie, Chili, Pérou, Argentine, Mexique et Russie.Kaspersky est une société internationale de cybersécurité et de protection de la vie privée numérique fondée en 1997. L’expertise de Kaspersky en matière de « Threat Intelligence » et sécurité informatique vient enrichir la création de solutions et de services de sécurité pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques, les autorités publiques et les particuliers à travers le monde.Source : Kaspersky Trouvez-vous cette étude pertinente ?Quel est votre avis sur le fait de laisser l'IA et les algorithmes guider le processus de rencontres sur ces applications ?