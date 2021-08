Après trois ans de développement, la percée de cette nouvelle accélération matérielle sur puce est conçue pour aider les clients à obtenir des informations commerciales sur les applications bancaires, financières, commerciales, d'assurance et les interactions avec les clients.La puce est conçue pour permettre aux applications de s'exécuter efficacement là où se trouvent les données, ce qui permet de surmonter les approches traditionnelles de l'IA d'entreprise qui ont tendance à nécessiter d'importantes capacités de mémoire et de déplacement des données. L'accélération sur puce de Telum est capable d'exécuter des modèles d'IA pendant une transaction. Cela améliore la détection des fraudes dans les industries qui détiennent des informations précieuses sur les clients et les entreprises.La puce contient un processeur à huit cœurs avec un pipeline d'instructions hors ordre super-scalaire profond, fonctionnant à une fréquence d'horloge de plus de 5 GHz, optimisé pour les exigences des charges de travail hétérogènes de classe entreprise. L'infrastructure de cache et d'interconnexion des puces, entièrement repensée, fournit 32 Mo de cache par cœur et peut s'étendre à 32 puces Telum.La sortie d'un système basé sur Telum est prévue pour le premier semestre 2022.Source : IBM Qu'en pensez-vous ?